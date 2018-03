Overnamespecialist Diligence: sinds 1998 voor 400 mln aan transacties

27 maart 2018 – Sinds de oprichting in 1998 heeft overnamespecialist Diligence voor circa 400 miljoen euro aan transacties gedaan. De jubilerende organisatie begeleidde onlangs voor de 400ste keer een overname. Diligence richt zich vooral op koop, verkoop en participatie binnen het MKB. Volgens Diligence zijn de transparantie en professionalisering op het gebied van bedrijfsovername enorm toegenomen. Een uitvloeisel daarvan is het delen van kennis over waardebepaling. Andere belangrijke ontwikkelingen: de opkomst van private equity en een groeiende verkoopbereidheid bij jongere ondernemers die snel willen cashen.



In het verleden opereerden overname- en fusieadviseurs volgens Rob Beeren, Diligence-adviseur van het eerste uur, nogal eens in het schemerduister: “Iedereen heeft het tegenwoordig over transparantie, maar toen collega Harry Helwegen en ik in 1998 met Diligence begonnen was daar nauwelijks aandacht voor. Er waren in onze branche cowboys actief die zonder enige vorm van toezicht werkten. Ook ontbrak het aan harde data. Je kon slechts raden naar het aantal overnames en fusies.” Tegenwoordig houdt het CBS exact bij hoeveel overnames en fusies er jaarlijks plaatsvinden. In 2016 waren dat er in totaal 3820.



Door de aanhoudende professionalisering is het overnameproces sinds 1998 flink veranderd. De opkomst van digitale vraag- en aanbodplatforms heeft daar mede toe bijgedragen. Ook kwam er een beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht. Een essentieel element in een overnameproces is de waardebepaling. Op dat punt worden vanuit de markt hoge kwaliteitseisen gesteld en is het delen van waarderingen en verkoopprijzen gemeengoed geworden. Diligence heeft in de persoon van Gerda Briggeman een hoog gecertificeerde waardebepaler in huis.



Bij de start van Diligence in 1998 waren er enkele tientallen verstrekkers van risicokapitaal actief. Volgens Diligence-adviseur Harry Helwegen zijn dat er nu meer dan 300 en is voor bijna elk bedrijf wel een koper te vinden: “Professionele investeerders struinen voortdurend alle markten af, op zoek naar kansen. In vergelijking met vroeger komt het weinig voor dat ondernemers op leeftijd vanwege het ontbreken van een opvolger de zaak moeten sluiten. Mede dankzij private equity kan meestal een overname worden geregeld.” De investeerders verstrekken het kapitaal vaak in combinatie met managementondersteuning.



Het kan gaan om een Management Buy Out (MBO, bijvoorbeeld een bedrijfsleider die de zaak waar hij/zij in loondienst werkt overneemt) of Management Buy In (MBI, een ondernemende manager van buiten koopt zich in). Gedurende de periode 1998-2018 was dat in 35 procent van de door Diligence begeleide transacties het geval. Van die transacties had 75 procent betrekking op koop/verkoop en 25 procent op participatie.



Terugkijkend op 20 jaar Diligence signaleert Harry Helwegen nog een specifieke trend die zich vooral de laatste tijd openbaart: “Vooral bij jongere ondernemers is er sprake van een toenemende verkoopbereidheid. Onze ervaring is dat zij vaak een bedrijf beginnen met het expliciete doel om dat meteen na het eerste succes snel weer te verkopen.”