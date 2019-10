PeerNova haalt $ 31 miljoen op in strategische financieringsronde, gericht op verdere groei en wereldwijde uitbreiding

SAN JOSE, Californië, 23 oktober 2019 /PRNewswire/ -- PeerNova, Inc., een toonaangevende onderneming voor bedrijfssoftware voor de financiële sector, kondigde vandaag aan dat het, onder leiding van een bestaande investeerder, Mosaik Partners, $31 miljoen heeft opgehaald in groeifinanciering. Medici Ventures en Intuitive Venture Partners namen ook deel aan deze ronde om hun voortdurende steun voor PeerNova te tonen. Deze financieringsronde brengt de totale fondsenwerving op $74 miljoen.



"We zijn zeer verheugd om deze financieringsronde aan te mogen kondigen," zei Gangesh Ganesan, President en CEO van PeerNova. "We zijn toegewijd om verder te bouwen aan onze unieke oplossing die relevante, tijdige en pertinente problemen oplost wat betreft de gegevens- en procesintegriteit binnen de financiële sector. We zullen deze financieringsronde gebruiken om onze missie voort te zetten, onze marktpenetratie te vergroten, en de functionaliteit en gebruiksscenario's van ons Cuneiform Platform(TM) uit te breiden."



PeerNova's Cuneiform Platform stelt financiële instellingen in staat om end-to-end digitalisering te realiseren door ongelijksoortige gegevensbronnen en levenscyclus-evenementen te verenigen. Het Platform stelt financiële instellingen in staat om hun gegevens voortdurend te synchroniseren over meerdere interne en externe systemen waardoor gegevens- en procesintegriteit gegarandeerd worden. Deze voortdurende synchronisatie vereenvoudigt de verzoening, automatiseert de uitzonderings-verwerking, en biedt, in realtime, een betere end-to-end operationele zichtbaarheid van de verschillende werkstromen aan.



"PeerNova is een innovatief bedrijf met een opwindende technologie waarmee de huidige uitdagingen voor data-integriteit overbodig wordt," aldus Atiq S. Raza, voorzitter van PeerNova's raad van bestuur. "Vandaag de dag is data de steeds groter wordende activa van elk bedrijf. Dit geldt met name voor financiële instellingen waar gegevens missiekritisch zijn."



PeerNova, opgericht in 2013 door ondernemers met diepgaande expertise in blockchain, big data, en financiële infrastructuur, lost enkele van de meest voorkomende uitdagingen in de financiële sector op.



"PeerNova heeft schijnbaar onoverkomelijke problemen op het gebied van verzoening, activumoptimalisatie en gegevensintegriteit opgelost voor grote financiële instellingen, waardoor zij miljoenen dollars aan jaarlijkse kosten besparen en miljarden dollars vrijmaken voor inkomsten genererend onderpand en reserves," aldus Howard Mergelkamp, Managing Partner bij Mosaik Partners. "We zijn verheugd om deze groeironde te mogen leiden zodat PeerNova's buitengewoon hoogwaardige oplossingen wereldwijd aan financiële instellingen geleverd kunnen worden."



"PeerNova's team van wereldklasse is verantwoordelijk voor het op de markt brengen van dit unieke blockchain-gebaseerde platform," aldus Jonathan Johnson, President of Medici Ventures, en raadslid van PeerNova. "PeerNova heeft producten in productie die belangrijke uitdagingen op het gebied van vertrouwen en transparantie oplossen, wrijving verwijderen, en klanten in staat stellen om hun bronnen naadloos efficiënter te gebruiken."



