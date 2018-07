Crowdfundingplatform voordekunst trekt € 150.000 investering aan

Breed draagvlak voor doorontwikkeling voordekunst.nl



Amerborgh International, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds voor Cultuurparticipatie dragen gezamenlijk € 150.000,- bij aan de doorontwikkeling van voordekunst.nl, het meest succesvolle crowdfundingplatform in Nederland voor de creatieve sector. De investering wordt gebruikt om het platform te ontwikkelen en om de naamsbekendheid te vergroten.



Met de bijdragen die voordekunst ontvangt van Amerborgh International, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds voor Cultuurparticipatie, kan voordekunst verschillende stappen nemen. Momenteel loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar een collectieve campagne rondom geven aan kunst en cultuur. Ook ontwikkelt voordekunst.nl nieuwe diensten om makers en donateurs beter van dienst te zijn op het platform. Daarnaast start voordekunst dit najaar een campagne om nieuwe makers te bereiken.



‘Nederland kent ruim 6 miljoen beoefenaars van (amateur)kunst. In 2017 waren er op ons platform 1.400 aanmeldingen, een fractie van dit aantal terwijl iedere creatieveling via voordekunst.nl een campagne kan beginnen. Met deze doorontwikkeling verwachten we meer makers aan te spreken en hierdoor ook meer donateurs.’, aldus Roy Cremers, directeur van voordekunst.



voordekunst



Voordekunst begeleidt creatieve initiatiefnemers die zich aanmelden bij het opzetten en uitvoeren van een crowdfundingcampagne. Via voordekunst.nl hebben ruim 3.000 makers een succesvolle campagne gevoerd, en dankzij 185.000 donateurs gezamenlijk meer dan € 18,5 miljoen opgehaald. Het platform heeft een hoog slagingspercentage van 83%, dit dankzij de persoonlijke begeleiding die voordekunst makers biedt.



Amerborgh International



Amerborgh is een investeringsmaatschappij met een grote portfolio aan kunst en culturele activiteiten. Stef Collignon, directeur: “Amerborgh ondersteunt enthousiast het ondernemerschap en het pionierswerk van voordekunst. De vergroting van laagdrempelige, particuliere betrokkenheid bij kunst en cultuur in Nederland is van levensbelang voor de toekomst van de sector”.



Amsterdams Fonds voor de Kunst



Als founding partner is het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) sinds de oprichting actief bij voordekunst betrokken. Daarnaast heeft het AFK als partner van het eerste uur via het platform aan meer dan 300 Amsterdamse projecten bijgedragen. “Hoe kunnen we ondernemerschap onder makers en culturele organisaties nóg meer stimuleren? Als kunstfonds van de hoofdstad dragen we graag bij aan de doorontwikkeling van innovatieve manieren en middelen die hierop inspelen.” Annabelle Birnie, directeur Amsterdams Fonds voor de Kunst



Fonds voor Cultuurparticipatie



Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur, zodat iedereen in Nederland zijn creativiteit kan ontwikkelen. “We zijn blij dat Voordekunst zich nog meer gaat richten op (semi-) amateurmakers die het platform nu nog minder weten te vinden. Met deze ontwikkeling draagt Voordekunst bij aan het zichtbaar maken van verhalen en initiatieven van een grote groep jonge makers en cultuurmakers in de vrije tijd.” Jan Jaap Knol, directeur-bestuurder Fonds voor Cultuurparticipatie.