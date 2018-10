Amsterdamse startup maakt spoor in New York schoon met Lasertrein

De New Yorkse spoorvervoerder the Long Island Rail Road company (LIRR) heeft de hulp ingeroepen van een Amsterdamse startup om te helpen spoorrails te ontdoen van vuil. Het probleem, in ons land bekend als ‘herfstblaadjes’ wordt bestreden met geavanceerde laser-technologie. Een laser wordt onder een treinstel bevestigd en ‘verdampt’ de vuile laag op het spoor weg. Hiermee heeft het jonge Nederlandse bedrijf inmiddels de aandacht getrokken van de Newyorkse krant the Daily News.



Vooral in de herfst maar ook in de rest van het jaar ontstaat er gladheid op de rails door onder meer bladeren, roest, vet, olie en water. Een flinterdunne gladde laag op de spoorstaaf zorgt voor minder grip waardoor treinen langzamer optrekken en de remafstand wordt vergroot, wat leidt tot vertragingen. Blokkerende remmen leiden tot vierkante wielen en daarmee hele treinstellen die in reparatie moeten of erger: treinen die door rood sein heen glijden.



Ook LIRR kampt met dit probleem. In de herfst van 2017-2018 moesten alleen al 3.390 vierkante wielen gerepareerd worden wat er toe leidde dat tientallen treinen dagenlang niet beschikbaar waren voor het vervoer van passagiers. LIRR maakte al gebruik van een heel pakket aan maatregelen waaronder Waterjetting, Sandite, snoeien en kappen langs het spoor, snelheidsrestricties en gladheidstraining voor het personeel. Dit jaar komen ze met een maatregel die zich direct richt op de oorzaak van het probleem: de gladde laag. LIRR heeft hiervoor de hulp ingeroepen van het Amsterdamse Laser Precision Solutions B.V. (LPS)



In de herfst van 2018 zal LIRR samen met LPS een lasertrein testen op het spoor in New York die de bron van het probleem aanpakt. Het laserschoonmaaksysteem van LPS wordt op een trein uit de huidige vloot van LIRR geïnstalleerd en verwijdert met behulp van laserlicht de gladde laag. Met een schoonmaaksnelheid van 15 km/h wordt eerst voornamelijk getest in bekende probleemgebieden. Deze innovatieve oplossing moet leiden tot optimale grip op het spoor in de herfst. Door het probleem in de kern aan te pakken wordt de veiligheid verhoogd, de onderhoudskosten naar beneden gebracht en het aantal vertragingen sterk gereduceerd.





(Product)informatie:

1-pager Lasertrein

Uitgebreider informatie document

Videomateriaal:

https://vimeo.com/252183429 (‘The slippery track problem’)

https://vimeo.com/251514630 (Test rig for in-house testing of laser rail cleaning)

(https://vimeo.com/275975442 , Tribometer, our other product)

Zie bijlagen voor meer informatie.