SAI Global introduceert innovatieve opleiding in op waarden gebaseerde gedragscode

De opleidingsoplossing Ethiek & Naleving brengt bedrijfswaarden tot leven met de sturing van werknemers om 'het juiste te doen' als het gaat om gedragingen met een impact op uw bedrijfscultuur en in het ergste geval, uw reputatie.



CHICAGO, 23 juli 2019 /PRNewswire/ -- SAI Global, een toonaangevende leider in solutions voor Geïntegreerd Risicomanagement en de grootste leverancier van opleidingscontent op het gebied van ethiek en naleving, heeft vandaag content geïntroduceerd voor een op waarden gebaseerde gedragscode-opleiding. Dit maakt onderdeel uit van de serie EthicsAnywhere(TM) van solutions en technologie met leerdoeleinden, die gebruikmaakt van de kracht van storytelling voor het motiveren en activeren van werknemers, partners en externe leveranciers om 'het juiste te doen'.



Met SAI Global's op waarden gebaseerde Gedragscode, die de complexe situaties weerspiegelt waar werknemers dagelijks mee te maken hebben, kunnen organisaties leerervaringen creëren die alle mogelijke ethische dilemma's door alle lagen van de organisatie behandelen. Met emotieve situatie, scenario-gebaseerde training, en analyse en inzichten voor het meten van de op waarden gebaseerde competenties van de lerenden, kunnen werknemers met de op waarden gebaseerde Gedragscode het belang van bedrijfsbeslissingen begrijpen. Daardoor zijn zij in staat te begrijpen wat hun ethische vermogen [https://www.saiglobal.com/hub/blog/managing-organizational-culture-ethical-dilemmas-risk-richard-bistrong] is om de juiste beslissing te nemen.



De op waarden gebaseerde Gedragscode richt zich op de grijze gebieden en concurrerende prioriteiten waar werknemers mee geconfronteerd worden, waar macht en druk het nemen van beslissingen beïnvloeden. Hoogtepunten van de Gedragscode zijn:





-- Nadruk op de voordelen van het naleven van de waarden van de organisatie

-- Herkenbare echte verhalen, scenario's en waarschuwingen

-- Gepersonaliseerde leerervaringen

-- Meerdere op waarden gebaseerde modules, waaronder integriteit, teamwork,

respect en leiderschap

-- Combineer met SAI Global's omvangrijke risico-gebaseerde

opleidingscontent, "Leefregels" en oplossingen voor rapportage en

analyse

"De gedragscode van een bedrijf is de ruggengraat van haar organisatiecultuur, merk en identiteit. De waarde achter gedragsregels is meer dan de vervulling van een wettelijk vereiste of een beleid. Het kan het centrale knooppunt zijn van een goed doordacht en ondersteund vermogen voor het sturen van bedrijfswaarden en gedragsverwachtingen tot in de vezels van de bedrijfscultuur," aldus Rebecca Turco, Vicepresident Learning bij SAI Global.



Nieuwe regelgeving versterkt de verantwoordingsplicht van leidinggevenden [https://www.saiglobal.com/hub/in-the-news/financial-services-and-the-age-of-accountability], data-ethiek en nalevingscultuur, maar de drijvende kracht achter de op waarde gebaseerde economie zijn bewuste consumenten die hun waarden graag zien weerspiegelt door de merken waarachter zij zich hebben geschaard. Uit recent onderzoek van SAI Global [https://www.saiglobal.com/hub/sai-global-newsroom/global-consumer-trust-is-on-the-offensive-survey-finds-2] blijkt dat meer dan de helft van de respondenten (57 procent) wantrouwen koestert jegens bedrijven die worden beschuldigd van wangedrag naar werknemers of leveranciers op de werkvloer. Voor het eerst in 19 jaar, waren ethische dwalingen de grootste oorzaak voor het verloop van CEO's in een jaarlijks PwC-onderzoek [https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-15/ceos-fired-for-ethical-lapses-hit-new-high-as-complaints-soared]. Volgens het rapport uit mei 2019, zijn in de nasleep van openbaringen over de alomtegenwoordigheid van wangedrag onder leidinggevenden, twee derde van de in 2018 ontslagen CEO's beschuldigd van ethische dwalingen.



"Hhet diep verankeren van een ethische cultuur in een op waarden gebaseerde economie vereist toewijding, vervolgt Turco, "Organisaties moeten meer doen dan het afleggen van verklaringen over ethisch zakendoen. Ze moeten deze woorden vertalen naar actie. Leiders moeten leiden."



Als de grootste leverancier van opleidingscontent over ethiek en naleving, biedt SAI Global meer dan 600 e-learningervaringen over meer dan 20 risico-onderwerpen in meer dan 60 talen, waaronder GDPR & dataprivacy-training [https://m.comms.saiglobal.com/webApp/APP1095?id=0], werkplekdiversiteit en respect en een serie van training tegen seksuele intimidatie en communicatiebundels, conform wet- en regelgeving [https://www.saiglobal.com/en-au/8_new_sexual_misconduct_and_harassment_tools_to_help_your_organisation/].



Vraag een gratis proef aan om te starten met de planning van uw Gedragscode-opleidingsprogramma.[https://m.comms.saiglobal.com/webApp/APP2493 [https://m.comms.saiglobal.com/webApp/APP2493]]



Over SAI Global



SAI Global helpt organisaties op een proactieve manier risico's te beheren om vertrouwen te creëren, en bedrijfsuitmuntendheid, groei en duurzaamheid te realiseren. Onze geïntegreerde solutions voor risicomanagement bestaan uit een combinatie van toonaangevende capaciteiten, diensten, en adviesdiensten voor de hele levenscyclus van het risico, zodat bedrijven zich op andere zaken kunnen richten. Deze instrumenten en kennis samen, stellen klanten in staat een geïntegreerd overzicht van het risico te verkrijgen. Vraag om een gratis demonstratie om onze instrumenten in actie te zien.



Wij hebben een wereldwijd bereik met locaties in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en de Pacific. Kijk voor meer informatie op www.saiglobal.com [http://www.saiglobal.com/].



