AfterPay: Consumenten geven aan minder e-commerceaankopen te hebben gedaan in juni, waardoor totale groeicijfers afnemen sinds half maart

AMSTERDAM, 23 juni 2020 /PRNewswire/ -- Uit resultaten van het meest recente onderzoek door AfterPay Insights [https://insights.afterpay.nl/] blijkt dat de groei van e-commerce in Nederland, Duitsland en Noorwegen in mei [https://insights.afterpay.nl/end-of-may-update-a-plateau-in-e-commerce-growth-is-reached.html] een piek bereikte. En in de eerste helft van juni zijn de groeicijfers afgenomen. Komt deze afnemende groei doordat samenlevingen langzaam weer op gang komen?



https://mma.prnewswire.com/media/1194048/AfterPay_ECommerce.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1194048/AfterPay_ECommerce.jpg]



Aan het drie maanden durende onderzoek van AfterPay Insights naar het recente online koopgedrag van consumenten namen meer dan 19.000 consumenten in Nederland, Duitsland en Noorwegen deel. De resultaten laten zien dat de hoeveelheid aankopen met 12% daalde ten opzichte van de tweede helft van mei. [https://insights.afterpay.nl/consumers-state-that-they-have-made-fewer-e-commerce-purchases-in-june-slowing-down-overall-growth-rates-since-mid-march.html] Toch is de groei nog steeds 21% hoger ten opzichte van het aantal aankopen vóór de coronacrisis. De afname van Voedsel en levensmiddelen [https://insights.afterpay.nl/food-and-grocery-e-commerce-booms-and-growth-is-driven-by-digital-savvy-consumers-necessities-rather-than-desires.html] (-25%) en Afhaaleten (-27%) in de eerste helft van juni vormde een belangrijke factor voor de afgenomen groei van e-commerceaankopen. Beide categorieën vormen samen 36% van de totale afname van het aantal onlineaankopen in de eerste helft van juni.



NEDERLAND [https://insights.afterpay.nl/the-netherlands/]: Vanaf de tweede helft van mei tot de eerste helft van juni nam het totale aantal onlineaankopen met 12% af, waardoor de totale groei in aankopen sinds de uitbraak van het coronavirus neerkomt op 31%. De afname in de eerste helft van juni werd hoofdzakelijk veroorzaakt door minder aankopen in de categorieën Voedsel en levensmiddelen [https://insights.afterpay.nl/food-and-grocery-e-commerce-booms-and-growth-is-driven-by-digital-savvy-consumers-necessities-rather-than-desires.html] (-19% ten opzichte van de tweede helft van mei) en thuisbezorging (-21%). Het aantal onlineaankopen voor mode bleef in de eerste helft van juni onveranderd. De enige categorieën die groeiden, waren die voor tuingereedschap (+64%) en reizen en vervoer (+22%). Beide cijfers hadden echter minimale impact op de totaalcijfers omdat beide categorieën slechts 1% van alle e-commerceaankopen in Nederland vormen.



DUITSLAND [https://insights.afterpay.nl/germany/]: Vanaf de tweede helft van mei tot de eerste helft van juni nam het totale aantal onlineaankopen met 11% af, waardoor de totale groei in aankopen sinds de uitbraak van het coronavirus neerkomt op 21%. De afname in de eerste helft van juni werd hoofdzakelijk veroorzaakt door minder aankopen in de categorieën thuisbezorging (-44% ten opzichte van de tweede helft van mei), gevolgd door voedsel en levensmiddelen [https://insights.afterpay.nl/food-and-grocery-e-commerce-booms-and-growth-is-driven-by-digital-savvy-consumers-necessities-rather-than-desires.html] (-19%). Ook minder aankopen in het media-/amusementsegment (-17%) droegen bij aan de totale afname van het aantal onlineaankopen. De aankopen in het modesegment namen daarentegen aanzienlijk toe (+16%). Andere belangrijke categorieën die groeiden en de totale afname remden, waren speelgoed (+26%) en hobbyartikelen (+10%).



NOORWEGEN [https://insights.afterpay.nl/norway/]: Vanaf de tweede helft van mei tot de eerste helft van juni nam het totale aantal onlineaankopen met 8% af, waardoor de totale groei in aankopen sinds de uitbraak van het coronavirus neerkomt op 13%. De afname in de eerste helft van juni werd hoofdzakelijk veroorzaakt door minder aankopen in de categorieën voedsel en levensmiddelen [https://insights.afterpay.nl/food-and-grocery-e-commerce-booms-and-growth-is-driven-by-digital-savvy-consumers-necessities-rather-than-desires.html] (-48% ten opzichte van de tweede helft van mei), gevolgd door mode (-8%) en hobbyartikelen (-23%). De belangrijkste categorieën die groeiden en de algehele daling remden, waren tickets (+64%) en reizen en vervoer (+46%), een kleine groei na de flinke afzwakking van beide segmenten tijdens de corona-uitbraak. Toch zijn deze categorieën nog steeds goed voor minder dan een derde van het totale aantal onlineaankopen van voor de corona-uitbraak.



Lees hier het hele artikel: "Consumenten geven aan minder e-commerceaankopen te hebben gedaan in juni, waardoor totale groeicijfers afnemen sinds half maart" [https://insights.afterpay.nl/consumers-state-that-they-have-made-fewer-e-commerce-purchases-in-june-slowing-down-overall-growth-rates-since-mid-march.html]



Bekijk het interactieve dashboard met e-commercegedrag en houdingen van meer dan 19.000 consumenten. [https://insights.afterpay.nl/]



Over AfterPay Insights



AfterPay Insights [https://insights.afterpay.nl/] is een kennisplatform voor e-commerceprofessionals. Sinds half maart doet AfterPay Insights onderzoek naar het e-commercegedrag van consumenten tijdens de corona-uitbraak. Dit onderzoek zal worden voortgezet zolang de pandemie duurt. Dit artikel is een samenvatting.



Over AfterPay



AfterPay [https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/over-afterpay/over-ons], ontwikkeld door Arvato Financial Solutions [https://finance.arvato.com/en/] is de grootste 'achteraf betalen'-dienst in Nederland en België, en is ook beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken.



Over Arvato Financial Solutions



Als onderdeel van Bertelsmann [https://www.bertelsmann.com/company/company-profile/], biedt Arvato Financial Solutions in ongeveer 20 landen professionele kredietbeheeroplossingen in alle delen van het klanttraject. De voordelen van voorspellende analyses, geavanceerde platforms en 'big data' zorgen ervoor dat de geboden diensten leiden tot optimale financiële resultaten en bieden de klant de kans zich volledig te concentreren op zijn kernactiviteit.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1194044/AfterPay_ECommerce.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1194044/AfterPay_ECommerce.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1190455/AfterPay_Insights_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190455/AfterPay_Insights_Logo.jpg]



Contactpersoon voor dit onderzoek



Aida Beelaerts van Blokland a.beelaertsvanblokland@afterpay.nl [mailto:a.beelaertsvanblokland@afterpay.nl] +31 657 321 095



https://mma.prnewswire.com/media/1190455/AfterPay_Insights_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1190455/AfterPay_Insights_Logo.jpg]



Web site: https://insights.afterpay.nl//