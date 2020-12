Nederlandse ondernemer wereldnieuws met Sars-Cov-2 neutraliserende mondkapje

Den Haag, 24 december 2020 – Wereldnieuws is Nederlandse ondernemer, Safa Dawody met zijn coronavirus neutraliserende mondkapjes. Talloze internationale nieuwswebsites publiceerden de afgelopen dagen hoe de Haagse ondernemer ’s werelds eerste 24 karaat gouden mondkapje dat het coronavirus neutraliseert overhandigde aan een Sheikh in Dubai, tijdens de lancering van zijn modemerk.



Eenmaal terug op eigen bodem, waarschuwt Dawody dat de nieuwe variant van het coronavirus een potentie om een derde golf veroorzaken. In deze pandemie is een massale en snelle gedragsverandering van cruciaal belang, aldus Dawody. Met zijn recent gelanceerde modemerk in Science Fashion wil Dawody de verspreiding van het coronavirus stoppen met innovatief textiel dat bij contact Sars-Cov-2 kan neutraliseren. "Het potentieel is enorm, niet alleen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, maar onze technologie kan ook worden geïntegreerd in het openbaar vervoer, de gezondheidszorg, de horeca, hotelketens en zelfs in ventilatiesystemen", voegt Dawody toe.



De technologie achter zijn mondkapjes:



Met zijn recente editie coronavirus neutraliserende mondkapjes wil Dawody vooral kwetsbare doelgroepen beschermen de aankomende maanden totdat de vaccin op grote schaal beschikbaar is. In de mondkapjes zit Zno-nanotechnologie geïntegreerd, waarvan is bewezen dat het Sars-Cov-2, de oorzaak van Covid-19 op contact doodt. Recente laboratoriumresultaten van het mondkapjes door geaccrediteerd laboratorium ATCCR bevestigden een antivirale reductie van boven 99% in 30 minuten testtijd. Dawody verzekert dat de Zno-nanotechnologie die in zijn mondkapjes is geïntegreerd, geheel veilig is voor gebruik. Laboratorium resultaten door de Europese Unie geautoriseerde Hygcen bevestigen dit, aldus Dawody. Verder licht Dawody toe dat zijn mondkapjes een filtratievermogen heeft boven de 98% en volledig in overeenstemming met de WHO-regelgeving. Dit blijkt uit onderzoek vanuit Taryag, geaccrediteerd laboratorium gespecialiseerd ISO en IEC normen. Uit aanvullende onderzoek door Hygcen blijkt dat de mondkapjes ten minste 52 keer in de wasmachine kunnen worden gewassen zonder verlies van antimicrobiële werking. Hierdoor zijn ze geschikt om het hele jaar door te dragen, het advies is om ze slechts één keer per week te wassen. De mondkapjes zijn 24 uur per dag antimicrobieel en neutraliseren volgens Dawody naast het coronavirus ook antibiotica resistente bacteriën. De eerste varianten van de mondkapjes zijn geschonken aan het LangeLand ziekenhuis, speciaal voor patiënten die een longoperatie hebben ondergaan en weer naar huis mogen. De mondkapjes zijn vanaf vandaag verkrijgbaar op de webshop van Dawody.



________________________________________



Fotobeschrijving 1: Bart Bakker, neemt namens het LangeLand ziekenhuis de donatie van Dawody’s coronavirus dodende mondkapjes aan.



Foto beschrijving 2: Links naar rechts: Safa Dawody, H.E. Adnan al Noorani dat het gouden mondkapje voor de Sheikh vasthoudt, H.H. Sheikh Saqer Bin Mohamed al Qasimi.