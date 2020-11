Cottonwood Technology Fund opent derde high-tech fonds



Het Nederlands-Amerikaanse durfkapitaalfonds Cottonwood Technology Fund heeft € 25 miljoen opgehaald voor haar derde fonds. Deze first close van Fonds III is bijeengebracht door multinationals en vermogende particulieren. Het fondskapitaal zal in de komende 12 maanden worden uitgebreid tot € 75 miljoen.



High-tech en hardware



Cottonwood investeert in een zeer vroeg stadium in high-tech en hardware startups die beschikken over gepatenteerde, disruptieve technologie met de potentie om wereldwijd door te breken. Focusgebieden zijn onder meer fotonica, robotica, sensor- en nanotechnologie, duurzame energie, geavanceerde materialen en medische technologie. In Nederland is er nog altijd een tekort aan financiering voor high-tech. Cottonwood wil met haar derde fonds het belang van high-tech voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid onderstrepen en hoopt dat haar financiering voor high-tech startups tot navolging leidt.



Sinds 2014 actief in Nederland



Cottonwood is in 2010 in de Verenigde Staten opgericht door venture capital veteraan Dave Blivin. Voor haar tweede fonds opende Cottonwood in 2014 haar Europese hoofdkantoor, gevestigd op Kennispark Twente in Enschede. Voor haar derde fonds heeft Cottonwood wederom miljoenen opgehaald in de Verenigde Staten die in Nederlandse startups zullen worden geïnvesteerd.



Durfkapitaalfonds op twee continenten



‘‘We prijzen ons gelukkig met de steun van onze huidige investeerders in Fonds II. Ondanks de coronacrisis zijn zij samen met 10 nieuwe investeerders uit Nederland in Fonds III gestapt. Ruim 6 jaar na het openen van ons kantoor in Nederland, zien we de voordelen van een durfkapitaalfonds dat op twee continenten actief is. We brengen technologieën uit de Verenigde Staten naar Europa en andersom. Al onze investeringen zijn vanaf het begin gericht op wereldwijde groei,’’ aldus Dave Blivin, Managing Director.



‘‘Het merk Cottonwood maakt een sterke groei door. Net als veel andere regio’s in de wereld heeft Nederland zeer innovatieve startups, gebaseerd op technische doorbraakinnovaties, die moeite hebben om het kapitaal te verwerven dat ze nodig hebben om een eerste prototype te bouwen, de aandacht te trekken van eerste klanten en investeerders te vinden voor een volgende ronde. De bereidheid van Cottonwood om deze uitdaging aan te gaan vanaf de vroegste fase, is cruciaal voor het high-tech ecosysteem,’’ aldus Alain le Loux, General Partner en verantwoordelijk voor het Europese hoofdkantoor in Nederland.