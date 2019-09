Clearlake verstrekt kapitaalfinanciering aan Unifrax voor overname van Dongxiang Glass Product Co. in China

Unifrax breidt toonaangevende wereldwijde positie uit op het gebied van innovatieve speciale vezels met toegevoegde waarde



TONAWANDA, New York, 23 september 2019 /PRNewswire/ -- Unifrax, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van hoogwaardige speciale materialen die worden gebruikt in thermisch beheer, emissieregeling, batterijen, speciale filtratie en brandbeveiligingstoepassingen, die wordt ondersteund door Clearlake Capital Group, L.P. (samen met bepaalde filialen, "Clearlake"), heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft ondertekend voor het verwerven van de activa van Shenyang JiuQing Dongxiang Glass Product Co "Ltd ("DX"), een toonaangevende leverancier van hoogwaardige speciale vezels in China en deel van de familie Li. De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.



"Wij zijn zeer blij DX en de producten en de uitmuntendheid van de familie Li te mogen verwelkomen. Dit helpt Unifrax zijn wereldwijde leiderschapspositie verder te versterken", aldus John Dandolph, voorzitter en algemeen directeur van Unifrax. "De markt voor microfijne glasvezels in de batterij- en filtratiemarkten groeit snel, en het toevoegen van bijkomende capaciteit, mensen en producten in China stelt ons in staat om ons groeiend aantal internationale en lokale klanten beter te bedienen. Deze belangrijke overname is een nieuwe mijlpaal in onze groeistrategie op lange termijn en in onze missie om de wereld groener, schoner en veiliger te maken door middel van producten die energie besparen, vervuiling verminderen en brandveiligheid verbeteren."



Ning Li, oprichter van DX, voegde hieraan toe: "Wij zijn begonnen als een familiebedrijf en zijn verheugd dat Unifrax dezelfde waarden en enthousiasme voor de toekomst deelt. Wij zijn ervan overtuigd dat het samenbrengen van deze toegewijde en getalenteerde teams in het gecombineerde bedrijf tot een goede positionering en blijvend succes zal leiden. Wij zijn enthousiast deel uit te maken van het groeiverhaal van Unifrax."



"Deze transactie past uitstekend bij het Unifrax-platform en complementeert het wereldwijde platform van Unifrax met bijkomende speciale vezeloplossingen," zeiden José E. Feliciano, medeoprichter en beherend vennoot van Clearlake, en Colin Leonard, vennoot van Clearlake. "Deze overname levert een positieve bijdrage aan de op groei en overname gebaseerde strategie van Unifrax en vormt een aanvulling op de groeiende aanwezigheid van Unifrax in Azië."



OVER CLEARLAKE Clearlake Capital Group, L.P. is een toonaangevende particuliere beleggingsonderneming opgericht in 2006. Met een sectorgerichte aanpak wil het bedrijf samenwerkingsverbanden aangaan met managementteams van wereldklasse door geduldkapitaal op lange termijn te verschaffen aan dynamische bedrijven die kunnen profiteren van de operationele verbeteringsaanpak van Clearlake, O.P.S.(®) De belangrijkste doelsectoren van het bedrijf zijn industriële en energiebedrijven; software- en technologische diensten, en de consument. Clearlake heeft momenteel meer dan $10 miljard aan activa onder beheer en de belangrijkste investeringsdirecteurs van het bedrijf hebben leiding of co-leiding gegeven aan meer dan 100 investeringen. Meer informatie is beschikbaar op www.clearlake.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2587912-1&h=3070164859&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2587912-1%26h%3D3853452362%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.clearlake.com%252F%26a%3Dwww.clearlake.com&a=www.clearlake.com].



OVER UNIFRAX Unifrax is een wereldleider op het gebied van hoogwaardige speciale vezels en anorganische materialen die worden gebruikt in industriële toepassingen met hoge temperaturen, filtratie, batterijen en brandbeveiligingstoepassingen die energie besparen, vervuiling verminderen en de brandveiligheid verbeteren. Het bedrijf beschikt over 31 productiefaciliteiten in de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten, Rusland, Azië, Zuid-Afrika en Latijns-Amerika en telt wereldwijd ongeveer 2.300 werknemers. Meer informatie is beschikbaar op www.unifrax.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2587912-1&h=3642362386&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2587912-1%26h%3D2163723962%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.unifrax.com%252F%26a%3Dwww.unifrax.com&a=www.unifrax.com].



OVER DX Shenyang JiuQing Dongxiang Glass Product Co. Ltd (DX) is een particuliere onderneming. Het is een grootschalig gespecialiseerd bedrijf dat glasproducten produceert, met inbegrip van ruw glasmateriaal en microfijne glasvezels als standaardcomponenten.



CONTACT: Voor Unifrax: Deborah Myers, tel: +1 716-768-6465, dmyers@unifrax.com; Voor Clearlake: Blicksilver Public Relations, Inc., Kristin Celauro, tel: +1 732-433-5200, kristin@blicksilverpr.com, of Jennifer Hurson, tel: +1 845-507-0571, jennifer@blicksilverpr.com



Web site: https://www.unifrax.com/