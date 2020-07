iObeya haalt $17 miljoen op om visueel management te revolutionariseren; Breidt uit in de US met nieuw kantoor in Seattle

Meer dan 350.000 werknemers wereldwijd gebruiken iObeya nu de wereldwijde vraag naar visuele samenwerkingssoftware op bedrijfsniveau explodeert



MASSY, Frankrijk, 23 juli 2020 /PRNewswire/ -- iObeya [https://www.iobeya.com/], een vooraanstaande aanbieder van Enterprise Visual Management software, kondigde vandaag aan dat het $17 miljoen heeft opgehaald in een tweede financieringsronde, bij hoofdinvesteerder Red River West die een syndicaat vormt met Atlantic Bridge Capital en Fortino Capital Partners. Dit brengt de totale fundraising op $20 miljoen. Naast de verdere ontwikkeling van het platform, zal de nieuwe financiering de uitbreiding van het bedrijf naar de Verenigde Staten versnellen, met onder andere de opening van een hoofdkantoor in Seattle dat gemanaged zal worden door Cisco-veteraan Tim McCracken. Het bedrijf kondigde ook aan dat het softwareveteraan Rick Tywoniak aan boord heeft gebracht als Vice-President of Marketing.



iObeya was reeds een vaste waarde voor de Covid-19 pandemie - honderdduizenden werknemers gebruiken iObeya dagelijks - maar gedreven door de snelle en ongeziene verschuiving naar afstandswerken kreeg de vraag naar visuele samenwerkingssoftware van iObeya een reusachtige boost: een stijging van meer dan 400% sinds januari. iObeya is de ideale partner voor grote organisaties met internationale teams; voor bedrijven met complexe R&D-, ontwikkelings-, of fabricageprocessen; en voor bedrijven die steunen op Lean en Agile bedrijfsmethodes. Steeds meer vooruitstrevende multinationale bedrijven vertrouwen op iObeya voor visueel beheer en visuele samenwerking, waaronder Airbus, Thales, Volvo, Philips, Cartier, Axa, Eli Lilly and Company, Western Digital, Kimberly-Clark, Danaher, Sanofi en vele anderen.



"Iets meer dan tien jaar geleden luidden digitale whiteboard-tools een tijdperk van visuele samenwerking in. Vandaag vertegenwoordigt iObeya een nieuwe vooruitstrevende oplossing die klaar is om het tijdperk van visueel management te herdefiniëren", stelt Luc-Emmanuel Barreau, Partner bij Red River West. "Het momentum en de stickiness van iObeya bij toonaangevende wereldwijde merken toont aan dat er een aanzienlijke - en toenemende - vraag is naar visuele samenwerkingssoftware op bedrijfsniveau die is ontworpen voor het Lean en Agile model en die innovatie aanwakkert en zakelijk succes ondersteunt. Het iObeya team heeft een sterke track record en we zijn zeer verheugd om deze investering te leiden, net nu het bedrijf zijn wereldwijde aanwezigheid uitbreidt, voornamelijk in de US."



Visueel management op bedrijfsniveau -- de next generation van visuele samenwerking voor Lean en Agile bedrijven



Wereldwijd gebruiken steeds meer bedrijven Lean en Agile managementsystemen ter verbetering van de prestaties en om concurrentieel te blijven. Visueel management behoort tot de kern van deze disruptieve methodologieën, maar veel bedrijven worstelen om de meerwaarde die ze hiermee creëren te schalen: waardevolle kennis komt terecht op post-its, whiteboards of in andere informatiesilo's, zodat deze niet opgeslagen of digitaal gedeeld kan worden. De bestaande tools voor visuele samenwerking en digitale whiteboards bieden onvoldoende functionaliteit op het niveau van de onderneming en zijn onvoldoende effectief in het volledig reproduceren van Lean en Agile omgevingen binnen de organisatie. Dit zorgt voor informatiebarrières tussen teams en vermindert hun vermogen om op effectieve wijze projecten te beheren. Als gevolg hiervan zijn vele ondernemingen genoodzaakt hun bedrijfseigen software in-house te ontwikkelen, wat zowel duur als tijdrovend is, of ze trachten zelf meerdere software tools aan elkaar te knopen.



"Werknemers van vandaag weten dat samen toewerken naar een gemeenschappelijke visie en doelstellingen behalen door teamwerk - zelfs wanneer ze vanop afstand werken - essentieel is. Dat is de reden waarom organisaties zich tot doel stellen hun werknemers een mensgerichte virtuele omgeving aan te bieden waar ze kunnen innoveren, doorgroeien en waarde kunnen toevoegen aan hun bedrijf", zegt Cyril Daloz, mede-oprichter en CEO van iObeya. "iObeya is een bedrijfsomgeving waarin teams de mogelijkheid gegeven wordt om veilige, configureerbare virtuele ruimtes aan te maken en hun visueel management te ondersteunen. Gebruikers kunnen informatie en ideeën delen, in real-time met collega's samenwerken en de voortgang van projecten opvolgen, volledig in lijn met de principes van Lean en Agile. Onze oplossing is uniek gepositioneerd om toonaangevend te zijn in deze ongekende tijden. We kijken er naar uit om met deze investering een uitbreiding in de US en wereldwijd te realiseren en daarmee een nog meer visuele en collaboratieve management-aanpak te kunnen leveren aan grote organisaties, gebaseerd op menselijke waarden."



Als toonaangevend bedrijf in visueel management voor Lean en Agile bedrijven, speelt iObeya een cruciale rol in bedrijfsprocessen en helpt het ondernemingen operationele uitmuntendheid waar te maken. iObeya versnelt het in de praktijk brengen van Lean en Agile in grote organisaties door het digitaliseren van alle aspecten van visueel management: industrieel productlevenscyclusbeheer, operationele uitmuntendheid in het fabricageproces, het ontwerpen en ontwikkelen van software, voortdurende verbetering van de zakelijke prestaties, en veel meer.



Met iObeya kunnen zakelijke gebruikers:





-- De beperkingen van pen en papier overwinnen en innovatie een boost geven

met real-time collaboratieve virtuele werkruimten -- Elke iObeya kamer,

ontwikkeld als digitale reproductie van een echte "obeya

[https://en.wikipedia.org/wiki/Obeya]" ruimte, is een virtuele

werkruimte toegewijd aan visuele samenwerking, met een capaciteit van

200 gebruikers en ondersteunen van 40 whiteboards. Gebruikers en teams

kunnen genieten van een alomvattende co-creatie ervaring met een breed

scala aan volledig configureerbare digitale tools om meetings - die

traditioneel gevoerd worden op papier, post-its en whiteboards - na te

bootsen en te verbeteren.

-- Lean en Agile principes verankeren in bedrijfsprocessen -- Naadloze

integraties met Atlassian Jira en Microsoft Azure DevOps helpen

bedrijven om het volledige potentieel van Application Lifecycle

Management (ALM) te benutten en Scaled Agile Framework (SAFe®)

ceremonies te versterken. iObeya is geintegreerd met Microsoft Office

365, waardoor gebruikers hun virtuele werkuimte rechtstreeks kunnen

betreden via Microsoft Teams. iObeya draagt ook bij tot de digitale

transformatie en operationele uitmuntendheid van fabrieken door

performantiebeheer (SQCDP) voor Industry 4.0 toepassingen aan te bieden.

-- Betrokkenheid, transparantie en verantwoording tussen werkgroepen

vergroten -- Met iObeya hebben teams één online locatie voor het

opvolgen van ideeën, voortgang en resultaten, zodat projecten op het

goede spoor blijven en niets aan de aandacht kan ontsnappen. Intuïtieve

activiteitenkaarten stellen gebruikers in staat taken op verschillende

manieren te sorteren: op project, deadline, eigenaar en andere

configureerbare weergaven.

-- Gebruik maken van het gemak van SaaS of het implementeren van on-premise

voor ultieme data governance -- iObeya biedt ondernemingen de keuze om

de cloudgebaseerde SaaS-service te gebruiken of eenvoudigweg een

on-premise versie te implementeren.

-- Ervoor zorgen dat de intellectuele eigendom van het bedrijf veilig is --

iObeya is de enige software voor visuele samenwerking die de ISO/IEC

27001:2013-certificering voor informatiebeveiliging heeft behaald van

BSI, de meest vooraanstaande internationale instantie voor

beveiligingsnormen. De certificering, het resultaat van een 18 maanden

durende audit van beveiligingspraktijken, bevestigt dat iObeya voldoet

aan de strengste internationale normen voor gegevensbescherming.

"Momenteel maken meer dan 10.000 van onze medewerkers dagelijks gebruik van een bedrijfsplatform voor hun activiteiten op het gebied van visueel management. iObeya stelt onze teams in staat om perfect afgestemd te zijn op elkaar en inefficiënties te vermijden, waardoor de efficiëntie van onze organisatie op een globaal niveau aanzienlijk toeneemt: minder reistijd, ontwikkeltijd en e-mails", stelt Philippe Colombo, hoofd Kennismanagement en Visueel Management bij Volvo. "iObeya is een must voor elk internationaal bedrijf dat een Lean transformatie doormaakt."



Over iObeya



iObeya werd opgericht in 2011 en is het bedrijfsplatform voor visueel management en visuele samenwerking. iObeya stelt internationale bedrijfsteams in staat om veilig samen te werken in een virtuele omgeving alsof ze face-to-face zouden werken. Hierbij hanteert iObeya de Lean en Agile principes. Meer dan 350.000 werknemers wereldwijd gebruiken iObeya om elke dag samen te werken en de resultaten van hun bedrijf te verbeteren, als onderdeel van hun strategische Lean, Agile, digitale en culturele transformaties. iObeya wordt ondersteund door toonaangevende VC's, waaronder Red River West, Atlantic Bridge en Fortino Capital Partners. Voor meer informatie, neem een kijkje op iobeya.com [https://www.iobeya.com/].



Over Red River West



Red River West [https://www.redriverwest.com/] is een uniek grensoverschrijdend VC-bedrijf dat de internationale lancering van kwaliteitsvolle EU Tech-bedrijven bevordert door aanzienlijke financiële vuurkracht en baanbrekende praktische ondersteuning te bieden in de EU en in de VS. RRW richt zich op ontwrichte groeifasebedrijven met investeringstickets van EUR5 miljoen tot EUR30 miljoen. RRW werd opgericht in 2017 door Artemis - de holding van de familie Pinault - en Alfred Vericel - de mede-oprichter van Purch, een vooraanstaande digitale mediagroep in de VS.



Over Fortino Capital Partners



Fortino Capital Partners [http://fortinocapital.com/] is een Europese investeerder in bedrijfssoftware en beheert een private equity-groeifonds van EUR240 miljoen en twee durfkapitaalfondsen voor softwarebedrijven in een vroeger stadium. Fortino heeft kantoren in Antwerpen en Amsterdam. De portefeuille van Fortino omvat onder meer MobileXpense, Efficy CRM, Odin Groep, Tenzinger, Maxxton, LetsBuild en Teamleader.



Over Atlantic Bridge Capital



Atlantic Bridge Capital [http://abven.com/] is een internationale investeringsmaatschappij voor groeitechnologie met meer dan EUR950 miljoen aan beheerd vermogen verspreid over zeven fondsen, dat investeert in deep-tech bedrijven in een groeistadium in Europa en de VS. Atlantic Bridge Capital heeft kantoren en investeringsteams in Palo Alto, Londen, Dublin, München en Parijs.



