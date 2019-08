Stichting Vluchteling waarschuwt voor verergering crisis in Myanmar



‘Dwing Rohingya vluchtelingen niet om terug te keren naar huis’



De crisis in Myanmar, in het zuidoosten van Azië, dreigt te verslechteren, zegt Stichting Vluchteling, die daar vluchtelingen en ontheemden levensreddende noodhulp biedt. ‘We roepen op om de humanitaire situatie in de deelstaat Rakhine te verbeteren, en geweld en discriminatie tegen te gaan’, zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, ‘en om Rohingya vluchtelingen, die nu in Bangladesh worden opgevangen, inspraak te geven in besluitvorming over hun verblijf in Bangladesh, maar ook over veilige en waardige terugkeer naar Myanmar’.



Stichting Vluchteling doet de oproep vandaag samen met haar partner het International Rescue Committee (IRC), en een groot aantal andere internationale en nationale hulporganisaties. Er is grote onzekerheid over het lot van bijna een miljoen Rohingya vluchtelingen die momenteel in Bangladesh in kampen worden opgevangen, en die terug zouden moeten keren naar Myanmar. Ceelen: ‘Bangladesh vangt al jaren honderdduizenden Rohingya vluchtelingen op, maar kan dit niet alleen'. 'Meer hulp is nodig om te zorgen dat kinderen naar school kunnen, de Rohingya een bestaan kunnen opbouwen, maar ook kwetsbare gastgemeenschappen uit Bangladesh gesteund worden.'



‘We hebben de afgelopen tijd noodhulp gegeven in de vorm van medische zorg, schoon water, onderwijs en ondersteuning van vooral vrouwen en kinderen die door hun vlucht grote trauma’s hebben opgelopen’, legt Ceelen uit. ‘We roepen nu samen de internationale gemeenschap op om hulp aan Bangladesh te vergroten, en tegelijkertijd bij te dragen aan meer duurzame oplossingen voor de crisis in Myanmar’.



Stichting Vluchteling heeft ook grote zorgen over de veiligheid van Rohingya’s in de deelstaat Rakhine waar steeds meer gewapende strijd geleverd wordt. ‘Voor hulporganisaties is het steeds lastiger om in deze gebieden te werken en vluchtelingen kunnen niet zomaar terug naar huis', zegt Ceelen, ‘en daarom hopen we dat de regeringen van Bangladesh en Myanmar, samen met de internationale gemeenschap, een veilige, vrijwillige en waardige terugkeer kan garanderen’, aldus Stichting Vluchteling.



De noodhulp van Stichting Vluchteling in de deelstaat Rakhine gaat vooralsnog door: onder andere medische zorg in moeilijk toegankelijke gebieden, schoon drinkwater, en vaccinaties voor baby’s en kinderen. Deze week geeft Stichting Vluchteling extra aandacht aan Myanmar in het kader van de zomercampagne ‘7 vergeten crises', waarmee de noodhulporganisatie aandacht vraagt voor vergeten crises in de wereld.