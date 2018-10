$85.000 aan prijzengeld voor de 2018 Code AutoMobility LA Challenge gesponsord door Visa en General Motors

- Registratie nu mogelijk voor de Code AutoMobility LA; pioniers, ontwikkelaars en ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen



- Prijzengeld voor de winnaars in de top-3, inclusief de hoofdprijs van $40.000



LOS ANGELES, 23 oktober 2018 /PRNewswire/ -- AutoMobility LA, onderdeel van de Los Angeles Auto Show, maakte vandaag bekend dat de registratie is geopend voor de 'hackathon 2018'. De hackaton, genaamd Code AutoMobility LA, vindt tussen 25 en 26 november a.s. plaats in het Los Angeles Convention Center. Het thema van dit jaar is gericht op tools die de algehele rijdbeleving in een verbonden wereld kunnen verbeteren. De totale waarde van de prijzenpot bedraagt $85.000, uit te keren in prepaid gift cards van Visa.



Deelnemers moeten in een tijdsbestek van 30 uur innovatieve en technologische oplossingen ontwikkelen die enerzijds bestuurders en hun passagiers veiliger en slimmer van A naar B brengen, en anderzijds naadloos betalen in de auto mogelijk maken. Om ze te ondersteunen bij hun taak krijgen de deelnemers toegang tot relevante informatie en API's (Application Programming Interfaces) van Visa en GM. De oplossingen kunnen variëren van het vereenvoudigen van het betaalproces voor parkeren of het bedenken van nieuwe manieren om verkeersstromen te beheren.



Op maandag 26 november zullen de deelnemers hun oplossingen voorstellen aan een panel bestaande uit de volgende industriële experts:





-- Jaclyn Trop, Automotive reporter, Fortune

-- Charles Thomas, Chief Data and Analytics Officer, General Motors

-- Jay Kim, Assistant General Manager, Los Angeles Department of

Transportation

-- Marco Pavone, Assistant Professor and Director, Autonomous Systems

Laboratory, Stanford University

-- Mark Jamison, Senior Vice President, Global Innovation and Design, Visa

De uiteindelijke winnaars worden op dinsdag 27 november, tijdens de AutoMobility LA Conference bekendgemaakt. De winnaar (persoon of team) ontvangt een bedrag van $40.000 in de vorm van een prepaid Visa gift card. Voor de nummer-2 is er een bedrag van $30.000 en de derde prijs is een bedrag van $15.000, deze beide prijzen worden eveneens overhandigd in de vorm van Visa prepaid gift cards.



Kijk voor meer informatie over de aanmeldprocedure voor Code AutoMobility LA op: codeautomobilityla.bemyapp.com [http://codeautomobilityla.bemyapp.com/].



Voor meer informatie over AutoMobility LA, of om u aan te melden, gaat u naar: automobilityla.com [https://automobilityla.com/register/?utm_source=press-release].



Luisteren naar panelgesprekken, interview en informele gesprekken met Tim Stevens van CNET kan via AutoMobility LA-podcast. U kunt de podcast downloaden via: https://automobilityla.com/podcast/ [https://automobilityla.com/podcast/].



Over de Los Angeles Auto Show en AutoMobility LA



De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) wordt sinds 1907 jaarlijks georganiseerd en is de belangrijkste Noord-Amerikaanse autoshow van het seizoen. In 2016, ging de Press & Trade Days van de show op in de Connected Car Expo (CCE) en werd de AutoMobility LA(TM), de eerste vakbeurs binnen de branche waarbij de technologie- en autobranche samenkwamen om nieuwe producten en technologieën te introduceren en de belangrijkste kwesties over de toekomst van transport en mobiliteit te bespreken. AutoMobility LA 2018 zal tussen 26 en 29 november plaatsvinden in het Los Angeles Convention Center, waar nieuwe voertuigen van verschillende fabrikanten zullen worden onthuld. De LA Auto Show 2018 zal van 30 november tot 9 december toegankelijk zijn voor het grote publiek. AutoMobility LA is dé gelegenheid voor de nieuwe autobranche om zaken te doen, baanbrekende nieuwe producten te onthullen en met strategische aankondigingen in aanwezigheid van mondiale media- en brancheprofessionals te komen. LA Auto Show wordt gesteund door de Greater L.A. New Car Dealer Association en de exploitatie en organisatie zijn in handen van ANSA Productions. Voor het ontvangen van de laatste nieuwsberichten over de show, kunt u de LA Auto Show volgen via Twitter [http://twitter.com/LAAutoShow], Facebook [http://facebook.com/LAAutoShow] of Instagram [https://www.instagram.com/laautoshow/] en/of u aanmelden op: http://www.laautoshow.com/ [http://www.laautoshow.com/]. Kijk voor meer informatie over AutoMobility LA, op: https://www.automobilityla.com/ [https://www.automobilityla.com/] en volg AutoMobility LA via Twitter [https://twitter.com/automobilityla?lang=en], Facebook [https://www.facebook.com/automobilityla/] of Instagram [https://www.instagram.com/automobilityla/]. Daarnaast kunt u eerdere panelgesprekken, interviews en keynotes beluisteren via de nieuwe AutoMobility LA-podcast op: https://automobilityla.com/podcast/ [https://automobilityla.com/podcast/].



Over General Motors Co.



General Motors Co. en diens dochterondernemingen en joint ventures produceren en verkopen voertuigen onder de merknamen Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang, en Wuling. GM is een vooraanstaande speler op enkele van 's werelds belangrijkste automotive markten en vervult daarnaast een toonaangevende rol in de toekomst van persoonlijke mobiliteit. Kijk voor meer informatie over het bedrijf en diens dochterondernemingen, inclusief OnStar, wereldleider op het gebied van veiligheid, beveiliging en informatiedienstverlening voor voertuigen, op: http://www.gm.com [http://www.gm.com/].



Over Visa



Visa Inc. is wereldleider op het gebied van digitale betalingen. Onze missie is het verbinden van de wereld met behulp van het meest innovatieve, betrouwbare en veilige betalingsnetwerk - een netwerk waar individuen, ondernemingen en economieën profijt van trekken. VisaNet, ons geavanceerde wereldwijde netwerk voor het verwerken van betalingen, maakt veilig en betrouwbaar betalen wereldwijd mogelijk en kan ruim 65.000 transacties per seconde verwerken. De voortdurende focus van het bedrijf op innovatie fungeert niet alleen als katalysator voor de snelle groei van 'verbonden' zakendoen via ieder willekeurig apparaat, maar ook als drijvende kracht achter de droom van een toekomst zonder contant geld - overal en voor iedereen. In een wereld die verandert van analoog naar digitaal, zet Visa diens merk, producten, medewerkers, netwerk en omvang in om de commerciële toekomst opnieuw vorm te geven. Voor meer informatie kunt u terecht op: usa.visa.com/aboutvisa [https://usa.visa.com/about-visa.html] of @VisaNews [https://twitter.com/VisaNews].



