Negen dagen lang Pride TV in heel Nederland gratis te zien

Unieke samenwerking tussen Pride Amsterdam, SALTO, OUTtv en telecom providers



Een unieke samenwerking tussen Pride Amsterdam, de Amsterdamse omroep SALTO, hét lifestyle kanaal OUTtv en de telecom providers VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile, Youfone en Tele2. Hierdoor kan heel Nederland negen dagen lang - van 25 juli t/m 2 augustus - Pride TV ontvangen en dus zien wat Pride Amsterdam allemaal te bieden heeft. OUTtv, dat normaal gesproken niet in het basispakket zit, wordt namelijk door de telecomproviders tijdens Pride Amsterdam gratis ter beschikking gesteld.



Pride TV wordt door de LHBT-gemeenschap zelf gemaakt. 24 uur per dag live programma’s, muziek, documentaires en reportages over de aangepaste festiviteiten. In korte tijd is een prachtige Pride-programmering gemaakt. Directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam is onder de indruk van het gevarieerde programma-aanbod: “Zichtbaarheid is erg belangrijk voor de emancipatie van onze community. We zijn dan ook ontzettend blij met de samenwerking met SALTO en OUTtv. Ik vind het geweldig om te zien hoe in zo’n korte tijd allerlei partijen en vrijwilligers dit Pride-programma in elkaar hebben gezet. Dat vervolgens ook de telecomproviders hun nek uitsteken, de handen ineen slaan en dit voor heel Nederland beschikbaar stellen is echt hartverwarmend.”



Kanalen Pride TV



De programma’s van Pride TV zijn tijdens de Pride-week gratis te bekijken via SALTO TV, via de website van Pride Amsterdam (www.pride.amsterdam) en via OUTtv. OUTtv is in Nederland te ontvangen via Ziggo kanaal 129, KPN kanaal 77, T-mobile kanaal 297, Youfone kanaal 303, CAIWAY 134, Telfort en XS4ALL beide kanaal 77 en Delta kanaal 365. Pride TV is overigens ook in België op de kabel te ontvangen via OUTtv en te ontvangen via de gratis Pride Amsterdam app, verkrijgbaar in de app-store.



AT5



In de Pride TV uitzendingen volop aandacht voor jongeren, senioren, vrouwen, trans, people of colour, religie, kunst en cultuur, bedrijfsleven en sport. Het dagprogramma wordt dagelijks afgesloten met de talkshow Joris Live! waarin SALTO-presentator Joris van de Sande de belangrijkste Pride-gasten ontvangt. Ook de Amsterdamse nieuwszender AT5 werkt volop mee. Zij maken voor Pride TV twee keer het programma ‘Live from the Street’. Er wordt live verslag gedaan van de opening van de Pride week op 25 juli. Ook is AT5 voor Pride TV aanwezig bij de demonstratie op zaterdag 1 augustus op het Museumplein.



Inloopshows op zaterdag



Na dit ‘straatprogramma’ volgt op zaterdag 25 juli de ‘Pride Walk Inloopshow’ en op 1 augustus de ‘Canal Pride Inloopshow’. In deze vier uur durende programma’s alle aandacht voor verhalen en gasten die in het verleden meededen met de jaarlijkse Pride Walk en de wereldwijd bekende botenparade. Het wordt een programma waarbij de inhoud van deze Pride Amsterdam activiteiten centraal staat. Wie zijn de deelnemers? Waarom lopen en varen zij jaarlijks mee? Wat is hun verhaal? Hoe kijken zij terug op hun deelname in de voorgaande jaren? Wat missen zij dit jaar en hoe vullen ze dit gemis vervolgens in? De shows worden elk uur afwisselend gepresenteerd, waardoor de kijker in sneltreinvaart meegenomen en geïnformeerd wordt.



Gevarieerd aanbod door de week



Van zondag 26 juli tot vrijdag 31 juli wordt vervolgens een reeks van programma’s gemaakt door allerlei organisaties, partners en commissies van Pride Amsterdam. Een volledig tv-overzicht met tijdschema wordt deze week nog op www.pride.amsterdam gepubliceerd. In de bijlage van dit bericht een globaal overzicht van wat kijkers allemaal kunnen verwachten.



===================================================================================================================



BIJLAGE



Globaal tv-overzicht Pride TV



Wat kunnen kijkers zien?



-De actuele culturele agenda van Pride Amsterdam komt bijna dagelijks vanaf 1700 uur in het programma ‘Queer Culture’ aan bod. Film, theater, beeldende kunst, dans, opera, boeken, fotografie. De makers en jonge talenten komen aan tafel, met columns door onder andere Claudia de Breij en Cornald Maas, optredens door onder andere Sjors van der Panne, Francis van Broekhuizen, Jeangyu Macrooy en Alderliefste.



-



-Het ‘Power Vrouwen Hour’ van de commissie Women & Pride zendt vijf maal uit op Pride TV. Een programma door vrouwen, voor iedereen. Motto: Zonder wrijving geen glans, Met De Vlag van de Dag, de Lesbische Lokroep, Talkshow en veel meer.



-



-‘TransPride’ komt ook met meerdere programma’s. Zo geeft Eliza Steinbock een lezing. Zij heeft zich gespecialiseerd in media onderzoek naar trans representatie en seksualiteit. Er is verder aandacht voor de uitgangspunten van en ervaringen met de Amsterdamse trans kliniek voor en door transgender personen. Ook wordt gesproken met drie transpersonen over hun geloof en ervaringen in diverse geloofsgemeenschappen. En er is een gesprek met de Amsterdamse transorganisaties over wat ze zoal doen tijdens corona en hoe daarmee om te gaan. Ook de documentaire 'Disclosure' wordt door Trans Pride besproken. Een unieke docu, gemaakt door een overwegend transgender cast, die kritisch kijkt naar de representatie van transpersonen door de jaren heen en de effecten hiervan op het alledaagse leven van henzelf.



-



-Corporate Pride komt met drie programma’s op Pride TV. In ‘De staat van Nederland’ wordt het onderzoek besproken - dat samen met WINQ Magazine en Motvaction is gehouden - naar de houding van Nederlanders ten aanzien van seksuele diversiteit. In ‘Let’s Unite’ wordt een introductie workshop voor activisme op de werkvloer gegeven. Wat en hoe kun je als werknemers iets betekenen voor LHBT-emancipatie? Wat hebben we aan gelijke rechten als je op je werk niet openlijk jezelf kunt zijn? En in ‘365 dagen Pride’ wordt een korte documentaire vertoond over de rol van het bedrijfsleven in de LHBT-emancipatie en haar betrokkenheid bij Pride. Welke boodschap schuilt erachter de logo’s en moeten we daar blij mee zijn? na de documentaire een nabespreking met tafelgasten.



-



-Op Pride TV verder ruim aandacht voor ‘Religious Pride’. Tijdens de Pride-week zijn onder andere de Regenboogviering van het Leger des Heils, de ERV Pride viering, Pride Sjabbat en de Pride Kerkdienst te volgen.



-



-In de ‘Youth Pride Talkshow’ op zondag 26 juli een gesprek met theatermakers van Studio 52nd over onder andere uit de kast komen op school. Verder worden Tips & Tricks gegeven om thuis toch een beetje pride te vieren met glitters en cupcakes.



-Hollands eigen Graham Norton in een jurk, Niki Today, presenteert dit jaar driemaal de talkshow met de meest fenomenale gasten in ‘The Niki Today Show’. Alle onderwerpen komen aan bod onder het genot van een sparkling cocktail, want ook in Corona-tijd is het altijd wel ergens 5 uur! Niki Today ontvangt in haar uitzendingen onder andere DeeDee Janssens, Snorella WC, Mr Leather NL 2020, Xaviera Hollander, Vladimir Chorchordin (roze 50+), Mrs. Senior 2019 Marjet Bos, Jordan Roy, Gavin Reijnders (finalist Leids cabaret festival 19) en drag kunstenaar Lola Lasagna.



-



-In ‘Colours of Pride’ op maandag 27 juli zal de kersverse voorzitter van de Colours of Pride commissie Sherryl Netteb, met interessante gasten uit de QPOC community, een live brainstorm sessie houden over het bereiken van diversiteit en inclusiviteit tijdens de Pride. Wat kunnen we doen om de Pride diverser en inclusiever te maken? Wat hebben wij daarvoor nodig en hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?



-



-In het programma ‘Op de thee bij Gré’ van de Senior Pride commissie gaat Gré op maandag 27 juli in gesprek met verschillende mensen die betrokken zijn bij de Senior Pride. Er wordt stil gestaan bij de afgelopen periode, het nu en de toekomst, met Eric de Rooij (geestelijk verzorger), Sebastiaan Kes ( documaker, o.a " One Kingdom, One Love " en " Monument van Trots") en Ger Poels die ook zijn alter ego, Victoria False meeneemt.



-



-In ‘Proud to be (sc)out!’ op woensdag 29 juli vertellen (bestuurs)leden van Scouting Nederland hoe Scouting zich inzet, zodat iedereen binnen en buiten Scouting volledig zichzelf kan en mag zijn.



-



-‘Pride & Sports’ op woensdag 29 juli: Bij wie ligt de bal, Pride and Sports als gamechanger? Hoe is het mogelijk dat anno 2020 LHBTIQ+-sporters nog steeds niet zichzelf kunnen zijn? Pride and Sports nodigt LHBTIQ+ sportclubs uit samen met sportbonden en overheid te onderzoeken waar onze kansen liggen om te komen tot een veilig en inclusief sportklimaat waarin ieder zijn eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid in neemt. Is regelgeving alleen wel voldoende? Voorzitter NOC*NSF Anneke van Zanen-Nieberg is te gast en schuift aan tafel.



-



-VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en LGBT Asylum Support maken samen op donderdag 30 juli het programma ‘Veilig jezelf zijn’ waarbij LHBTI+ vluchtelingen aan het woord komen: Niemand zou moeten vluchten om wie je liefhebt of wie je bent. Aan het woord komen vluchtelingen die hebben meegemaakt hoe het is om de onmogelijke keuze te moeten maken tussen jezelf te mogen zijn óf om te moeten vluchten.



-



-Op vrijdag 31 juli is op Pride TV de Junior Drag Competition te zien. Voor alle Teen Queens en Bling Kings wordt er voor het derde jaar op een rij de enige Junior Drag competitie van Nederland gehouden. Wie pakt dit jaar de felbegeerde kroon en mag zich de jongste Dutch Drag Royalty van 2020 noemen? Presentatie door Niki Today en in de jury onder andere Youth Pride Ambassadeur Justin Hermsen en Obesia Grande.



-



-Ook de politieke partijen D66, VVD, SP, PvdA, GroenLinks en CDA gaan aan de slag voor Pride TV. Op dinsdag 28 juli een debat met als thema: ‘Stop hate in the name of love’. Nog steeds gebeurt het helaas te vaak dat LHBTI+ personen te maken krijgen met geweld en slechte bejegening omdat ze zijn, wie ze zijn. Of het nu gaat om een homo-stel dat hand in hand over straat loopt of een trans-persoon die zich in het openbaar vertoont op de manier waarop hij of zij is, het wordt nog veel te vaak niet geaccepteerd en met haat beantwoord. Hoe moeten we dit stoppen is tijdens dit programma de vraag. Een gesprek met experts, slachtoffers en Roze in Blauw. Op donderdag 30 juli komen de politieke partijen met: ‘Roadmap to the top’. Nederland is internationaal weg gezakt in de ranking van meest LHBTI+ vriendelijke landen ter wereld. Sterker nog, Nederland staat niet eens meer in de top 10. Hoe gaan we zorgen dat Nederland weer bovenaan komt? Een gesprek met politieke vertegenwoordigers van de politieke partijen D66, VVD, SP, PvdA, GroenLinks en CDA.



-



-Op vrijdag 31 juli geeft het programma ‘Opening the Iron Closet - Eastern Europe's Fight for Equality’ aan de hand van 4 thema’s een goed beeld van de situatie in Oost Europa. Van de LGBTI vrije zones tot de hoopvolle en soms destructieve rol van de kerk, van de 'best practices' van activisten tot de soms afwezige en soms sterke rol van de EU. Activisten, politici, beleidsmakers, ambassademedewerkers en Pride organisatoren vertellen hun verhaal, delen hun droom en ergste nachtmerrie, hun teleurstelling en overwinning.





Films & DJ's



Daarnaast worden in de avonduren prachtige en indrukwekkende LHBT+-films van Cinemien / Out tv vertoond. Denk aan titels zoals Rafiki, And than we Danced, Tom of Finland, Marilyn, Going West, Carol, OUT in the line UP, On my way out, the secret life of Nani and Popi, Olly Alexander Growing Up Gay en Being Divine. Ook wordt de serie Drag SOS in de avonduren vertoond. Voor de nachtelijke uren zijn door allerlei DJ’s muzieksets gemaakt, zodat Pride Amsterdam ook dit jaar elke dag extra feestelijk kan worden afgesloten.