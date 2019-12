MDL Beast Festival - Inter(nationaal) talent treedt op tijdens het spectaculaire Saoedische festival voor een uitzinnig publiek van 150 duizend f

- Het Saoedi-Arabische muziek-, kunst- en cultuurfestival blijft de bezoekers verrassen en verheugen met David Guetta en Steve Aoki, die de Big Beast-bühne afsluiten met een zinderend back-2-back optreden.



RIAAD, Saoedi-Arabië, 23 december 2019 /PRNewswire/ -- MDL Beast, het grootste kunst-, cultuur- en muziekfestival in Saoedi-Arabië weet bezoekers ook op de tweede dag versteld te laten staan en heeft in de afgelopen twee dagen al 150 duizend enthousiastelingen uit de regio en daarbuiten mogen verwelkomen.



Het Big Beast-podium zag de menigte genieten van indrukwekkende optredens van het Saoedische DJ-duo Dish Dash, voordat internationale supersterren J Balvin, Camelphat, Danny Tenaglia, Steve Aoki en David Guetta het podium beklommen. Aoki en Guetta sloten de nacht af door na hun individuele optredens samen een show te geven in een zogenoemde back-2-back.



Op het Down Beast chill-out-podium genoot een opgetogen menigte van optredens van onder andere Lady Lou, Hatoon, Dokkan en Usif.



Napratend over zijn gimmick op het MDL Beast liet David Guetta weten: "Het betekent heel veel voor mij om hier in Saoedi-Arabië te zijn - we schrijven geschiedenis. Je ziet het enthousiasme van de jongeren in het land en het is een voorrecht om het geluk in hun ogen te zien en deel uit te maken van dat moment. Het is ook meteen de eerste keer dat ik samen met Steve Aoki een back-to-back heb gedaan."



Artiesten als Cosmicat, DJ Baloo die een B2B met Mohanned Nassar van Vinyl Mode en Desertf!sh deed, namen de Saudi Beast- en Underground Beast-podia voor hun rekening en leefden zich helemaal uit voor duizenden juichende fans.



Op de tweede dag werd de menigte getrakteerd op acts van wereldklasse, zoals Fuerza Bruta en Cirque Bijou met hun indrukwekkende optredens. Het publiek werd uitzinnig bij 22 unieke, nooit eerder vertoonde optredens, speciaal gecast voor MDL Beast.



De Global Street Food Market en Saudi-Alley heetten iedereen welkom om een keur aan lokale en internationale lekkernijen te proeven. Chef-koks van het Latijns-Amerikaanse MNKY HSE creëerden speciaal voor het evenement op maat gemaakte menu's en mocktails.



Saoedische designers waren ter plaatse in de Retail therapy zone om hun opzienbarende ontwerpen aan de wereld te tonen.



Marriam Mossalli, oprichter van Niche Arabia, laat weten: "Ik heb er mijn persoonlijke en professionele missie van gemaakt om Saoedisch creatief talent te promoten en te vieren. De Saoedi-Arabische mode-industrie is booming en ik ben er trots op dat het MDL Beast Festival zoveel ontwerpers heeft kunnen ondersteunen. De mogelijkheid om deze retailzone te creëren op een festival van omvang als MDL Beast biedt Saudi Style een echt wereldwijd platform."



In het MDL Beast XP-gebied konden mensen in een zone, speciaal ontworpen voor festivalgangers, op verschillende manieren met geluid spelen en experimenteren. De aanwezigen werden aangemoedigd om 'Beyond the Beats' te genieten in de speciale expositieruimte, met een opnamestudio op locatie waar getoond werd hoe muziek kan worden verheven tot onuitputtelijke energie.



MDL Beast Festival - Het spectaculaire Saoedische festival brengt bij optredens van internationaal en nationaal talent een uitzinnig publiek van 150 duizend festivalgangers op de been



