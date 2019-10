ZTE demonstreert de eerste 5G-slicing store in Europa

SHENZHEN, China, 23 oktober 2019 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation [https://www.zte.com.cn/global/] (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het mobiele internet, heeft vandaag bekendgemaakt dat het is gaan samenwerken met Hutchison Drei Austria om de eerste slicing store in Europa te demonsteren. Het biedt de eerste eind-tot-eind netwerk slicing operatie in de branche.



In de 5G-"Slicing Store" kunnen particuliere en zakelijke consumenten de voorgedefinieerde slice template selecteren en de SLA-parameters instellen naar de eigenschappen van de gebruiker of de individuele industrievereisten. Nadat de gebruiker inlogt in de online sliced-gebaseerde service store, kan de gebruiker diensten kiezen met verschillende SLA's, zoals gegarandeerde bandbreedte, maximale latentie etc. Daarna kan de specifieke dienst in het winkelwagentje worden geplaatst om af te rekenen. Zodra de betaling is voltooid, kan de dienst op verzoek direct worden geactiveerd. Als het aantal gebruikers toeneemt, of de KPI-prestatie afneemt, kan het systeem zich automatisch aanpassen om de KPI te behouden. Deze slicing solution kan breed worden gebruikt in verticale industrieën om te voldoen aan variabele eisen en om de SLA's te garanderen, ongeacht het type verticale markt.



Deze innovatieve solution kan de commercialisatie van 5G-slicing versnellen en helpen om beheerders succes te bereiken in uiteenlopende verticale markten. Door de gepersonaliseerde slices bloot te stellen aan verticale industrieën, kunnen beheerders transformeren van een enkele B2C-verkeersoperatie naar een B2B-, B2B2C-, en B2B2B-gediversifieerde operatie. Als gevolg daarvan wordt diepte-integratie tussen 5G en verticale industrieën mogelijk en wordt nuttige ruimte voor 5G gestimuleerd door toe te staan dat de netwerkvereisten van iedere verticale industrie elkaar ontmoeten.



De 5G-slicing store solution nodigt verticale industrieën uit om deel te nemen aan de orkestratie en levenscyclusmanagement van de netwerk slice. Gebaseerd op de orkestratie en de onthullende mogelijkheden voor verticale industrieën, kenmerkt deze solution zich door SLA-personalisering, real time monitoring van KPI's, en betere oplaadmanagement en levenscyclusmanagement van de netwerk slice. De grote voordelen van deze solution kunnen van grote waarde zijn voor de bevordering van het commerciële proces van 5G, verticale industrieën helpen hun totale eigendomskosten terug te brengen en de eind-tot-eind gebruikerservaring verbeteren.



ZTE is een leverancier van geavanceerde telecommunicatiesystemen, mobiele apparaten en zakelijke technologische solutions voor consumenten, serviceproviders, bedrijven en klanten in de publieke sector. Als onderdeel van ZTE's strategie is het bedrijf toegewijd aan het voorzien in geïntegreerde eind-tot-eind innovaties voor de levering van uitmuntendheid en waarde nu de telecommunicatie- en informatietechnologiesector samenkomen. Met een notering aan de aandelenbeurzen van Hongkong en Shenzhen (H-aandelencode: 0763.HK / A-aandelencode: 000063.SZ), verkoopt ZTE haar producten en diensten in meer dan 160 landen.



ZTE heeft tot dusver 25 commerciële 5G-contracten verkregen in belangrijke 5G-markten, zoals Europa, Azië/Pacific, het Midden-Oosten en Afrika. ZTE reserveert 10 procent van haar jaarlijkse inkomsten voor onderzoek en ontwikkeling en vervult leiderschapsrollen in internationale standaardisatieorganisaties.



Mediacontacten:



Margaret Ma ZTE Corporation Tel: +86 755 26775189 E-mail: ma.gaili@zte.com.cn [mailto:ma.gaili@zte.com.cn]