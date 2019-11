Kinderen in hulpsituaties positief in beeld in dromenboek

Alle kinderen hebben dromen. Of hun wieg nu in Nederland, Liberia, Haïti, Mexico, Syrië, India of ergens anders heeft gestaan. Prijswinnende fotograaf Chris de Bode portretteerde voor Save the Children de dromen van 58 kinderen in 13 landen waar de hulporganisatie actief is. Dit resulteerde in het boek ‘DREAM’ dat 20 november - op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind – wordt gepresenteerd in boekhandel Scheltema in Amsterdam.



Elk kind droomt ervan om letterlijk en figuurlijk een eigen plek te verwerven op deze wereld, waar ze zichzelf kunnen zijn. Save the Children zet zich elke dag in om het verwezenlijken van deze dromen een stap dichterbij te brengen. Zelden worden kinderen in hulpsituaties op een krachtige, positieve manier neergezet. Dat is precies wat het Droomboek doet. Te midden van conflict, onzekerheid en ellende weten juist kinderen altijd hoop te houden en dit ook uit te stralen.



Verjaardagsfeestje



Chris de Bode sprak in Mexico de tweeling Carmen en Guadelope (10 jaar). Zij wonen samen met hun ouders en drie broers in de bergen bij San Cristobal de las Casas. Na schooltijd gaan ze, net als veel andere kinderen, aan het werk in de stad om een paar extra peso’s te verdienen. Carmen: “Mijn zusje en ik dromen van een eigen verjaardagsfeestje. Dat hebben we nog nooit gehad. Onze verjaardag is niet belangrijk, want wij zijn maar kinderen. Bovendien is er geen geld om een taart, cadeautjes of een piñata te kopen.” Chris verwerkte de droom van de tweeling in het beeld dat hij van ze maakte.



Nederlandse kinderen



Om een brug te slaan naar dromen van kinderen dichtbij, sprak Chris een vijftal Nederlandse kinderen wiens dromen een spiegel zijn van grote thema’s in onze maatschappij. Zo sprak hij met Rens - geboren als Renske - die ervan droomt er zo uit te zien als hij zich voelt. Hij fotografeerde Lima (9) die zich zorgen maakt over de aarde. Eurgenia (15) woont in een Dushihuis, een opvanghuis voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. Zij droomt ervan om ooit een eigen thuis te hebben met een vader en een moeder.



Fotograaf



Fotograaf Chris de Bode (1965) is sinds 1988 professioneel fotograaf. In zijn loopbaan heeft hij diverse Zilveren Camera awards en internationale vakprijzen gewonnen met zijn werk. Zijn foto’s verschenen in gerenommeerde internationale tijdschriften en kranten, zoals de National Geographic, Time Magazine en FOAM. De droomfoto’s vormen de kroon op zijn werk.



Chris: “Ik vertel met mijn foto’s verhalen. Het is mijn doel om in elke foto de emotie van het moment over te brengen en de mensen ermee te raken. Het creëren van deze droomfoto’s heeft een diepe impact op me gehad. Elke droom is zo persoonlijk en bijzonder, dat ik het als mijn persoonlijke missie zag om voor elk kind de droom zo mooi mogelijk weer te geven. Ik hoop dat we daarmee de droom al een beetje hebben kunnen verwezenlijken.”



De Nederlandse ‘droomkinderen’ zullen het eerste exemplaar overhandigen aan Chris te Bode. Het boek kwam mede tot stand dankzij steun van de Nederlandse Postcode Loterij. Het boek kost 39,95 en is exclusief te verkrijgen via boekhandel Scheltema. De opbrengst gaat naar de hulpprojecten van Save the Children.



Beeldaanvragen, interviewverzoeken voor de Nederlandse kinderen, de fotograaf of een woordvoerder van Save the Children via Annemieke Ruggenberg, persvoorlichter, +31 (0)6 40 80 97 09