GreenOak en Apeiron Komen op de Duitse Logistiek Markt met meer dan 340.000 m² Portfolio Overname

-- GreenOak en Apeiron hebben drie logistieke panden aangeschaft in

Duitsland, geleased aan leidende automobiel- en e-commerce huurders in

een joint venture met Koreaanse investeerders

-- Toont het vertrouwen van GreenOak in de logistieke sector en de

constante inzet van Apeiron in Duits vastgoed

-- Tot op heden heeft GreenOak 2,8 miljoen vierkante meters logistieke

activa aangeschaft in Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, België en

Nederland

GreenOak Real Estate meldt, in samenwerking met Apeiron, de overname van een 340.000 m² Duitse logistiek portfolio, als onderdeel van zijn strategie om activa in Europa op de Europese logistieke knooppunten te verwerven. De investering was in joint venture gedaan met Hana Financial Investment en Tiger Alternative Investors.



Het portfolio bestaat uit drie grote warenhuizen met een gemiddelde grootte van meer dan 110.000 m², en vlakbij gevestigde logistieke/industriële gebieden dichtbij München, Karlsruhe en Dortmund. De activa zijn volledig verhuurde lange-termijn leasecontracten, aan Duitse blue-chip bedrijven, waaronder de BMW Group, waardoor wij belangrijke ondersteuning leveren voor just-in-time productie en nationale/wereldwijde distributie.



De investering weergeeft tevens het intreden van GreenOak's op de Duitse markt, als de verlenging en uitbreiding van een investeringsprogramma gericht op de Europese logistieksector, dat in de afgelopen vijf jaren ongeveer 2,8 miljoen m² aan activa heeft aangeschaft. Het platform bestaat voornamelijk uit grote, moderne panden, geleased aan een diverse lijst huurders. Onder de locaties bevinden zich centrale gateway logistiekpunten en steden van Europa, zoals Parijs, München, Madrid, Milaan, Brussel en Venlo.



Eerder in 2019 kwam GreenOak de Belgische markt op, met het aanschaffen van twee logistieke panden voor een totaal van 100.000 m², via aparte transacties. De activa, volledig geleased aan klanten waaronder Carrefour, bevinden zich in gevestigde logistieke gebieden dicht bij Brussel en de Nederlandse grens. GreenOak heeft recentelijk ook 14 logistieke activa aangeschaft in Frankrijk, Spanje en Nederland, voor in totaal ongeveer 340.000 m².



Deze investering volgt de recente logistiekinvesteringen in Duitsland en voegt toe aan de door het bedrijf gesloten deals in Duitsland, waar het voor meer dan bijna 900 miljoen euro in waarde heeft verhandeld in de afgelopen 12 maanden.



John Carrafiell, co-founder van GreenOak zei, "Door de positieve impact van een centrale locatie in Europa, een robuuste economie, het lage aantal openstaande vacatures en aanzienlijke aanbodbeperkingen is de Duitse markt goed geplaatst om consistent uitstekend te presteren. Brede, moderne en goed geplaatste logistieke gebouwen zijn de belangrijkste troeven voor de activa van vastgoed voor de hedendaagse economie. Door de achterstand van continentaal Europa in vergelijking met de VS en de VK in het leveren van deze gebouwen, zijn de factoren die de huurvraag stimuleren sterk gestegen. De aanzienlijke aanwezigheid van GreenOak in de grootste economieën van continentaal Europa plaatst ons platform als leidende investeerder en ontwikkelaar van de sector."



Vojkan Brankovic, stichter van Apeiron, merkte op, "Dit is een hele interessante periode voor het Duitse vastgoed en specifiek voor de Duitse logistieksector. Veranderende consumentengewoontes stimuleren de uitstekende groei van deze sub-sector, wat een aantal geweldige investeringskansen biedt aan wie op zoek is naar lange-termijn cash flow. Wij zijn heel erg blij om partners van GreenOak bij deze transactie te zijn en wij kijken ernaar uit om met hen samen te werken ten gunste van onze nieuwe huurders."



Over GreenOak



GreenOak Real Estate is een onafhankelijke, partner-owned, op vastgoed gerichte kapitaalsinvesterings- en kredietverleningsbedrijf dat ernaar streeft lange-termijn waarde te creëren voor zijn klanten en investeerders.



GreenOak heeft sinds 2011 $10 miljard discretionair vermogen opgehaald van institutionele investeerders voor vastgoedvermogen investeringen en leningen in Europa, de VS en Azië en ongeveer $14 miljard aan activa aangeschaft, waaronder ongeveer $11 miljard bruto-activa onder huidig beheer zijn.



GreenOak heeft kantoren in Londen, Luxemburg, Parijs, Madrid, Milaan, New York, Los Angeles, Tokyo, Seoul en Mumbai, met meer dan 100 professionelen in gespecialiseerde lokale teams met lokale kennis, ervaring en uitgebreide netwerken op elke markt.



Over Apeiron



Apeiron is een onafhankelijke investerings- en vermogensbeheerbedrijf toegewijd aan vastgoedopportuniteiten in Europa met een speciale focus op de vastgoedmarkt in de VK en Duitsland, met kantoren in Londen, München en Luxemburg. Zijn vastgoedbeleggingen zijn mede-eigendom van kapitaalpartners, waaronder voornamelijk pensioenfondsen, staatsbeleggingsfondsen en financiële instituties.



