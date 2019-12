Een recordverdachtige menigte van 400.000 kwam opdagen bij de geluidsstorm die als MDL Beast Festival overtrok - Riaad rockt drie onvergetelijke

MDL Beast, het grootste muziek-, kunst- en cultuurfestival dat ooit in het koninkrijk is georganiseerd, werd bekroond met een Guinness World Record-certificaat voor het grootste tijdelijke podium ter wereld.



RIAAD, Saoedi-Arabië, 23 december 2019 /PRNewswire/ -- Het festival MDL Beast heeft Saoedi-Arabië in spectaculaire stijl op de internationale festivalkaart gezet, met een publiek van meer dan 400.000 bezoekers en entertainment op vijf unieke podia verdeeld over vijf zones, zoals Art Beast (performances), MDL Town (food & beverages) en Retail Therapy (style).



H.E. Turki Abdulmohsen Al-AlSheikh, voorzitter van de General Entertainment Authority, zegt daarover: "Wat duizenden mensen hier de afgelopen drie dagen hebben beleefd is pas het begin, waarvan we hopen dat er op grotere schaal nog veel meer cultureel en artistiek entertainment zal gaan plaatsvinden en wat kleur op de wangen brengt van dit prachtige land, dat met zijn rijke culturele geschiedenis nu bezig is zijn eigen mogelijkheden te ontdekken, terwijl we ons openstellen voor de wereld en anderen uitnodigen om te komen en te ervaren wat Saoedi-Arabië te bieden heeft. Apetrots zijn we, dat we een keur aan lokaal en internationaal toptalent naar Riaad konden halen, het hart van ons koninkrijk en we kunnen nauwelijks wachten om het volgende evenement in ons land aan te kondigen. En wat MDL Beast betreft... kijk eens naar al deze ruimte."



Muziek



Op het Big Beast-podium genoten meer dan 45.000 mensen van de meest ongelooflijke sets van een ongekende line-up aan internationale supersterren uit de hele wereld, waaronder Martin Garrix, David Guetta, J Balvin, Afrojack, Monsta X, R3hab, Salvatore Ganacci, Steve Aoki en Sebastian Ingrosso, die samen met de beste EDM-dj's uit Saoedi-Arabië, zoals Cosmicat, DJ Baloo, Vinyl Mode en Dish Dash.



R3hab gaf commentaar: "Wat ik leuk vind aan dit festival is dat het heel anders is - het is een echte fusion van Arabische artiesten en veel internationale dj's, dat werkt allemaal heel goed. Ik denk dat dat heel bijzonder is en heb zoiets nog nooit eerder gezien."



De Koreaanse band, Monsta X: "We zijn verrukt om bij MDL Beast aanwezig te zijn, een Koreaanse popband die optreedt op het Big Beast-hoofdpodium in Saoedi-Arabië! Dit is zoveel meer dan een muziekfestival, we denken dat het opnieuw een grote kans is om de wereld als één geheel te verbinden. We zijn overweldigd door de geweldige steun die we krijgen van onze monbebe en we zullen hard blijven werken om onze muziek wereldwijd onder de aandacht te brengen".



Steve Aoki bracht een bezoekje aan de speciaal gebouwde PizzAoki-salon om fans te ontmoeten en te genieten. In ware Aoki-stijl verdeelde hij tien taarten in de menigte tijdens zijn energieke dj-set, alvorens hij samen met J Balvin en Monsta X het podium op ging voor speciale optredens.



MDL Beast XP



Lokale en internationale festivalgangers bleven samenkomen in de MDL Beast XP-zone, dat een eigen muziekstudio op locatie huisvestte en keken naar de toekomst door een nieuwe generatie Saoedische locals aan te moedigen om te experimenteren met geluid om dichter bij de muziek te komen.



Kunsten



In de loop van het festival hebben 22 uitvoerende artiestengroepen uit de hele wereld een uitzinnig spektakel opgezet, terwijl 40ft unicorn-kamelen door de menigte paraderen, die de curieuze mix van traditie en moderne cultuur laten zien, die de kunstprogrammering van MDL Beast voor ogen stond.



Een opgetogen festivalbezoeker gaf commentaar: "Het is echt een primeur om zoveel talent en entertainment in Saoedi-Arabië te zien, vooral ook de verbazingwekkend hoge kwaliteit die we de afgelopen 72 uur hebben gezien. Met alle internationale artiesten die binnenvliegen om op te treden, was het echt een heel bijzondere ervaring. We zijn echt getuige van grote veranderingen in dit land - we realiseren ons dat het niet van de ene op de andere dag zal gebeuren, maar MDL Beast heeft alvast een beslissende rol gespeeld in het volgende hoofdstuk van dit land."



John Rash, Creative Director, MDL Beast Festival: "Wat het team hier in Saoedi-Arabië heeft neergezet, heeft zelfs mijn stoutste dromen overtroffen, door een internationale visie voor een festival van wereldklasse om te zetten en het met alle denkbare details naar een geheel nieuw niveau te tillen. Ik voel me vereerd dat ik deel heb uitgemaakt van zo'n ongelofelijk historisch moment, niet alleen in de geschiedenis van Saoedi-Arabië, maar ook voor de internationale festivals in de toekomst. Kijk naar deze ruimte, het Beest komt terug!"



