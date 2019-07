Zakenconferentie over commercie & pride op maandag 29 juli in A’DAM toren Amsterdam



'Rainbow Business Conference’ tijdens Pride Amsterdam over commercie



Tijdens het negen dagen durende festival, Pride Amsterdam, wordt dit jaar voor het eerst een zakenconferentie over de rol van het bedrijfsleven in de LHBTI-beweging gehouden. De afgelopen jaren was de participatie van het bedrijfsleven aan Pride Amsterdam in het algemeen en de botenparade in het bijzonder, veelvuldig onderwerp van discussie. Een discussie die voor tal van negatieve uitlatingen in allerlei media hebben gezorgd. Reden genoeg voor de Corporate Pride Commissie (CPC) van Pride Amsterdam om, in samenwerking met Winq magazine, een conferentie te organiseren over commercie & pride.



Met de conferentie wil de organisatie aan de ene kant meer begrip creëren omtrent de rol van het bedrijfsleven rondom pride. Aan de andere kant ook vooral luisteren hoe tegenstanders tegen deze ‘commerciële organisaties’ aankijken. Pride TV, het programma van de publieke omroep SALTO & Pride Amsterdam, zendt de zakenconferentie live uit. Bedrijven spelen een belangrijke rol in de sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. “Wettelijk gezien zijn de rechten van LHBTI’s in ons land, best wel, goed geregeld”, zegt voorzitter Wouter Neerings van de CPC. “Maar wat betreft de sociale acceptatie is nog heel veel niet in orde. Fysiek en verbaal geweld tegen LHBTI’s is nog aan de orde van de dag, ‘homo’ en ‘gay’ zijn de meest gebruikte scheldwoorden, taxi-chauffeurs weigeren nog steeds travo’s, één op de drie werknemers durft op het werk niet uit de kast te komen en ga zo maar door.”



Maatschappelijke verandering



De zichtbaarheid van het bedrijfsleven in onder meer botenparade wordt door Pride Amsterdam echter van groot belang geacht. Volgens pride kan juist het bedrijfsleven voor een maatschappelijke verandering zorgen. Niet alleen wat betreft hun eigen (potentiële) medewerkers, maar ook wat betreft hun (potentiële) klanten. Neerings: “Doordat het bedrijfsleven zich in verschillende uitingen profileert richting een diverse en inclusieve samenleving, draagt zij bij aan een verdere sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Bijvoorbeeld door op allerlei manieren te uiten dat iedereen er toe doet of het zichtbaar deelnemen aan Pride Amsterdam.” Tegelijkertijd wordt dat niet door iedereen binnen de pride-community geaccepteerd.



“Sommigen ervaren dat ‘de commercie er met onze Pride vandoor gaat’. Ook zijn er ook bedrijven die simpelweg meeliften op het succes, zonder zich te bekommeren over de positie van LHBTI’s of andere mensenrechten. Bij Pride Amsterdam maken we dan ook een onderscheid tussen de verschillende soorten bedrijven. Er is wel degelijk een verschil tussen participeren bij Pride Amsterdam en het zogenoemde Pink Washing. Immers, niet alle bedrijven zijn over één kam te scheren. De wereld is niet zwart-wit.” In 2017 heeft de stichting Amsterdam Gay Pride, de organisatie achter Pride Amsterdam, daarom de Pride BusinessClub opgericht. Hier treffen zich grote en kleine bedrijven, die een actieve bijdrage (willen) geven aan een verdere sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap. Los of ze nu wel of niet mee willen varen.



Door deze conferentie wil de organisatie meer begrip en kennis uitwisselen. Er zijn presentaties en stellingen van voor-en tegenstanders. Daarnaast komt ook het bedrijfsleven aan bod om aan te geven wat hun drijfveren zijn om te participeren. Pride-Voorzitter Frits Huffnagel zal het openingswoord verzorgen. Er zijn keynotes van marketing-deskundige Alfred Verhoeven en strafrecht -advocaat Sidney Smeets. Verder zijn onder andere COC Nederland, Pride Utrecht, Philips, LHBTI-netwerk Genius & Winq Magazine betrokken bij de discussie. De conferentie is van 14.00 tot 16.00 uur, daarna napraten tijdens de borrel. De kosten bedragen € 50,- per twee deelnemers (inclusief 4 consumpties).



Convenant



De middag wordt afgesloten met de ondertekening van een convenant waarin de leden van de Pride Business Club (PBC) van Pride Amsterdam aangeven hun organisatie in 2020 dusdanig te hebben ingericht dat medewerkers en klanten zelf kunnen aangeven of ze als man, vrouw of iets anders willen worden aangesproken. Daarnaast zal er namens de PBC een verzoek aan de Tweede Kamer worden aangeboden om eventuele wettelijke beperkingen voor de uitvoering van het convenant weg te nemen.