Gemeente Utrecht kiest BNG Bank als huisbankier

BNG Bank wordt de nieuwe huisbankier van gemeente Utrecht. Na Den Haag is Utrecht de tweede van de vier grote gemeenten die via een Europese aanbesteding voor BNG Bank heeft gekozen. Naast het verwerken van betalingsverkeer en verzorgen van een rekening-courant verlangt Utrecht in deze overeenkomst van maximaal tien jaar ook een bijdrage aan haar duurzaamheidsdoelen en invulling van een 'social return' verplichting.



“In het aanbestedingsproces is bijzondere aandacht uitgegaan naar duurzaamheid. We hebben banken niet alleen beoordeeld op geschiktheid, maar hebben ook wensen geformuleerd met betrekking tot prijs, duurzaamheid en additionele dienstverlening. Uit de vier banken die zich hadden ingeschreven kwam BNG Bank op alle wensen met de hoogste score naar voren”, schrijft wethouder Anke Klein in een toelichting aan de gemeenteraad van Utrecht.



Bestuursvoorzitter Gita Salden van BNG Bank: “Het is onze missie om de publieke sector in staat te stellen om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. We doen dat niet alleen door het bieden van financiering tegen lage prijzen, maar ook met financieringsoplossingen, betalingsverkeer en expertise. We zijn verheugd dat we de huisbankier worden van gemeente Utrecht en we gaan ervan uit dat we daarbij onze langdurige goede relatie verder kunnen verstevigen.”



BNG Bank en gemeente Utrecht werken al op vele terreinen samen. Zo heeft de bank leningen verstrekt aan Utrecht, alsmede prepaid pinpassen ten behoeve van Utrechters die een uitkering krijgen van de sociale dienst. Ook helpt de bank bij de implementatie van een Digitaal Huishoudboekje dat Utrechters ondersteunt bij het beheren van hun financiën. Daarnaast financiert BNG Bank diverse Utrechtse woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen, het Energiefonds Utrecht en diverse andere projecten.



BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Met een balans van meer dan EUR 130 miljard zijn we de vierde bank van Nederland en een relevante speler in de financiering van decentrale overheden, wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur.