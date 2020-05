Omroep Brabant brengt verhalen van Boekelnaren in beeld

Boekel is zwaar getroffen door het corona virus. Veel dorpsgenoten zijn gestorven aan het virus. Dit laat een groot verdriet achter in een tijd waar het normale leven lastig is. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zullen zich een maand lang onderdompelen in Boekel, om een beeld te schetsen van een Brabantse gemeenschap in deze tijd en de verhalen van de inwoners te delen met de rest van de provincie.



In ‘Boekel, het verhaal’ gaan verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zich een maand lang onderdompelen in Boekel om verhalen van de inwoners te verzamelen en zo een beeld te schetsen van de impact van het corona virus op een hechte gemeenschap. Wat doet dit verdriet met het dorp? Maar ook, hoe wordt langzaam de draad weer opgepakt bij de sportvereniging, de kerk, de horeca, de vrijwilligers, of de verschillende bedrijven?



De verhalen die de verslaggevers verzamelen zullen vanaf de tweede week van juni te lezen zijn op de online kanalen van Omroep Brabant. In de zomer verschijnt er nog een documentaire, die te zien zal zijn bij Omroep Brabant.



Wilt u ook graag uw verhaal delen met de verslaggevers van Omroep Brabant? Dan kunt u contact opnemen met Jos Verkuijlen 06-53 97 77 48 of mail naar boekel@omroepbrabant.nl.