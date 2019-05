Chinese zuivelreus Yili wint internationale toponderscheiding voor talentontwikkeling

WASHINGTON, 23 mei 2019 /PRNewswire/ -- Yili Group, China's toonaangevende zuivelproductenbedrijf, heeft op 20 mei in het Amerikaanse Washington DC de "Excellence in Practice Award" ontvangen voor haar trainingsproject "Kwalitatieve talentontwikkeling voor de gehele industrieketen" ("Quality talents empowerment for the whole industry chain").



https://mma.prnewswire.com/media/891295/Yili_Group_Practice_Award.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/891295/Yili_Group_Practice_Award.jpg ]



De onderscheiding, een van de hoogste in de talentontwikkeling, werd uitgereikt door de Association for Talent (ATD), 's werelds grootste beroepsvereniging die zich richt op diegenen die talent ontwikkelen in organisaties.



"Deze onderscheiding is een grote erkenning van Yili's inspanningen op het gebied van talentontwikkeling. Door de jaren hebben wij een hoogwaardige benadering voor talentontwikkeling gevestigd, gebaseerd op onze strategie, en hebben we onze talenten aangemoedigd persoonlijke groei te bereiken en tegelijkertijd bij te dragen aan het langetermijnsucces van het bedrijf," aldus Yili's woordvoerder.



President en CEO van ATD Tony Bingham heeft een felicitatiebrief gestuurd aan Pan Gang, President en Voorzitter van Yili, waarin hij de prestaties van Yili op het gebied van talentontwikkeling volledig erkent.



Pan Gang antwoordde: "Talentontwikkeling is essentieel voor de realisatie van Yili's visie en de droom om 'de wereld gezondheid te laten delen'. Het winnende project is een oefening in ondersteuning van ons bedrijf en onze partners bij het cultiveren van talent, en aan het bijdragen aan de gehele branche."



Volgens Yili heeft het bedrijf de laatste zes jaar de wereldwijd toonaangevende skill voor kwaliteitsverbetering Six Sigma binnen het winnende project gebracht. Bijna 1.800 talenten uit de hele industrieketen kregen training en zijn gecertificeerd als professionals in kwaliteitsverbetering en er zijn 1.128 gespecialiseerde trainingsprogramma's geïnitieerd. Dit heeft RMB 118 miljoen (USD 17 miljoen) aan directe inkomsten opgeleverd."



In de uitoefening van talentontwikkeling, streeft Yili ernaar met haar mondiale hulpmiddelen een internationaal ontwikkelingsplatform te bouwen voor talenten. In februari 2014 heeft Yili samen met het gerenommeerde instituut voor life science Wageningen University haar Europese centrum voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) opgericht. In 2018 heeft het dit geüpgraded tot Europees Innovatiecentrum. Het centrum start gezamenlijke R&D-programma's en speelt een verbindende rol door innovatieve samenwerking met andere Europese universiteiten, onderzoeksinstituten en partners.



Volgens Yili's woordvoerder blijven zij doorgaan met verbetering van het talentontwikkelingsproject en met het trainen van meer hoogwaardige talenten. Daarnaast wil Yili haar samenwerking met ATD verder verdiepen om zo een bijdrage te leveren aan talentontwikkeling wereldwijd.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/891295/Yili_Group_Practice_Award.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/891295/Yili_Group_Practice_Award.jpg]



CONTACT: Yi Li, +86-18310839825