icometrix lanceert de eerste CE-gemarkeerde AI oplossing voor CT beelden van de longen bij COVID-19

LEUVEN, België, 23 april 2020 /PRNewswire/ -- icometrix, VUB, UZ Brussel, KU Leuven, UZ Leuven en UZ Antwerpen hebben samen met ziekenhuizen en organisaties over de hele wereld hun krachten gebundeld in een wereldwijd initiatief om artificiële intelligentie (AI) te gebruiken in de strijd tegen COVID-19. De multinationale samenwerking resulteerde in de ontwikkeling van een AI-algoritme, icolung, dat CE-markering kreeg voor klinisch gebruik in Europa. icolung is de eerste CE-gemarkeerde AI-oplossing voor CT beelden, die het resultaat is van een COVID-samenwerking, en biedt een snelle en objectieve kwantificering van longpathologie op thorax-CT beelden bij COVID-19.



https://mma.prnewswire.com/media/1087853/icometrix_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1087853/icometrix_Logo.jpg]



Het evalueren van het type, het patroon en de omvang van de longpathologie op een thorax-CT kan helpen bij de beoordeling, triage en follow-up van COVID-19 patiënten. Momenteel wordt het gezondheidszorgsysteem wereldwijd overweldigd door de golf van opgenomen COVID-19-patiënten, wat leidt tot een overmatige werkdruk en een tekort aan middelen en bedden op de intensive care-afdelingen (ICU). Triage kan helpen de toenemende last op de ICU te verlichten en de nodige middelen toe te wijzen. icolung heeft het potentieel om de werklast in de klinische praktijk verder te verminderen door een volledig geautomatiseerde beoordeling van de graad van aantasting per longlob te bieden.



"We hebben de eerste versies van icolung getest en zijn van mening dat kwantitatieve CT-gegevens belangrijk zijn", zegt Prof. Johan De Mey, hoofd radiologie van het Universitair Ziekenhuis Brussel. "Dankzij de cloud zijn verbeteringen van het AI-algoritme meteen voor ons beschikbaar, wat essentieel is in deze snel evoluerende pandemie."



"We zijn trots dat we een oplossing lanceren die in minder dan 30 minuten kan worden geïntegreerd en een grote impact heeft op de patiënten. Samenwerking is van fundamenteel belang en we zijn vereerd om onze middelen en AI-expertise in te zetten voor dit wereldwijde AI-initiatief tegen COVID-19 ", zegt Dirk Smeets, Ph.D., VP Clinical Applications bij icometrix.



Over icolung icolung is een cloudgebaseerde AI-software ontwikkeld om bij COVID-19-patiënten de longaantasting op thorax-CT scans te kwantificeren. icolung kwantificeert het volume en percentage aangetaste weefsel per longlob en stuurt binnen 10 minuten een beknopt rapport en geannoteerde beelden rechtstreeks terug naar de PACS van het ziekenhuis. icolung is het resultaat van een voortdurende samenwerking waarbij continue verbeteringen en ontwikkelingen van het icolung-algoritme automatisch via de cloud worden ingezet voor alle gebruikers. De icolung-software kan gemakkelijk in de PACS van het ziekenhuis geïntegreerd worden en wordt momenteel pro bono aangeboden.



Over icometrix icometrix (Leuven, België; Chicago, VS) is de wereldleider in softwareoplossingen voor het verkrijgen van klinisch relevante gegevens over hersen-MR- en CT-scans voor patiënten met neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose, hersentrauma, epilepsie, dementie, Alzheimer, Parkinson, enz. De volledig geautomatiseerde icobrain-software van icometrix is door de FDA goedgekeurd en CE-gelabeld en maakt gebruik van artificiële intelligentie om ziektespecifieke hersenstructuren bij individuele patiënten te kwantificeren. Vandaag is icometrix internationaal actief in meer dan 100 klinische praktijken. Daarnaast werkt icometrix samen met zorgverleners en farmaceutische bedrijven om geneesmiddelenonderzoeken voor neurologische aandoeningen te evalueren.



Bezoek icometrix.com voor meer informatie.



Contact



Dirk Smeets - CTO dirk.smeets@icometrix.com [mailto:dirk.smeets@icometrix.com] +32495801646



Press kit https://drive.google.com/drive/folders/1cCpv54Gj6ReF4wDd7suSctYRCwlPjWEK?usp=sharing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2783945-1&h=2635256005&u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1cCpv54Gj6ReF4wDd7suSctYRCwlPjWEK%3Fusp%3Dsharing&a=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1cCpv54Gj6ReF4wDd7suSctYRCwlPjWEK%3Fusp%3Dsharing]



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1087853/icometrix_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2783945-1&h=710773612&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1087853%2Ficometrix_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1087853%2Ficometrix_Logo.jpg]



Web site: http://icometrix.com/