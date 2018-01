Angela Ponsioen Algemeen hoofdredacteur bij Audax Publishing

Per 1 januari 2018 is Angela Ponsioen (voorheen Hoogeveen) benoemd tot Algemeen Hoofdredacteur bij Audax Publishing.



Tegelijk met haar aanstelling heeft Audax het merk en het magazine GLOSS overgenomen van F&L Media en zal zij hier de hoofdredactie over blijven voeren.



Angela startte haar loopbaan in de tijdschriftenbranche in 1984 bij Weekblad Privé en vervulde vervolgens diverse marketing- en hoofdredactionele functies bij verschillende landelijke tijdschriften.



Als Algemeen Hoofdredacteur gaat ze de uitgever en de hoofdredacties van de print- en online uitgaven begeleiden met als doel de titels te verbeteren, de merken te versterken door het bouwen van communities en de verkoop van advertenties te stimuleren. Tevens gaat zij zich samen met de uitgever Nadine van de Luijtgaarden bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe titels en/of merken.



Angela Ponsioen over haar plannen als Algemeen Hoofdredacteur: “Mijn focus zal voornamelijk liggen op het mee uitbouwen van de merken. Want een tijdschrift is niet alleen maar een printuitgave die je in de winkel kan kopen. Het is veel meer dan dat. Samen met de uitgever en de hoofdredacteuren van de verschillende titels wil ik dit gaan doen. We gaan de merken een eigen gezicht geven, stralend en vol passie. Maar de basis blijft de tijdschriften en die zijn nog steeds ijzersterk.”