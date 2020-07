Make-up verwijderen; reinig je gezicht altijd goed!

De NCV komt met een nieuwe animatie met tips én om het belang van het reinigen van het gezicht te benadrukken.



Er is speciale make-up (decoratieve cosmetica) voor het gezicht, de lippen en de ogen. Make-up wordt gebruikt om te verzorgen, te beschermen, verfraaien, veranderen of bepaalde uiterlijke kenmerken te verdoezelen. Met make-up brengen we wat kleur aan op ons gezicht, benadrukken we onze sterke punten of maken we ons klaar om te gaan werken of feesten. Het versterkt vaak ons zelfvertrouwen, omdat we ons mooier voelen. Al is het maar met een natuurlijke foundation, klein beetje mascara of een lipgloss.



Gedurende de dag wordt de huid blootgesteld aan verschillende invloeden, die de huid kunnen beschadigen. Denk hierbij aan UV-straling, vervuiling en extreme temperaturen. Verschillende herstelprocessen in de huid zijn ‘s nachts actiever dan overdag. Als je je gezicht niet elke dag reinigt voordat je naar bed gaat, bestaat de kans dat het regeneratieproces van de huid wordt belemmerd. Wanneer de gezichtshuid niet goed gereinigd wordt kunnen overtollig talg, UV-filters, resten make-up en vuil blijven op de huid zitten. Dit kan onzuiverheden en verstoppingen veroorzaken. Je poriën raken verstopt en kunnen ontstekingen optreden. Daarnaast kun je ook sneller rimpels krijgen, of raken je ogen geïrriteerd of ontstoken.



Het is belangrijk om je gezicht ’s ochtends en ’s avonds te reinigen en met name je make-up te verwijderen voordat je gaat slapen. Dit geldt zowel na een avondje uit of voor de dagelijkse make-up. Het reinigen van je gezicht is een van de belangrijkste dingen die je moet doen om ervoor te zorgen dat je huid ook gezond en mooi blijft zonder make-up. Bekijk de animatie en lees hier hoe je je make-up kunt verwijderen zodat jij verzekerd bent van een goed gereinigde en stralende huid.



Begin met het reinigen van de ogen. De oogcontouren zijn erg gevoelig, de huid is hier namelijk het dunst. Het verwijderen van kohl, mascara en oogschaduw kan erg vervelend zijn. Gebruik daarom een speciale oogmake-up remover (olie, crème, balsem of doekjes). Hiermee hoef je niet te hard te wrijven in de gevoelige oogcontouren. Om de oogschaduw te verwijderen, moet je met een wattenschijfje van de buitenste ooghoek naar de binnenste gaan. Om de mascara te verwijderen, moet het wattenschijfje van de bovenste naar de onderste wimperlijn worden geleid. Als lippenstift niet grondig wordt verwijderd kunnen lippen uitdrogen en broos worden.



Voor de reiniging van je gezicht wordt aanbevolen om een reinigingsmelk of -olie te gebruiken, die is afgestemd op je huidtype. Maak cirkelvormige bewegingen met je vingers om het reinigingsmiddel over je gezicht te verdelen. Was vervolgens je gezicht met helder, koud tot lauw water. Gebruik hierbij geen zeep om de gezichtshuid uitdroging te voorkomen. Het is goed om daarna een voedende (nacht)crème aan te brengen om de huid goed te verzorgen en te zorgen dat de huid zich voedt en herstelt.



Voor wie geen make-up draagt, is het toch goed om een (micellaire) reinigingslotion of reinigingsproduct te gebruiken om vuil en onzuiverheden, zoals talg, zweet of stof dat zich heeft opgehoopt gedurende de dag, te verwijderen.



Gebruikte wattenschijfjes en make-upverwijderingsdoekjes mogen nooit in het toilet worden weggegooid - deze items horen thuis in bij het restafval.



Zie voor meer informatie: lookgoodfeelbetter.nl, huidfonds.nl en weetwatjedoorspoelt.nl