Mollie automatiseert als eerste het gehele afletterproces met Exact

Dealer4Dealer heeft, in samenwerking met Mollie, een nieuwe aflettermodule ontwikkeld. Deze module vergemakkelijkt de accountingwerkzaamheden voor iedereen die de business-software van Exact Online gebruikt. Beide partijen streven ernaar geldbeheer makkelijk te maken voor hun klanten. Momenteel is Mollie de enige payment service provider met deze integratie in Exact Online.



De eerste versie



De vorige versie van de Aflettermodule was een eerste stap richting het compleet automatiseren van het complexe afletterproces. De module matcht automatisch alle ontvangen betalingen met de overeenkomstige post in Exact Online. Om het proces te starten moesten gebruikers echter handmatige het betalingsoverzicht download uit hun Mollie-account, om het vervolgens te uploaden in hun Exact Online-omgeving. Door deze handmatige handelingen was het proces foutgevoelig en tijdrovend.



Automatisering van het proces



Met de Aflettermodule 2.0 worden deze laatste handmatige activiteiten overbodig. Dealer4Dealer maakt hierbij slim gebruik van de robuuste Mollie API. Hierdoor kunnen de betalingsbestanden nu automatisch worden overgezet naar de Exact Online-omgeving. Het systeem gebruikt de informatie uit deze betalingsbestanden om zo gemakkelijk de betalingen te matchen met de order in Exact Online, zodat ze kunnen worden afgeletterd.



Altijd in controle



De eerste Aflettermodule, al jaren een veelgebruikt product, automatiseerde een complex deel van het afletterproces. Echter, om gebruik te maken van deze functie moesten gebruikers een bedrag van €100,00 excl. BTW betalen voor de installatie. Met de Aflettermodule 2.0 is deze extra uitgave niet meer nodig. Gebruikers kunnen de nieuwe module gemakkelijk zelf integreren en daarmee deze kosten besparen.



Makkelijk te integreren



De integratie van de Aflettermodule is simpel en beschikbaar voor elk webshopplatform. Het enige wat webshopeigenaren nodig hebben om te profiteren van deze nieuwe standaard in accounting is een account bij Exact Online en bij Mollie. De installatie van de software is eveneens eenvoudig, maar kan ook geïnstalleerd worden door Dealer4Dealer als een extra service. De Aflettermodule 2.0 is nu exclusief beschikbaar voor Mollie-gebruikers, omdat de module gebruikmaakt van de geavanceerde Mollie API.



Mollie streeft naar innovatie



Mollie biedt een geavanceerde betaaloplossing voor ondernemingen. Hiermee helpt het bedrijven hun productiviteit te verhogen, zodat zij zich kunnen focussen op hun groei. De Aflettermodule 2.0 is een duidelijke stap richting hun doel om innovatie in de financiële wereld teweeg te brengen.