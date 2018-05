Zanger Jordan Roy geeft de boodschap van Vrijheid muzikaal door

Jordan Roy, bekend van popgroep Adlicious, brengt zaterdag 5 mei de single “Freedom” uit. Vanaf november 2018 reist de zanger met de gelijknamige theater tour door Nederland. De George Michael single uit de jaren negentig wordt vaak gekoppeld aan vrijheid van creativiteit en vrijheid om te kunnen zijn wie je bent.



Op 5 mei staat Nederland stil bij de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten. Voor Jordan Roy de aangelegenheid om deze boodschap met zijn akoestische versie van dit nummer, door te geven.



“Freedom” is vanaf Bevrijdingsdag te streamen en te downloaden. In zijn videoclip geeft Jordan Roy de kijker alvast een voorproefje van de theatertour.



Een tour waarin Jordan Roy, George Michael wil eren en het publiek meeneemt in de gevarieerde muzikale wereld van de Engelse singer-songwriter. Samen met zijn live band en backing vocalisten wil hij het publiek laten zien wat voor een te gekke liedjes George Michael schreef en wat een bijzondere artiest hij was.



Freedom – een eerbetoon aan George Michael is vanaf november 2018 te zien in Nederlandse theaters en gaat op 9 november in première. Daarna volgt een tournee langs ruim 40 theaters.