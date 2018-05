Internationale NASH-dag voegt betrouwbare belanghebbenden toe als Wereld-actiedag tegen vette leveraandoeningen dichtbij komt

WASHINGTON en PARIJS, May 23, 2018 /PRNewswire/ --



Het NASH Education Program(TM) zet zijn wereldwijde uitbreiding voort door gerespecteerde patiëntenorganisaties, vertrouwde biotech-bedrijven, organisaties voor contractonderzoek, en vermogensbeheerders toe te voegen als partners voor zijn 1[et] Internationale NASH-dag op 12 juni 2018. Deze groeiende coalitie, met meer dan 20 leden, komt samen voor een actiedag om te strijden tegen niet-alcoholische steatohepatitis (NASH), een stille leverziekte die, in 2020 in de V.S., naar verwachting de belangrijkste oorzaak voor levertransplantatie zal zijn.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658690/International_NASH_DAY_Logo.jpg )



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/658691/NASH_Education_Program_Logo.jpg )



"Ons initiatief zal artsen, patiënten en het publiek die wereldwijd een risico loopt, voorlichten en motiveren," aldus Pascaline Clerc, PhD, U.S. Campaign Manager voor het NASH Education Program(TM). "We zijn verheugd dat zoveel kritieke NASH-belanghebbenden zich bij ons zullen aansluiten voor deze wereldwijde actiedag."



De groeiende coalitie van partners die deze unieke Internationale NASH-dag [https://www.the-nash-education-program.com/our-work/international-nash-day ] op 12 juni 2018 ondersteunen, omvat:





- Covance [https://www.covance.com ]

- Echosens [https://www.echosens.com ]

- IQVIA [https://www.iqvia.com ]

- Association of Asian Pacific Community Health Organizations (AAPCHO)

[http://www.aapcho.org ]

- British Liver Trust (BLT) [https://www.britishlivertrust.org.uk ]

- National Hispanic Council on Aging (NHCOA) [http://www.nhcoa.org ]

- National Hispanic Medical Association (NHMA) [http://www.nhmamd.org/about-nhma ]

- De Latijns-Amerikaanse vereniging voor het bestuderen van de lever (ALEH)

[http://alehlatam.org ]

- De Spaanse vereniging voor het bestuderen van de lever (AEEH) [http://aeeh.es ]

- CM-CIC Market Solutions [http://www.cmcicms.com ]





De eerste Internationale NASH-dag [https://www.the-nash-education-program.com/our-work/international-nash-day ] zal artsen, wetenschappers, patiënten en pleitbezorgers uit de gemeenschap bijeenbrengen in meer dan twintig steden over de hele wereld, voor een actiedag tegen NASH. Het zal ook rijke educatieve inhoud centraliseren op een speciaal platform, met interviews met belangrijke belanghebbenden en de meest prominente deskundigen uit het NASH-ecosysteem, alsmede informatieve rapporten.



Een overzicht van al deze educatieve inhoud is beschikbaar in drie talen op de website van de 1[e] Internationale NASH-dag [https://www.international-nash-day.com ], dat vandaag gelanceerd wordt.



Verwacht wordt dat bijna 12% van de volwassen bevolking in ontwikkelde landen, 19% van hispanics en 14% van Afro-Amerikanen [Williams, 2011], leiden aan NASH. De meesten van hen zijn zich er echter niet van bewust omdat NASH asymptomatisch is, ofwel "stil", en geen symptomen toont totdat de ziekte zich in een zeer laat stadium bevindt in het beschadigende traject van de ziekte. NASH wordt geassocieerd met de epidemieën diabetes type 2 en obesitas, waar een verontrustend aantal volwassenen, kinderen en tieners mee te maken heeft.



NASH is een stofwisselingsziekte, gekenmerkt door de opeenhoping van vet in de lever, tezamen met het ontsteken en degenereren van de levercellen. De ziekte wordt geassocieerd met een risico op de lange termijn van progressie naar verminderde leverfunctie, wat kan leiden tot niet-alcoholische cirrose, leverinsufficiëntie en mogelijk leverkanker. Het wordt ook geassocieerd met een verhoogd risico van cardiovasculaire mortaliteit.



Door het bewustzijn over deze ziekte te vergroten, probeert het NASH Education Program (TM) vroegtijdige diagnoses aan te moedigen, waardoor de patiënt te kans geboden wordt om de ziekteprogressie onder controle te houden door aanhoudende veranderingen in hun manier van leven.



John Ratliff, Chief Executive Officer, Covance voegde toe: "Het is uitermate belangrijk voor ons, als een belangrijke speler in de NASH-sector, om met het NASH Education Program(TM) samen te werken in het kader van de 1e Internationale NASH-dag. We waarderen dit initiatief en zien het als een potentiële gamechanger in het NASH-ecosysteem. De patiënt moet echt veel meer gehoord worden dan dat vandaag de-dag het geval is, en alle personen die gevaar lopen moet geïnformeerd worden over deze stille maar levensbedreigende ziekte. Ik kijk echt uit naar 12 juni 2018!"



Claude Lenoir, CEO, Echosens zei: "Echosens is er trots op om het initiatief van het NASH Education Program(TM) te ondersteunen. Er is een dringende behoefte om het publieke bewustzijn over deze wijdverspreide stille epidemie te vergroten en artsen te betrekken buiten het vakgebied van de hepatologie om."



Mark H. DeLegge, MD, Senior Medical Director, NASH Medical Strategy Lead, IQVIA GI Center of Excellence zei: "NASH vertegenwoordigt duidelijk een aanwezig probleem voor de volksgezondheid wereldwijd, dat geen actuele behandeling kent en ernstige gevolgen heeft voor gezondheidszorg. Voorlichting over de ziekte is absoluut van het grootste belang om vooruitgang te boeken met patiënten, clinici, en andere belanghebbenden die een verschil kunnen maken. Daarom zijn we blij om deel uit te kunnen maken van de 1[e] Internationale NASH-dag, dat door het NASH Education Program(TM) georganiseerd wordt. Dit is een baanbrekend initiatief dat ongetwijfeld antwoord zal geven op enkele belangrijke onvervulde behoeften en uitdagingen die ons tegenhouden."



Prof. Adrian Gadano, Associate Professor Gastro-enterologie & Hepatologie, Universiteit van Buenos Aires, hoofd van de Liver Unit en Medical Director, Transplant Unit, Italian Hospital, Buenos Aires; lid van ALEH, de Latijns-Amerikaanse vereniging voor het bestuderen van de lever en coördinator ALEH NASH-belangengroep zei: "Als de belangrijkste belanghebbende in Latijns-Amerika wat betreft leverziekten, zijn we uitermate verheugd om te kunnen bijdragen aan de 1e Internationale NASH-dag, omdat het een unieke kans geeft - en eigenlijk de allereerstemet betrekking tot NASH- om zeer relevante kennis over deze ziekte te verspreiden naar een bevolking waarvan men weetdat zij een zeerhoog risico lopen om de meest ernstige vormen of NASH te ontwikkelen... maar zonder dat zij daar weet van hebben! Vandaar de absolute noodzaak om op te leiden en voor te lichten."



Jeffrey Caballero, Executive Director van de Association of Asian Pacific Community Health Organizations merkte op: "De toewijding van het NASH Education Program(TM) is om het bewustzijn over deze ziekte te vergroten in zowel de medische als de bredere gemeenschap en het komt overeen met onze missie om belangenbehartiging, samenwerking, en leiderschap te promoten waardoor de gezondheid van risico-lopende Aziatische Amerikanen, autochtone Haïtianen, Polynesische eilandbewoners en andere kwetsbare bevolkingsgroepen die in onze gezondheidscentra geholpen worden, verbeterd wordt."



Judi Rhys, Chief Executive, British Liver Trust voegde toe: "NASH is een volksgezondheidsepidemie die op wereldwijd en binnen de verschillende medische specialiteiten aangepakt moet worden en we vinden het geweldig dat we deel kunnen nemen aan de eerste Internationale NASH-dag. Patiënten verdienen het om gehoord te worden en om toegang te hebben tot meer hulpmiddelen over NASH, wat door dit initiatief mogelijk wordt."



Dr. Yanira Cruz, President & CEO van de National Hispanic Council on Aging zei: "De National Hispanic Council on Aging is verheugd om samen te werken met het NASH Education Program(TM) ten behoeve van de eerste Internationale NASH-dag. De prevalentie van NASH in de Spaanstalige bevolking is het hoogst. 80% van de mensen met leververvetting weten niet eens dat ze het hebben. Vette leveraandoeningen NAFLD/NASH zullen naar verwachting in de komende 2 jaar in ontwikkelde landen, de nummer één reden zijn voor levertransplantaties. We moeten onze gemeenschappen informeren over deze volksgezondheidscrisis en hen voorzien van een supportsysteem. We bedanken het NASH Education Program(TM) voor het verstrekken van deze hulpmiddelen en de zorg voor onze gemeenschappen."



Dr. Elena Rios, President & CEO van de National Hispanic Medical Association voegde toe: "Het is van essentieel belang voor onze medische gemeenschap dat zij de beste informatie over NASH verkrijgen zodat onze patiënten beter behandeld en begeleid kunnen worden. We zijn zeer verheugd om deel uit te kunnen maken van de eerste Internationale NASH-dag en we kijken er naar uit om deze samenwerking met het NASH Education Program(TM) voort te blijven zetten totdat al onze leveranciers een goed inzicht hebben in deze ziekte."



Eric Le Boulch, Managing Director, CM-CIC Market Solutions merkte op: "NASH is een ziekte die niet erg bekend is bij het grote publiek en er bestaat momenteel geen erkende behandeling. Wij ondersteunen deze eerste Internationale NASH-dag om het bewustzijn voor deze ziekte te vergroten bij patiënten alsmede de medische gemeenschappen "



Deze nieuwe partners sluiten zich aan bij de eerste golf van supporters:





- American Liver Foundation [https://liverfoundation.org ] (ALF)

- Global Liver Institute [http://www.globalliver.org ] (GLI)

- Fatty Liver Foundation [https://www.fattyliverfoundation.org ] (FLF)

- Cymabay Therapeutics [http://www.cymabay.com ]

- Delpharm [http://www.delpharm.com/en ]

- Diafir [http://www.diafir.com ]

- Enanta Pharmaceuticals [https://www.enanta.com/home/default.aspx ]

- GENFIT [http://www.genfit.com ]

- Inventiva Pharma [http://www.inventivapharma.com ]

- BARC [http://www.barclab.com ]

- Health Unlocked [https://healthunlocked.com ]





OVER THE NASH EDUCATION PROGRAM(TM)[ ]



Het NASH Education Program(TM), een non-profitorganisatie, definieert en promoot initiatieven in samenwerking met een onafhankelijk wetenschappelijk comité, dat bestaat uit vier internationale opinieleiders, bekend en gerespecteerd binnen de ecosystemen voor lever- en stofwisselingsziekten in de V.S. en Europa. Ga voor meer informatie naar http://www.the-nash-education-program.com.



[1] Williams, 2011







Contact

THE NASH EDUCATION PROGRAM(TM)

contact@nash-education-program.com

of: Pascaline Clerc

U.S. Campaign Manager

pascaline.c@nash-education-program.com



PERSVOORLICHTING

Europa:

Ulysse Communication

Bruno Arabian

barabian@ulysse-communication.com

+33-687884726



Verenigde Staten:

SuSiglo Media

Maritza Puello

maritza.puello@gmail.com

+1-917-886-3495













Photo:

https://mma.prnewswire.com/media/658690/International_NASH_DAY_Logo.jpg







https://mma.prnewswire.com/media/658691/NASH_Education_Program_Logo.jpg