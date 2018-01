Wethouder opent Buitenhuis van Ronald McDonald Huis Utrecht

Extra kamers voor enorme vraag van ouders voor verblijf dicht bij hun zieke kind



Wethouder Hans Mieras van de Gemeente De Bilt heeft vanmiddag het Buitenhuis van Ronald McDonald Huis Utrecht geopend. Het Buitenhuis is een uitbreiding van Ronald McDonald Huis Utrecht en biedt aan zes extra gezinnen de mogelijkheid dicht bij hun zieke kind in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te zijn. Daarmee komt het Huis tegemoet aan de enorme behoefte van ouders.



De zes gastenkamers in het Buitenhuis zijn volledig ingericht om ouders dicht bij hun zieke kind te kunnen laten zijn, juist als zij elkaar het hardst nodig hebben. “Het Buitenhuis is een thuis buiten je eigen huis”, sprak wethouder Hans Mieras vanmiddag. Agatha Kleis, manager van Ronald McDonald Huis Utrecht, voegde toe: “Het Ronald McDonald Huis is meer dan alleen een dak boven het hoofd. Ouders vinden er steun bij elkaar en bij onze vrijwilligers. Door de uitbreiding kunnen we meer ouders helpen en de wachtlijst verkorten. In totaal hebben we nu 37 gastenkamers beschikbaar.”



Met dank aan familie Van der Valk



Het Buitenhuis is van alle gemakken voorzien om ouders met een ziek kind tot rust te kunnen laten komen. Het huis heeft zes kamers met badkamer, een ruime keuken, twee zitkamers, een verwarmd terras en een tuin met twee bijgebouwen voor wasruimte, fietsen en opslag. Agatha Kleis: “Toen wij in september 2017 in gesprek kwamen met Klaas van der Valk, eigenaar van het pand, was hij direct enthousiast om ons te helpen uit te breiden met deze locatie op 2,5 km afstand van het ziekenhuis. Samen met zijn vrouw Els van der Valk, heeft hij alle moeite gedaan om het Buitenhuis warm en huiselijk in te richten en snel op te leveren.”



Over Ronald McDonald Huis Utrecht



Ronald McDonald Huis Utrecht telt 37 gastenkamers voor ouders en broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het WKZ. De dagelijkse leiding van het Huis is in handen van een klein managementteam, dat hulp krijgt van een onmisbare groep van 260 vrijwilligers. Ronald McDonald Huis Utrecht ontvangt geen subsidie en functioneert dankzij giften, sponsors en vrijwilligers.