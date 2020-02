Langverwacht: de nieuwe Heukels’ Flora van Nederland

Meest bekende standaardwerk in Nederland wordt feestelijk onthaald op 13 februari



Donderdag 13 februari verschijnt na vijftien jaar de nieuwe editie van het meest bekende standaardwerk over de Nederlandse Flora, de Heukels’ Flora van Nederland. Johan Osinga, directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Leen van den Oever, directeur NIBI, nemen de eerste exemplaren in ontvangst. In de langverwachte, vierentwintigste editie van deze veldgids is de volledige Flora van ons land omschreven. Het robuuste boek geldt als hét standaardwerk voor biologiestudenten en onderzoekers en is bij uitstek in het veld te gebruiken, al prijkt het ook trots in menige boekenkast in Nederland.



Heukels’ Flora kent een indrukwekkend lange historie. In 1883 verscheen de eerste Flora van de hand van onderwijzer H. Heukels, die een Flora voor gebruik op scholen schreef. Inmiddels is de Heukels’ Flora van Nederland uitgegroeid tot hét standaardwerk voor biologiestudenten en onderzoekers. De vierentwintigste editie van dit robuuste boek is uitgebreid tot maar liefst 2.500 soorten. Het boek verschijnt gedeeltelijk in kleur, waardoor de soorten nog beter te determineren zijn. De veldgids bevat ruim 800 pagina’s aan gedetailleerde illustraties en achtergrondinformatie.



In samenwerking met Naturalis Biodiversity Center



De nieuwe, vierentwintigste editie van de Heukels’ Flora is tot stand gekomen in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center. De Leidse plantkundige Leni Duistermaat, verbonden aan Naturalis Biodiversity Center, heeft zich met veel plezier gestort op de monsterklus om de veldgids samen te stellen.



Feestelijke uitreiking op 13 februari



Op donderdag 13 februari overhandigt Onno Rook van Noordhoff het eerste exemplaar van de Heukels’ Flora aan Johan Osinga (directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Leen van den Oever (directeur NIBI). Tijdens dit feestelijke moment vertelt Leni Duistermaat van Naturalis graag persoonlijk over de totstandkoming van de nieuwe veldgids. Pers is bij deze feestelijk uitreiking van harte welkom.



