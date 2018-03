Hoogste Paasbrunch van Nederland

Tijdens de paasdagen op zondag 1 april en maandag 2 april kan er op de 40ste en 42ste verdieping van The Penthouse in Den Haag voor het eerst in zeven jaar ook gebruncht worden.



Brunchen wint in Nederland aan populariteit. Het laat ontbijten en vroeg lunchen is tijdens de Paasdagen erg geliefd. Mensen willen daarbij het liefst ieder jaar iets nieuws en iets unieks en hierbij speelt de beleving een grote rol. Voor The Penthouse een reden om dit jaar in te spelen op deze behoefte.



Sinds afgelopen maand is het Restaurant op de 42ste verdieping van de Haagse Toren uitgebreid met een Sky Bar met aaneengesloten suites op de 40ste verdieping. Tijdens de Paasdagen kan in het restaurant op de 42ste verdieping genoten worden van een 4 – gangen Paasmenu samengesteld door chef Brian White. Terwijl de suites op de 40ste verdieping “gepaasificeerd” zijn voor het paasbrunch-buffet.



Geen kindermenu’s



Het is een trend dat steeds meer kinderen mee uit eten gaan. Geïnspireerd op kookprogramma’s willen ze ook meer proeven. ‘Bij ons staan geen speciale kindermenu’s op de kaart, maar wij bieden kinderen de mogelijkheid om halve porties te nemen.’ aldus Luuk Wessels namens The Penthouse. Tijdens de Paasdagen nodigen we dan ook graag deze jonge fijnproevers uit om met hun ouders een vorkje mee te prikken. Jong geleerd, oud gedaan!



Small Eaters – buffet: €19,00



Brunch - buffet: € 29,00



Paas – brunchmenu: € 45,00



Reserveren via www.thepenthouse.nl