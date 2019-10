SURF test met succes de Apollo TM1200 van ECI om Amsterdam en de CERN Supercollider Campus in Genève te verbinden

Live proef over een langeafstandsnetwerk bereikt de hoogste spectrale efficiëntie



PETACH TIKVA, Israël, 23 oktober 2019 /PRNewswire/ -- ECI [http://www.ecitele.com/](®), een wereldwijde leverancier van ELASTIC Network®-oplossingen, en SURF, het Nederlands Nationale Onderzoeks- en Onderwijsnetwerk, kondigden vandaag een succesvolle test aan van de TM1200 1.2T dual channel, programmeerbare blade van het bedrijf. De bedrijven bouwden een supersnelle, 1.650 km lange verbinding tussen het hoofdkantoor van SURF in Amsterdam en het communicatiecentrum van CERN in Genève. De proef toonde aan dat Apollo in staat is om 300 Gbps per golflengte te ondersteunen over voornamelijk oude (G.655) glasvezelkabels, waarbij 22 tussenliggende nodes zonder enige signaalregeneratie of RAMAN-versterking worden doorkruist. De koppelingscapaciteit werd verbeterd met ~150% door het optimaliseren van de line-ratemodulatie.



CERN, de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek, is een van de meest gerespecteerde onderzoeksinstellingen ter wereld. De instelling is opgericht in 1954 en beheert het grootste deeltjesfysicalaboratorium ter wereld, net ten noorden van Genève. De CERN supercollider genereert vele terabits aan data per dag, die SURF verzamelt en verspreidt onder Nederlandse onderzoeks- en onderwijsinstellingen voor analyse, onderzoek en onderwijs. Maar CERN is slechts één van de bijna 200 instellingen en meer dan een miljoen gebruikers die SURF vandaag de dag bedient.



SURFnet 8, de optische backbone van SURF, werd een paar jaar geleden opgewaardeerd om tegemoet te komen aan de sterke groei van de vraag naar bandbreedte. De zoektocht naar een nieuwe leverancier omvatte negen kandidaten, waaruit ECI werd geselecteerd. SURF was op zoek naar een nieuwe optische backbone voor de toekomst en had daarom hoge verwachtingen van diens netwerkmogelijkheden: zeer hoge prestaties, economische schaalbaarheid en efficiëntie, eenvoudige bediening en een naadloze migratie vanuit de vorige infrastructuur.



"De TM1200 voegt nog een extra laag flexibiliteit en programmeerbaarheid toe aan onze optische mogelijkheden. Met de TM1200 kunnen we nu de modulatieschema's optimaliseren in overeenstemming met onze eisen en de afstanden waarover we verzenden, zodat we optimaal gebruik kunnen maken van onze glasvezelcapaciteit. We waren aangenaam verrast dat we de verbindingscapaciteit en efficiëntie met ongeveer 150% konden verbeteren, zelfs op onze 'oude' (G.655) glasvezelkabels. Met de hulp van ECI en onze voortdurend groeiende netwerkmogelijkheden zullen we onze miljoenen gebruikers blijven voorzien van de prestaties en service die ze gewend zijn", zegt Rob Smets, netwerkarchitect bij SURF.



In het streven om de kosten per bit voortdurend te verlagen zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties, test SURF voortdurend nieuwe ontwikkelingen, waaronder de Apollo TM1200. De TM1200 levert ongeëvenaarde spectrale efficiëntie en elasticiteit door middel van met software bestuurbare, continue modulatie. De TM1200 is echter slechts één van de bouwstenen van de Apollo optische platformen van ECI. Carriers kunnen ook programmatisch extra aspecten van hun optische prestaties sturen, zoals: spectrum, client- en lijninterfaces, ROADM's en meer. Deze verbeterde programmeerbaarheid zorgt ervoor dat de carriers maximaal efficiënt werken, waardoor de beschikbaarheid van de end-to-end service wordt gegarandeerd en nieuwe inkomstenstromen worden gegenereerd.



"We begrijpen dat de huidige operators onder toenemende druk staan om het meeste uit hun netwerkinfrastructuren te halen. Optische backbones zullen altijd nodig zijn om simpel lage kosten per bittransport te ondersteunen en te overtreffen. Er worden echter steeds hogere eisen gesteld aan de openheid, programmeerbaarheid en de interactie met de pakketlaag. ECI heeft een zeer sterke relatie met nationale onderzoeks- en onderwijsnetwerken (NREN) wereldwijd en we zijn trots op onze langdurige samenwerking met SURF", zegt Christian Erbe, VP Sales EMEA bij ECI.



Voor meer informatie over de open, programmeerbare mogelijkheden van ECI kunt u hier [https://www.ecitele.com/wp-content/uploads/2019/09/Apollo-Programmable-Open-AN.pdf] de toepassingsnota downloaden. Of bezoek: https://www.ecitele.com/productcat/apollo/ [https://www.ecitele.com/productcat/apollo/].



Over ECI



ECI is een wereldwijde leverancier van ELASTIC-netwerkoplossingen voor CSP's, kritische industrieën en datacenter-operators. Met de komst van 5G, het Internet der dingen en smart-producten, neemt de verkeersvraag drastisch toe en moeten netwerkbeheerders slimme keuzes maken bij de ontwikkeling van hun infrastructuur. ECI's Elastic Services Platform maakt gebruik van onze programmeerbare pakket- en optische netwerkoplossingen, samen met onze servicegestuurde softwaresuite en virtualisatiemogelijkheden, om een robuuste maar flexibele oplossing te bieden voor elke toepassing. ECI-oplossingen zijn op maat gemaakt voor de behoeften van vandaag, maar flexibel genoeg om de uitdagingen van morgen aan te kunnen. Voor meer informatie kunt u ons bezoeken op www.ecitele.com [http://www.ecitele.com/].



Over SURF



SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen de coöperatie SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-scholen, onderzoeksinstellingen en de universitaire medische centra samen aan ICT-voorzieningen én ICT-vernieuwingen. Hierdoor beschikken studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers onder gunstige voorwaarden over de beste ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling. SURF heeft zijn activiteiten onderbracht in drie werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara.



Perscontact: Allison + Partners for ECI, +1.415.294.9846, ECI@allisonpr.com [mailto:ECI@allisonpr.com] Perscontacten: Lonneke Walk - SURF, +31 622792324, Lonneke.walk@surfnet.nl [mailto:Lonneke.walk@surfnet.nl]



Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659991/ECI_Telecom_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/659991/ECI_Telecom_Logo.jpg]



Web site: http://www.ecitele.com/