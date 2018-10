"Appartementseigenaren massaal op weg naar de bijstand"

Eigenaren van oudere flatwoningen komen in de knel



Appartementseigenaren verdienen meer steun bij het verduurzamen van hun complexen. Vooral Verenigingen van Eigenaren die een complex uit de jaren 60 of 70 van de vorige eeuw beheren, dreigen in grote problemen te komen. Hun complexen zijn vaak redelijk tot goed onderhouden, maar ze zijn niet energiezuinig. Zonder omvangrijke steunmaatregelen kunnen zij hun appartementen niet energiezuinig maken. Ze hebben ook informatie nodig over de maatregelen die wél haalbaar zijn.



De overheid helpt woningcorporaties met honderden miljoenen belastinggeld bij de verduurzaming van hun complexen, terwijl deze corporaties aangeven dat dit veel te weinig is. Veel huidige eigenaren van flatwoningen hebben jaren geleden een corporatiewoning gekocht en daarmee de corporatie ‘gered’. Zij komen nu zelf massaal in de knel, want eigenaren van oudere appartementen krijgen nauwelijks steun bij het proces van verduurzaming. Dat zijn niet de meest welvarende woningeigenaren; integendeel.



Daarnaast is er veel subsidiegeld beschikbaar voor energieopwekking, terwijl er veel minder middelen zijn voor isolatie van de complexen met appartementseigenaren. Dat is een enorme lacune.



één miljoen huishoudens!



Als de oudere complexen goed geïsoleerd worden en daarmee een stap maken van energielabel D naar B, betekent dat een enorme besparing op energie: die staat gelijk aan het strooverbruik van één miljoen huishoudens. VvE Belang pleit daarom voor grootschalige ondersteuning bij stap 1 van de ‘trias energetica’: terugbrengen van het energieverbruik. De huidige leen- en subsidiemogelijkheden zijn daarvoor absoluut ontoereikend. Hét grote probleem voor de Vereniging van Eigenaren is dan ook financiering van verduurzaming.



Een nieuwe generatie daklozen



Als de oudere complexen op forse achterstand komen ten opzichte van corporatiewoningen, zullen de koopappartementen overkoopbaar worden. Waardedalingen en zelfs sloop is dan de enige mogelijkheid. Dan zijn de eigenaren hun woning en hun geld kwijt. Sterker nog: ze krijgen de rekening voor de negatieve grondwaarde onder hun complex. De kosten van sloop zullen in veel gevallen hoger zijn dan de waarde van de grond.



Het gevolg: overal in Nederland ontstaat een nieuwe generatie daklozen en bijstandstrekkers. Wijken en buurten verpauperen. Dat is geen aantrekkelijk toekomstbeeld. VvE Belang maakt zich daarom sterk voor deze woningeigenaren.



Forse lastenverhoging



Diederik Samsom zei het in een interview met VvE Belang treffend: “Veel woningeigenaars vinden hun leven al ingewikkeld genoeg zonder energiebesparing”. Desondanks wordt de doelgroep van zijn sectortafel gebouwde Omgeving geconfronteerd met een forse lastenverhoging via de energiebelasting, terwijl er ook nog geld moet komen voor de noodzakelijke verduurzaming. Dat geld is er in de meeste gevallen niet.



Voorlichting



In elk geval is er een grote informatiebehoefte bij VvE’s en eigenaars. Informatie over geld, techniek, beleid en proces. Vanaf 16 oktober as. starten daarom grote regionale VvE-voorlichtingsbijeenkomsten in het land. Van Rotterdam tot Arnhem en van Groningen tot Maastricht.