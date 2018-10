AgileOne geselecteerd als partner van Bristol-Myers Squibb voor talentoplossingen voor tijdelijke werkkrachten

TORRANCE, Californië, 23 oktober 2018 /PRNewswire/ -- AgileOne [http://agile-one.com/], toonaangevend in volledig beheer van talent, is de nieuwe leverancier van beheer van tijdelijke werkkrachten voor Bristol-Myers Squibb, een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat als missie heeft de ontdekking, ontwikkeling en levering van innovatieve medicijnen waarmee patiënten ernstige aandoeningen kunnen overwinnen. Dit kondigde AgileOne vandaag aan. AgileOne is het vlaggenschip voor personeelsbeheer van de ActOne Group.



"Zoals onze naam al aangeeft", zei Janice Bryant Howroyd, oprichter en CEO van de ActOne Group, werkt "AgileOne eraan één te worden met onze klanten en het personeel. Met een volledig spectrum aan bekroonde programma's en vernieuwende technologieën, identificeren wij creatieve en flexibele talentoplossingen die de bedrijfsdoelen van onze klanten ondersteunen. Vanaf de oprichting is het de filosofie van AgileOne geweest om tijdelijk talent te behandelen als 'het centrum van het universum'. Wij vinden het geweldig om met Briston-Myers Squibb samen te werken en hun patiëntgerichte missie te ondersteunen."



Chief Procurement Officer Farryn Melton van Bristol-Myers Squibb wees op de rangschikking van prioriteiten bij beide bedrijven. "Bij Bristol-Myers Squibb staan patiënten bij alles wat we doen centraal, van de ontwikkeling en ontdekking van vernieuwende medicijnen, tot het slechten van barrières in de toegang tot de gezondheidszorg. Ook omarmen wij een divers personeelsbestand en een inclusieve cultuur, en vinden wij dat de keuze voor AgileOne van essentieel belang is voor onze disversiteitsstrategie als leverancier. Door gebruik te maken van het professionele netwerk van AgileOne, zullen wij onze relaties met verschillende leveranciers verder versterken", zei mevr. Melton.



"Wij kijken ernaar uit en zijn vereerd om als partner samen te werken met Bristol-Myers Squibb, om een ongeëvenaarde inzet voor diversiteit te ondersteunen", voegde mevr. Howroyd toe. "Voor AgileOne is het een voorrecht om de kans te hebben onze succesvolle en uitermate zakelijke bewezen staat van dienst, geworteld in diversiteit en inclusiviteit, samen te laten gaan met het succes van Bristol-Myers Squibb."



Over AgileOne Van toonaangevende technologieën tot bekroonde dienstverlening zorgt AgileOne voor daadwerkelijk, totaal talentbeheer. Goede verkopers kunnen zorgen voor kostenbesparingen, risicobeperking, verkopersbeheer en talentacquisitie; een geweldige partner ondersteunt zakelijke doelen en navigeert wetgeving, reguleringen en trends waarmee de toekomst wordt vormgegeven. Wij gaan verder dan traditionele personeelsprogramma's met een enkel consultatief partnerschapsbeheer dat de weg die u wilt begaan ondersteunt. De wijze waarop u uw doel bereikt, daarin zit onze kracht. Met activiteiten in 20 landen over de hele wereld is AgileOne gecertificeerd in eigendom van minderheden/vrouwen. One World. One Workforce. One Provider: AgileOne.



