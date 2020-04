Nederlands zorgplatform genomineerd als veelbelovende oplossing corona

Clinicards voor corona van Synappz Digital Healthcare uit ’s-Hertogenbosch is genomineerd als één van de ‘most promising health solutions’ voor COVID-19. Techleap.nl, de organisatie met Prins Constantijn van Oranje-Nassau als boegbeeld, maakte de keuze uit tientallen inzendingen.



Tech-ecosysteem



Techleap.nl heeft als doelstelling het Nederlandse tech-ecosysteem op de kaart te zetten. “In deze crisistijd kunnen we jonge innovatieve bedrijven die met hun oplossingen helpen COVID-19 te bestrijden ondersteunen en de levering van medische oplossingen versnellen naar waar ze het meest nodig zijn”, zegt Nils Beers, CEO van techleap.nl.



Digitaal zorgplatform



“Ons digitale zorgplatform is bij uitstek geschikt om patiënten op afstand te monitoren, informeren en begeleiden”, zegt Erik van der Zijden, CEO van Synappz. “Patiënten houden via een app de symptomen van corona zelf bij, en de ontwikkeling daarvan is voor de gebruiker en zijn eigen zorgverlener direct in te zien. Als er reden voor is, kan de zorgverlener met de patiënt videobellen. Dit is zorg op afstand. Om die reden is vorige week besloten het platform behalve aan ziekenhuizen ook aan alle huisartsen aan te bieden”, aldus Van der Zijden. “We zijn dan ook bijzonder trots dat we ons kunnen rekenen tot de innovatieve bedrijven in het COVID-19 Program van Techleap.nl.



Ook andere zorg



Het unieke aan het Clinicards zorgplatplatform is dat het niet alleen voor corona, maar tegelijkertijd ook ingeregeld kan worden voor de grote hoeveelheid van andere -uitgestelde- zorg. “Dat is juist in deze tijd een enorm voordeel. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die herstellen van een operatie, zwangere vrouwen, of oncologiepatiënten. We hebben zelfs een vraag binnen gekregen van tandartsen. Een deel van die zorg kan prima gemonitord en begeleid worden door een en hetzelfde platform”, stelt Van der Zijden.