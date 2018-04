Innovatie en CSR maken verschil reputaties van Nederlandse bedrijven

Philips blijft de beste reputatie genieten onder de toonaangevende bedrijven in Nederland, op basis van de jaarlijkse RepTrak®-notering die wordt uitgevoerd door Reputation Institute BENELUX. Het is voor het elfde jaar op rij dat Philips aanspraak mag maken op deze titel.



Het Reputation Institute voert het onderzoek elk jaar uit en richt zich daarbij op de top 30 Nederlandse bedrijven. Reputation Institute beoordeelt met behulp van haar eigen RepTrak®-tool hoe de bedrijven gedurende het jaar presteren op emotioneel vlak (zoals aanzien, vertrouwen), ten opzichte van de rationele motor achter de stijging in reputatie (zoals Producten en Diensten, bestuur, Governance, MVO enz.) en hoe zich dit vertaalt naar het gedrag van het publiek voor wat betreft bereidheid tot kopen, ervoor werken, en andere zaken.



Ondanks het mogelijke risico van verwarring bij de klant met de afsplitsing van Philips Lighting van het voormalige moederbedrijf, en de nieuwe focus op Healthcare and Well Being, is Philips erin geslaagd om de nieuwe strategie aan te wenden om haar positionering rond Healthy Innovation te verscherpen. Door de combinatie van succesvolle financiële prestaties, een CEO in de persoon van Frans van Houten die de branche heeft geleid door aan te dringen op een “circulaire economie”, en een bedrijfsstrategie die integraal is gekoppeld aan het doel van het bedrijf, blijft Philips toonaangevend in de Nederlandse branche wat betreft reputatie.



Heineken was het op een na hoogste genoteerde merk en de algehele leider op gebied van ‘Producten en diensten’, waarbij haar communicatie expressiviteit en bekendheid voor een sterke reputatie blijft zorgen. ASML genoot de op twee na beste reputatie in Nederland, en vertoonde regelrecht leiderschap op de belangrijke aanjagers van reputatie op gebied van ‘Innovatie’ en op gebied van CSR (een combinatie van ‘MVO’, ‘Governance’ en ‘Werkomgeving’). ‘Innovatie’ en ‘CSR’ zijn goed voor meer dan 55% van de algehele ‘drivers’ van reputatie van een bedrijf, wat het belang van deze kwesties weergeeft voor het Nederlandse publiek.



Hoewel ING onlangs publiekelijk in de problemen kwam, genoot de bank de grootste reputatiegroei van alle bedrijven in de top 30. En terwijl de kritiek over de beloning van de CEO een korte-termijn-effect heeft op de reputatie, zal de vooruitgang van ING in 2017 eraan bijdragen dat het merk op de lange termijn geen schade oploopt.



Hans de Jong, President Philips Nederland: ‘Het is bijzonder om te zien dat we steeds duidelijker worden gewaardeerd voor onze heldere strategische keuze om ons volledig op gezondheids-technologie te richten. Belangrijk daarbij is, dat de waardering van het publiek breed over de criteria verder gestegen is ten opzichte van vorig jaar. Daarmee is Philips met recht een vertrouwd merk. Al 11 jaar aan de top van het bedrijfsleven met een ijzersterke reputatie, daar werken we iedere dag met 11.500 werknemers in Nederland hard aan en dat maakt mij trots!”



Professor Cees van Riel, oprichter van het Reputation Institute: "Ons internationale onderzoek voor de top 100 bedrijven toont aan dat reputatie en steunend gedrag afneemt onder het algemeen publiek. Voor de top 30 Nederlandse bedrijven zien we echter een tegenovergestelde trend met een toename van 1.2 punten in steunend gedrag. Met name techbedrijven hebben wereldwijd te kampen met een afnemende mate van waardering. De Nederlandse techgiganten zoals Philips, ASML en KPN laten daarentegen een veel positievere trend in waardering zien onder het algemeen publiek."



Het Reputation Institute is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in het verwerven, analyseren en verspreiden van kennis over verbetering van bedrijfsreputaties. Door het uitvoeren van systematisch onderzoek en analyse helpt het Reputation Institute bedrijven gedetailleerde strategieën te ontwikkelen en operationele beslissingen te nemen op het gebied van reputatiemanagement. Het Reputation Institute heeft een netwerk van lokale kantoren, partners, academici en professionals die werkzaam zijn in de betrokken economische sectoren opgebouwd. https://www.reputationinstitute.com/