'Internet zal nooit volledig veilig worden, maar maak het zo veilig mogelijk'

Dit is een expertquote van Santosh Sharman van Kiwa, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Safer Internet Day 2021 – coming together for a better internet | ANP



Vandaag is het Safer Internet Day. Een veilig internet hangt nauw samen met goede cybersecurity. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van verdedigingslinies rondom een stad: hoe meer muren en grachten er zijn, hoe moeilijker het voor een indringer is om binnen te komen. Ook internetgebruikers kunnen zélf ‘muren en grachten’ bouwen om veiliger te zijn op het web. Hieronder drie tips daarvoor.



Zorg ervoor dat de software van je apparaten up-to-date is



Softwareupdates zorgen er niet alleen voor dat apparaten en apps soepel draaien, maar ook dat ze zo veilig mogelijk zijn. Een van de voornaamste doelen van een update is immers het dichten van ‘gaten’ die software mogelijk kwetsbaar maken voor misbruik, datalekken of andere vormen van cybercrime. Download daarom ook alleen officiële updates uit de App of Play Store of via de fabrikant van een device.



Gebruik sterke, unieke wachtwoorden



Een sterk wachtwoord is moeilijk te raden door mensen én computers. Je kunt dat voor elkaar krijgen door op onderstaande punten te letten.



-Bedenk een wachtwoord van 12 tot 15 tekens.



-Zorg ervoor dat je wachtwoord zo willekeurig mogelijk lijkt. Dus geen ‘Amsterdam’, de naam van je kind of huisdier of het geboortejaar van je oma.



-Verwerk in je wachtwoord een combinatie van cijfers en symbolen, liefst in het midden en niet aan het begin of het eind.



-Gebruik hoofd- en kleine letters, ook liefst in het midden van het wachtwoord.





Heb je een goed wachtwoord bedacht? Gebruik dat dan niet op meerdere plekken. Het is belangrijk dat je overal een uniek wachtwoord hebt. Kun je al die wachtwoorden niet meer onthouden, gebruik dan een wachtwoordmanager.



Wees alert op phishing en social engineering



Er zijn verschillende vormen van internetfraude. Bij phishing wil iemand je inloggegevens ontfutselen of een virus op je apparaat zetten. Je kunt dat voorkomen door heel voorzichtig te zijn met berichten van mensen die je niet kent. Aan de domeinnaam van het mailadres van de afzender zie je vaak direct dat er iets niet in de haak is. Open deze mails niet en klik sowieso nooit direct op links. Let bij mails van bedrijven op taalfouten en taalgebruik. Cybercriminelen kunnen zich namelijk uitgeven voor bijvoorbeeld een bank en je zo proberen te verleiden om gevoelige informatie te delen.



Bij social engineering word je niet gehackt met technische, maar met psychologische middelen. Hierbij kan bijvoorbeeld iemand zich voordoen als bankmedewerker. Als hij al zijn informatie over jou op orde heeft en geloofwaardig overkomt zou je best geneigd kunnen zijn meer met hem te delen dan je lief is. Ook oplichting via bijvoorbeeld Whatsapp valt hieronder.



Maar hoeveel muren en grachten je ook bouwt, volledig veilig zal het internet nooit worden. Het is daarom belangrijk om continu alert te zijn op wat je op het web doet, waar je op klikt en welke websites je bezoekt. Wees dus terughoudend en als je twijfelt, is het beter om niets te doen tot je hebt onderzocht of het veilig is.



Santosh Sharman is Productmanager IoT Security bij Kiwa.