Mendix World: Versie 2.0 is de ultieme digitale conferentie voor alles wat met low-code te maken heeft

De eerste volledige digitale conferentie ter wereld brengt zakelijke klanten, tech-leiders en ʹs werelds beste low-code-experts samen voor een diepe duik in low-codeʹs heden en toekomst



BOSTON, 23 juni 2020 /PRNewswire/ -- Mendix [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2838420-1&h=2571811476&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2838420-1%26h%3D2372731716%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mendix.com%252F%26a%3DMendix&a=Mendix], een Siemensbedrijf en mondiale leider in zakelijke low-code, heeft vandaag details bekendgemaakt over en inschrijving geopend voor Mendix World [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2838420-1&h=2447605721&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2838420-1%26h%3D2871556991%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mendix.com%252Fmendix-world%252F%253Futm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253DGL-CE-2020-09-01-Mendix-World%26a%3DMendix%2BWorld&a=Mendix+World] [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2838420-1&h=1684275320&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2838420-1%26h%3D3831026554%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mendix.com%252Fmendix-world%252F%253Futm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253DGL-CE-2020-09-01-Mendix-World%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]2.0 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2838420-1&h=3986102721&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2838420-1%26h%3D2896597064%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mendix.com%252Fmendix-world%252F%253Futm_medium%253Dpr%2526utm_campaign%253DGL-CE-2020-09-01-Mendix-World%26a%3D2.0&a=2.0], dat naar verwachting ʹs werelds grootste low-code-evenement van dit jaar wordt. Meer dan 60 sessies, waaronder meer dan 20 door klanten, bestrijken het hele spectrum aan onderwerpen over low-code applicatieontwikkeling, van strategie tot praktische platformtraining. Mendix World: Versie 2.0 gaat van start op 1 september en is gratis voor alle deelnemers.



https://mma.prnewswire.com/media/440429/Mendix_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/440429/Mendix_Logo.jpg]



Door de historische pandemie van 2020 moesten bedrijven ingrijpend heroverwegen hoe en waar zaken te doen. Het faciliteren van thuiswerken en versnellen van de digitalisering van klantinteractie definiëren ʺhet nieuwe normaalʺ, en zijn centrale themaʹs tijdens Mendix World: Versie 2.0. Geen technologie is beter gepositioneerd dan low-code applicatieontwikkeling om zich deze nieuwe verplichtingen te richten. Aanwezigen horen uit eerste hand van bedrijven die succesvol gebruik hebben gemaakt van low-code voor het omdraaien van hun werkzaamheden en het resetten van hun strategische richting.



De stad San Antonio en Kinetech creëerden bijvoorbeeld in slechts 14 dagen een web- en mobiele oplossing waarmee inwoners eenvoudig en snel noodhulp bij huisvesting konden aanvragen tijdens de pandemie, en vergrootte exponentieel het vermogen van de stad om die aanvragen te verwerken en noodfondsen te verdelen. Aanwezigen zullen het volledige verhaal horen over dit scenario dat zorgde voor het ʺsnelleʺ in snelle applicatieontwikkeling.



Mendix World: Versie 2.0 biedt het platformoverzicht en praktische vaardigheden waarmee deelnemers vergelijkbare resultaten kunnen behalen, ongeacht het niveau waarop zij softwareontwikkeling benaderen, of dat nu is als CIO, beroepsontwikkelaar, IT-leider of zakenexpert die zich inzet voor digitalisering van bedrijfsactiviteiten. Alle sessies staan open voor alle deelnemers. De congrescontent bestaat uit drie brede themaʹs:



Loop Voorop. Deze sessies richten zich op inzichten op hoog niveau en strategische overwegingen om low-code te plaatsen in het hart van de zakelijke routekaart voor digitale transformatie.



Ontdek de Mogelijkheden. Deze sessies bevatten getuigenverslagen van klanten over hoe zij met low-code zakelijke impact creëerden in hun ondernemingen. Deze verslagen zijn afkomstig van ConocoPhillips, de stad Rotterdam, Continental AG, CNH Industrial, Brigham Young University, de Nederlandse business-cateraar Hutten, en Siemens Global Business Services.



Bouw de Toekomst. Demonstraties, stap-voor-stapsessies, live Q&Aʹs, en presentaties door R&D-ingenieurs en deskundige experts beslaan een breed scala aan onderwerpen voor ontwikkelaars, waaronder dataintegratie; het bouwen van native mobiele apps met React Native; het creëren van voortreffelijke multi-experience klanttoepassingen met gebruik van mobiel, chatbots, augmented reality, AI en meer; en het ontdekken van Mendix's "iedere cloud"-opties.



"Veel ondernemingen bewegen low-code naar het centrum van hun strategie voor applicatieontwikkeling, en recente gebeurtenissen zijn het beste pleidooi tot op heden voor toepassing van het Mendix low-codeplatform," aldus Mendix CEO Derek Roos. "Op Mendix World zullen we laten zien hoe je low-code in de mix brengt, met een laag operationeel risico, en hoe je prioriteit kunt geven aan de voornaamste digitaliseringsinitiatieven voor low-code."



Door een mix van live presentaties, interactieve workshops en van tevoren opgenomen sessies kunnen alle aanwezigen hun eigen programma op maat samenstellen. Omdat de sessies on demand beschikbaar zijn, zijn deelnemers bevrijd van de gebruikelijke congrestracks. Ze hoeven niet de ene sessie te verkiezen boven de andere of zich zorgen te maken dat ze geen stoel kunnen krijgen. In plaats daarvan kunnen ze naar wens sommige of alle content tot zich nemen.



"Het is eigenlijk een stoel op de eerste rij bij de low-code-revolutie," vertelt Johan den Haan, chief technology officer bij Mendix. "Low-code van Mendix is het gelijkschakelende, versterkende softwareplatform van de toekomst dat alles bij elkaar brengt: legacy-systemen, cloud, native mobiel, AI, IoT, augmented reality en wat je je verder maar voor kunt stellen. Je zult het allemaal zien in het nieuwe digitale Mendix World. En als je zoals ik tech-geobsedeerd bent, wil je de bouten en moeren waardoor low-code werkt en onze laatste platforminnovaties zien. Dat zullen we jullie ook laten zien, samen met enkele interessante pre-bèta-verbeteringen en mogelijkheden waaraan we werken. Neem je eigen popcorn mee want er is veel om tot je te nemen!



Hoewel het om een digitale locatie gaat, zijn er ruim voldoende mogelijkheden voor persoonlijke interactie. Alle deelnemers hebben toegang tot live Q&Aʹs, rondetafel- en how to-sessies, en mogelijkheden voor community-interactie.



"Ik ging naar Mendix World om direct goed te beginnen met het platform door te leren van anderen met ervaring," aldus Paul Eden, seniordirecteur van Brigham Young University Apps. "I legde contacten met personen en bedrijven waarvan BYU nog steeds voordeel heeft. De bekendmakingen waren ook heel nuttig. Vanuit de kennis die ik zo opdeed formuleerde ik de BYU Mendix routekaart en begon aan de BYU Mendix inzetstrategie. Ik verheug me op Mendix World 2020 voor inkijkjes in de Mendixplatform-routekaart, inzichten in hoe anderen Mendix gebruiken en verdere wisselwerking met andere gebruikers van het platform. Met de overschakeling naar een volledig digitale ervaring op afstand kunnen wij dit jaar nog meer deelnemers verwelkomen omdat er geen reiskosten van de VS naar Nederland zijn."



Kijk op de website [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2838420-1&h=2638749454&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2838420-1%26h%3D1280087048%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mendix.com%252Fmendix-world%252Fagenda%252F%26a%3Dwebsite&a=website] voor meer informatie over Mendix World 2.0 en voor registratie voor gratis deelname.



Leer meer over het Mendix Platform [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2838420-1&h=3153582856&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2838420-1%26h%3D543012117%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mendix.com%252Fplatform%252F%26a%3DMendix%2BPlatform&a=Mendix+Platform], prijsstelling en beschikbaarheid [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2838420-1&h=1666041970&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2838420-1%26h%3D2306158623%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mendix.com%252Fpricing%252F%26a%3Dpricing%2Band%2Bavailability&a=prijsstelling+en+beschikbaarheid].



Over Mendix

Mendix [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2838420-1&h=2571811476&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2838420-1%26h%3D2372731716%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mendix.com%252F%26a%3DMendix&a=Mendix], een Siemensbedrijf en mondiale leider in zakelijke low-code, is bezig de manier waarop applicaties worden gebouwd in een digitale onderneming grondig opnieuw uit te vinden. Met het Mendixplatform kunnen bedrijven 'Maak met Meerʹ door verbreding van haar ontwikkelingsvermogen door het overwinnen van de bottleneck van softwareontwikkeling; 'Maak het Slim', door het maken van apps met rijke native ervaringen die intelligent, proactief en contextueel zijn; en ʹMaak op Schaalʹ voor de modernisering van kernsystemen en het bouwen van grote app-portfolioʹs om bij te blijven met zakelijke groei. Het Mendixplatform is gebouwd ter bevordering van intensieve samenwerking tussen zakelijke en IT-teams en om de cycli voor applicatieontwikkeling drastisch te versnellen en tegelijkertijd de hoogste standaarden te behouden voor wat betreft veiligheid, kwaliteit en bestuur. Kortom: om bedrijven te helpen met vertrouwen de sprong te maken naar hun digitale toekomst. Mendix's 'Go Make It'-platform is al in gebruik genomen door meer dan 4.000 toonaangevende bedrijven over de hele wereld.



