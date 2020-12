Oud en Nieuw Challenge: Hoe viert Amsterdam Oud en Nieuw?

Amsterdam lanceert een creatieve challenge voor een feestelijke, veilige en gezonde jaarwisseling.



Amsterdam, 7 december 2020 – Geen vuurwerk, geen huis vol vrienden en familie, geen feesten in clubs en cafés: Oud en Nieuw zal er dit jaar voor Amsterdamse jongeren heel anders uitzien. Maar hoe? Jonge Amsterdammers kunnen daarvoor zelf creatieve ideeën aandragen in de #oudennieuwchallenge van de gemeente Amsterdam en designplatform What Design Can Do. De inzenders van beste de ideeën voor een coronaproof en vuurwerkvrij Oud en Nieuw maken in december elke week kans op een productiebudget van €1500 om hun projecten uit te voeren.



Vanuit een bakfiets spectaculaire vuurwerkbeelden projecteren op iconische gebouwen in de stad; met lichtgevende voetballen een wedstrijdje hooghouden doen op oudjaarsavond; jonge spoken word artiesten die ons hoopvol 2021 in dichten; met alle buren van je flat op de balkons gezamenlijk aftellen tot twaalf uur. Dit is een kleine greep uit de ideeën die bij jonge Amsterdammers al naar boven zijn geborreld. En die laten zien dat we met een beetje creativiteit, ondanks alle beperkingen, feestelijk, hoopvol en met elkaar het nieuwe jaar in kunnen gaan.



Met de Oud en Nieuw Challenge willen de gemeente Amsterdam en designplatform What Design Can Do alle jonge Amsterdammers inspireren om creatieve alternatieven te verzinnen voor de traditionele Oud en Nieuw-viering. Alle ideeën, groot en klein, zijn welkom, zolang ze maar voldoen aan de geldende coronaregels en het landelijk vuurwerkverbod, en niet oproepen tot een evenement.



Burgemeester Femke Halsema: “Met deze challenge willen we jonge Amsterdammers uitdagen hun creativiteit in te zetten voor een feestelijk en gezellig, coronaproof en vuurwerkvrij Oud en Nieuw. We hopen dat de beste ideeën gaan rondzingen en navolging krijgen in de stad, zodat we straks kunnen terugkijken op een unieke en veilige Oud en Nieuw-viering.”



Elke week 5 winnaars



Amsterdammers kunnen hun ideeën op Instagram delen met de hashtag #oudennieuwchallenge. Elke week tot 31 december selecteert een jury van creatieve toppers en vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam uit de inzendingen 5 winnaars. Deze initiatieven krijgen extra aandacht op de campagnewebsite oudennieuwchallenge.amsterdam. De inzenders krijgen bovendien, zo nodig, een productiebudget van maximaal €1500 om hun ideeën ook uit te kunnen voeren. De voorwaarden en criteria voor deelname staan toegelicht op de website.



Richard van der Laken, directeur van What Design Can Do: “Voor iedereen, maar zeker ook voor jongeren, was 2020 een ellendig jaar. Met deze challenge willen we mensen inspireren om met een positieve instelling en creativiteit te bedenken wat er wel kan om feestelijk het nieuwe jaar in te luiden.”



Partners



De Oud en Nieuw Challenge is ontwikkeld door de gemeente Amsterdam in samenwerking met designplatform What Design Can Do en onderzoeksbureau STBY.