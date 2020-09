Van den Bosch Transporten live met Basware SaaS

Ede, 11 september 2020 – ICreative, leverancier van purchase-to-pay automation, maakt bekend dat Van den Bosch Transporten de migratie naar Basware SaaS succesvol heeft afgerond. ‘Een goede inrichting van de factuurstromen in combinatie met uitgebreide en duidelijke rapportages, en de snelheid van de applicatie maken het factuurverwerkingsproces toekomstbestendig’, zegt Chris Rijkers, Group Controller bij Van den Bosch Transporten.



Van den Bosch Transporten is een Europese topspeler in bulktransport. De activiteiten bestaan uit het inrichten van wereldwijde supply chain-activiteiten voor klanten in de levensmiddelen- en chemische industrie, waarbij Van den Bosch Transporten zich onderscheidt als specialist in intermodaal transport. ‘We willen een hoogwaardige partner zijn voor onze opdrachtgevers. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven worden digitale oplossingen steeds belangrijker. Moderne technologie voor onze ondersteunende, administratieve processen is essentieel voor een goede bedrijfsvoering’, meent Chris Rijkers.



Van den Bosch werkte al langere tijd naar tevredenheid met de Basware on-premise applicatie voor het verwerken van inkomende facturen, maar wilde dit proces graag naar een hoger niveau tillen. Een migratie naar het SaaS-platform was de volgende logische stap. In Basware SaaS vinden upgrades namelijk automatisch plaats en zo beschikken alle medewerkers van de crediteurenadministratie altijd over de laatste versie en de nieuwste functionaliteit.



Touchless purchase-to-pay proces



Puchase-to-pay software wordt steeds geavanceerder en beoogt het proces van aankoop tot betaling zoveel mogelijk zonder tussenkomst van menselijke handelingen (touchless) te laten verlopen. Door minder tijd te besteden aan de administratieve processen kan Van den Bosch zich ook in de toekomst volledig blijven focussen op de kernactiviteiten.



Rijkers is tevreden over de samenwerking met ICreative: ‘De implementatie van Basware SaaS is goed verlopen. Door onze kennis en ervaring te bundelen en het beste uit de applicatie te halen, is het resultaat naar tevredenheid van beide partijen. Ondanks de coronaperikelen is de integratie met het financiële pakket en de verschillende ordersystemen goed verlopen.’



‘We zijn trots een bijdrage te leveren aan de digitale transformatie bij Van den Bosch Transporten. Basware SaaS zorgt ervoor dat Van den Bosch makkelijk kan opschalen bij de beoogde groei’, licht Vincent Wouters, CEO van ICreative, toe. ‘Van den Bosch stelt net als ICreative hoge eisen aan kwaliteit en ook zijn beide partijen oplossingsgericht ingesteld; dat levert een goede match.’



Over Van den Bosch Transporten



Van den Bosch Transporten is een internationale logistieke dienstverlener gespecialiseerd in het transport van vloeibare en droge bulkgoederen voor de levensmiddelen- en chemische industrie. Met de inzet van zowel weg- als intermodaal transport bedient Van den Bosch Transporten de wereldwijde markt. Van den Bosch Transporten is actief vanuit tien vestigingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Erp, Nederland. www.vandenbosch.com.



Neem voor meer informatie contact op met de afdeling communicatie van Van den Bosch Transporten via telefoonnummer 0413 - 217 217 of communicatie@vandenbosch.com.