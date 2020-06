TEKLYNX International en Printronix Auto ID lanceren als eerste een etiketteringsoplossing met volledige etiket controlemogelijkheden en eind-tot

Nieuwe integratie van traceerbaarheidssoftware en ODV-2D-printer volgen het etiketteren van ontwerp tot aan de printfase om bedrijven te helpen beter te labelen



AUCH, Frankrijk, 23 juni 2020 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, de mondiale leider op het gebied van softwareoplossingen voor barcode- en RFID-etikettering heeft vandaag bekendgemaakt dat het een samenwerking is aangegaan met Printronix Auto ID, een dochterbedrijf van TSC en wereldwijd toonaangevend op het gebied van betrouwbare printproducten, om als eerste in de branche een uit voorraad leverbare eind-tot-eind etiketteringsoplossing voor barcodeverificatie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2800379-1&h=176064103&u=https%3A%2F%2Fwww.teklynx.com%2Flearn-more%2Fbarcode-verification-solutions%2Fprintronix-auto-id-odv-2d%3Futm_source%3Dteklynx%26utm_medium%3Dpress_release%26utm_campaign%3Dprintronix_label_archive&a=eind-tot-eind+etiketteringsoplossing+voor+barcodeverificatie] met volledige etiket controlemogelijkheden, vanaf het ontwerp tot gevalideerde printresultaten, te creëren.



Deze nieuwe oplossing is een integratie van TEKLYNX' CODESOFT-etikettenontwerper met TEKLYNX' LABEL ARCHIVE etikettenbeveiligings- en -traceerbaarheidssoftware [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2800379-1&h=1601366763&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2800379-1%26h%3D3252019411%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2800379-2%2526h%253D2708797970%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.teklynx.com%25252Fproducts%25252Fenterprise-label-management-solutions%25252Flabel-archive%25253Futm_source%25253Dteklynx%252526utm_medium%25253Dpress_release%252526utm_campaign%25253Dprintronix_label_archive%2526a%253DLABEL%252BARCHIVE%252Blabel%252Bsecurity%252Band%252Btraceability%252Bsoftware%26a%3DLABEL%2BARCHIVE%2Betikettenbeveiligings-%2Ben%2B-traceerbaarheidssoftware&a=LABEL+ARCHIVE+etikettenbeveiligings-+en+-traceerbaarheidssoftware], en Printronix Auto ID's ODV-2D-printer die het gehele etiketteringsproces volgt vanaf het ontwerp tot aan de printfase. Van ieder afgedrukt barcode-etiket wordt de streepjescode gescand, geverifieerd, beoordeeld en geregistreerd in de LABEL ARCHIVE-database.



"We hebben een unieke eind-tot-eind barcodeverificatie-oplossing ontworpen waarmee producenten wereldwijd eenvoudig toegang hebben tot één systeem om aan te wijzen wat is ontworpen, goedgekeurd en afgedrukt. Deze unieke integratie bevordert de efficiëntie van procesvalidatie en dataretentie voor controlevereisten en analyses van het printproces", aldus TEKLYNX Productmanager Travis Wayne.



Gecreëerd om grote en kleine bedrijven te helpen beter te etiketteren, biedt de verbeterde oplossing producenten eind-tot-eind empirisch bewijs van het etiketteringsproces. Daarmee is de oplossing met name van belang voor producenten van medische apparatuur, producenten die hun waar voor verpakking of distributie verschepen naar derden, gereguleerde industrieën, en iedere andere industrie die barcodes moet beoordelen.



"We zijn erg enthousiast over de samenwerking met TEKLYNX voor de levering van de overtuigende oplossing voor het afdrukken van barcode-etiketten in een gesloten kringloop," verklaart Andy Edwards, Printronix Auto ID Directeur Productmanagement. "Het vermogen van ons ODV2D-systeem voor het beoordelen van etiketten en het herdrukken van slechte barcodes, gecombineerd met de volledige traceerbaarheid van het etiketontwerpproces met LABEL ARCHIVE, levert een waarlijk unieke oplossing die nog niet eerder is gezien in de printsector. Het voegt een hoger niveau van efficiëntie toe aan het etiketteringsproces."



Kijk voor informatie over dit nieuwe product van TEKLYNX en Printronix op www.teklynx.com/printronix [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2800379-1&h=2162305718&u=https%3A%2F%2Fwww.teklynx.com%2Flearn-more%2Fbarcode-verification-solutions%2Fprintronix-auto-id-odv-2d%3Futm_source%3Dteklynx%26utm_medium%3Dpress_release%26utm_campaign%3Dprintronix_label_archive&a=www.teklynx.com%2Fprintronix]



Over TEKLYNX International TEKLYNX International helpt toeleveringsketens beter te functioneren. Vandaag de dag vertrouwen meer dan 750.000 bedrijven in meer dan 170 landen op de geïntegreerde oplossingen voor barcode- en RFID-etikettenontwerp van TEKLYNX om barcode-etikettering efficiënt, nauwkeurig, veilig en brancheconform te maken. Kijk voor meer informatie over hoe de TEKLYNX-gemeenschap bedrijven in uiteenlopende sectoren wereldwijd helpt op teklynx.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2800379-1&h=275708226&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dnl%26o%3D2800379-1%26h%3D4286438094%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2800379-2%2526h%253D3648641594%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.teklynx.com%25252F%25253Futm_source%25253Dteklynx%252526utm_medium%25253Dpress_release%252526utm_campaign%25253Dprintronix_label_archive%2526a%253Dteklynx.com%26a%3Dteklynx.com&a=teklynx.com]. Barcode Better(TM) met TEKLYNX.



