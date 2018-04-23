Maybelline New York Announces Josephine Skriver As Global Spokesmodel

CONTACT: Kristen Tully, Maybelline New York, ktully@maybelline.com, 212-984-4849; or Melissa Reidhead, Maybelline New York, mreidhead@maybelline.com, 212-885-1339
Web site: http://www.maybelline.com/
CONTACT: Kristen Tully, Maybelline New York, ktully@maybelline.com, 212-984-4849; or Melissa Reidhead, Maybelline New York, mreidhead@maybelline.com, 212-885-1339
Web site: http://www.maybelline.com/
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