Qwiek vraagt met belevingsdiner aandacht voor intimiteit in zorghuizen

Een uniek Valentijns-belevingsdiner onder de sterrenhemel werd gisteren op 14 maart, precies 1 maand na Valentijnsdag, door zorginnovatiebedrijf Qwiek en MEES Catering verzorgd in het woonzorgcentrum van RSZK Merefelt. Door middel van deze actie wordt er extra aandacht gegenereerd voor seksualiteit en intimiteit in de Nederlandse zorghuizen.



Intimiteit en seksualiteit zijn wezenlijke onderdelen van het menselijk leven en dragen bij aan het welbevinden. Ook mensen die in een zorghuis wonen en gescheiden van hun partner moeten gaan leven, moeten in hun behoefte aan intimiteit en seksualiteit kunnen voorzien. Desondanks rust er in de wereld van de ouderenzorg een taboe op deze thema's.



Een speciale actie



Aandacht voor seksualiteit en intimiteit in het zorghuis creëer je niet zomaar in de taboesfeer die er heerst, daarom bedacht Qwiek een gepaste actie rondom Valentijnsdag; Het winnen van een intiem belevingsdiner voor 2 personen in het zorghuis.



Christel van de Ven-Vos deed mee met de actie speciaal voor haar vader van 74 jaar met Alzheimer en haar moeder van 71 jaar en won het belevingsdiner voor haar ouders door haar mooie motivatie:



“Ik wil mijn vader en moeder opgeven voor het Valentijns-belevingsdiner omdat mijn vader Alzheimer heeft en sinds ongeveer drie jaar mijn moeder hem naar een verzorgingshuis heeft moeten doen met pijn in haar hart. Elke dag gaat ze trouw naar mijn vader, door weer en wind, om naar haar schatje, maatje en echtgenoot te gaan. Daarom gun ik hen dit Valentijns diner.”



Een grote beleving



Het Valentijn-belevingsdiner deed zijn naam echt eer aan. De Keukenhof in het woonzorgcentrum RSZK Mereleft werd door middel van kaarslicht, bloemen en een sterrenhemel geprojecteerd op het plafond door middel van de Qwiek.up omgetoverd tot een romantische setting. De heer en mevrouw van de Ven genoten samen intens van het luxe driegangendiner onder de sterrenhemel met op de achtergrond hun favoriete muziek. De avond werd afgesloten in een bioscoopsetting samen met de kinderen van de familie, waarbij door middel van oude foto’s en video’s herinneringen werden opgehaald, want ook dát is onderdeel van intimiteit.



Mevrouw Gerrie van de Ven: “het ging echt gepaard met een lach en een traan. Ik zie van mijn man zijn gezicht af dat hij geniet, zijn streken die die had van vroeger kwamen heel even terug en daar geniet ik ook echt van. Ze vertelt “Seksualiteit hoort bij een relatie, maar nu dat niet meer mogelijk is, genieten we beide ook heel erg van de kleine aanrakingen, dát is het belangrijkste, intiem zijn.”



Zorgverlener Michael Nieuwland: “Mensen leveren heel veel in als ze hier komen wonen, vertrouwde omgeving valt weg en partners moeten de echtgenoot vaak loslaten. Seksualiteit en intimiteit is wel een lastig onderwerp, je weet niet of iemand met dementie hier wel nog echt behoefte aan heeft. Je ziet wel dat de kleine dingetjes zoals een aanraking of samenzijn vaak al voldoende zijn en daarom zijn dit soort mooie initiatieven als het belevingsdiner een belangrijke aanvulling op het welzijn van de cliënten.”



Een bijzondere samenwerking



Qwiek is een jong bedrijf met als missie een zorgbeleving te creëren waar je als cliënt naar uitkijkt. Dit doen ze door zelf producten te ontwikkelen en te verkopen, maar ook door maatschappelijke thema’s rondom ouderdom en de zorg onder de aandacht te brengen. Het streven om intimiteit en seksualiteit een plek te geven in de zorg voor ouderen, sluit geheel aan op deze missie van Qwiek.



MEES catering is onderdeel van de Van Melick groep, een familiebedrijf met 110 jaar ervaring in het verzorgen van eten en drinken. Eten verbindt en dát is de reden dat MEES catering een luxe 3 gangen diner afstemde voor meneer en mevrouw van de Ven.



RSZK ZorgProfessionals is een ouderenzorgorganisatie met acht woonzorglocaties, een zorgboerderij, hospice, thuiszorg en welzijnsdiensten in de Kempen, Veldhoven en Waalre. Aandacht voor zorg en welzijn van cliënten staat hier voorop.



Bij het opzetten van het belevingsdiner ontstond er een bijzondere samenwerking tussen deze partijen en de zorgverleners en familie van de cliënten. Ieder zette zich op hun eigen manier in om een mooie invulling te geven aan het belevingsdiner, zodat het perfect aansluit op de wensen en behoeften van meneer en mevrouw van de Ven.



Allen met het belang om meer aandacht te creëren voor de behoefte aan seksualiteit en intimiteit van cliënten in de zorghuizen.