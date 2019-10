De duurzame denim-revolutie komt met 'One Million Liters' en de DryIndigo-technologie naar KingPins Amsterdam

Met de baanbrekende DryIndigo®-technologie, ontwikkeld door de Spaanse fabrikant Tejidos Royo, is het nu mogelijk om water te besparen tijdens het productieproces van denim. Dit is een echte mijlpaal in de textielindustrie.



Deze campagne nodigt internetgebruikers over de hele wereld uit om de 'duurzame denim-revolutie' te omarmen door deel te nemen aan een wedstrijd om een miljoen liter water te doneren aan een goed doel.



AMSTERDAM, 23 oktober 2019 Het One Million Liters-initiatief is vandaag gelanceerd als onderdeel van de opening van de KingPins-show in Amsterdam, een van de belangrijkste evenementen ter wereld als het om denim gaat. Het belangrijkste doel van de campagne is om het bewustzijn te vergroten door te laten zien hoe het veranderen van een deel van het productie- of fabricatieproces kan leiden tot een snellere verandering richting een duurzame textielindustrie.



https://mma.prnewswire.com/media/1014718/Tejidos.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1014718/Tejidos.jpg]



Om het bewustzijn te vergroten, nodigt het initiatief internetgebruikers uit om vóór 30 november 2019 het doel te selecteren waaraan ze de volgende één miljoen liter water willen schenken. Dit kunnen ze doen via het platform www.onemillionliters.com [http://www.onemillionliters.com/] en de belangrijkste sociale netwerken (Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn).



Tejidos Royo heeft dankzij de implementatie van de DryIndigo®-technologie in 2019 meer dan 1 miljoen liter water bespaard tijdens het verfproces van denim. Het geld van de eerste miljoen liter die is bespaard, werd gedoneerd aan UNICEF voor diens water- en sanitatieprogramma's, die de levens van duizenden kinderen over de hele wereld verbeteren.



Uit rapporten van UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) blijkt dat bij de productie van een spijkerbroek via de traditionele methode net zoveel water wordt gebruikt als één persoon in zeven jaar kan opdrinken. Met DryIndigo® wordt er 0% water verbruikt tijdens het verfproces. Daarnaast is het energieverbruik 65% lager tijdens de productie, is het gebruik van chemische producten 89% lager en er is helemaal geen afvalwater meer.



José Rafael Royo, lid van het bestuur van het bedrijf, legt uit: "We moeten in de textielindustrie onze processen opnieuw tegen het licht houden om een veel duurzamere industrie te worden. DryIndigo® is een belangrijke stap op dit gebied en we hopen dat het de sector inspireert om zich veel verantwoordelijker op te stellen naar onze omgeving toe. We staan voor een 'duurzame denim-revolutie' en we willen graag dat iedereen meedoet aan 'One Million Liters', zodat we samen de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling vóór 2030 kunnen halen."



Doe mee met de duurzame denim-revolutie!



Over DryIndigo®



Na 10 jaar onderzoek en een samenwerking met Gaston Systems Inc. en Indigo Mill Designs (IMD) heeft de Spaanse textielfabrikant Tejidos Royo een revolutionair verfproces ontwikkeld om garen met indigo te behandelen. Het resultaat, de DryIndigo®-technologie, past helemaal binnen de bedrijfsbelofte 'Waarde in textiel'. Dit unieke verfproces behandelt garen met indigo, maar gebruikt daarvoor geen water. Bovendien vindt het proces plaats in een zeer kleine ruimte. De negatieve impact op het milieu en alle gevolgen vandien zijn hiermee dramatisch afgenomen. Tegelijkertijd blijft het karakteristieke uiterlijk van een traditionele denim, namelijk zijn kleur, met DryIndigo® volledig behouden.



Over Tejidos Royo



Tejidos Royo is een Spaans bedrijf dat in 1903 werd opgericht. Het bedrijf is marktleider in de Europese textielindustrie. Dankzij zijn internationale verkoopkanalen en uitgebreide marketingnetwerk levert het bedrijf stoffen aan klanten in ruim 30 landen. Tejidos Royo hanteert een verticaal bedrijfsmodel met de volgende specialisaties: spinnen, indigo verven, weven, afzonderlijke stuks verven, speciale afwerkingen.



