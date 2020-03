ZTE onthult haar eerste 5G videosmartphone Axon 11 in China

SHENZHEN, China, 23 maart 2020 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale provider van solutions op het gebied van telecommunicatie en zakelijke en consumententechnologie voor het Mobiele Internet, heeft vandaag officieel haar eerste 5G videosmartphone ZTE Axon 11 5G onthuld in China. De smartphone beschikt over uitzonderlijke 5G-prestatie, een elegante vormgeving en krachtige video-opname- en bewerkingsfunctionaliteiten.



"Met duurzame toewijding en diepe accumulatie in de telecommunicatiebranche, zal ZTE doorgaan met het versterken van de investering in innovatie," aldus mr. Xu Feng, SVP van ZTE Corporation en President van de Mobile Device Division. "En ondertussen, uitgaande van het feit dat big video's en HD-video's zeker een van de belangrijkste toepassingsscenario's zullen zijn in het 5G-tijdperk, zal ZTE doorlopend de investering in videoalgoritme uitbreiden. In de toekomst zullen we veel tijd en moeite steken in de volgende twee aspecten: communicatiemogelijkheden en videoalgoritme, met als doel consumenten concurrerende 5G-terminalproducten te leveren."



Krachtige video-opname- en bewerkingsfuncties leggen jouw nieuwe leven vast



Of het nu gaat om professionele vloggers of gewone consumenten, iedereen wil vandaag door middel van video zijn of haar dagelijks leven memoriseren, presenteren en delen, en meer dynamische informatie verkrijgen. In China waren er in 2019 meer dan 820 miljoen gebruikers van korte video en dat aantal groeit nog steeds. In aanvulling op resolutie en framesnelheid is videostabilisatie absoluut een van de sleutelelementen die de kwaliteit van een video bepalen.



De ZTE Axon 11 5G kan video's opnemen in 4K hoge-resolutie met 60 FPS, door haar quad-opnamesysteem dat bestaat uit een 64 MP super-HD hoofdcamera, een 8 MP groothoekcamera tot wel 120 graden, een speciale 2 MP macrocamera en een professionele scherptedieptecamera. Opmerkelijk is dat zowel de hoofdcamera als de groothoekcamera de videostabilisatie ondersteunen, wat de correctie mogelijk maakt van trillende filmopnamen voor een meer heldere en stabiele dynamische video. De ZTE Axon 11 5G helpt consumenten meer schoonheid in het leven te ontdekken en meer details vast te leggen door het opnemen van een hoogwaardige en stabiele video.



Om te voldoen aan de consumentenbehoefte om altijd en overal video te kunnen bewerken, is de ZTE Axon 11 5G uitgerust met een videobewerkingsfunctie, en ondersteunt een breed scala aan speciale transitie-effecten, en verschillende video splice, filters en muziek. Dit moedigt iedereen aan zijn of haar nieuwe leven te filmen met deze 5G-smartphone. Met de hoge bandbreedte en lage latentie van het 5G-tijdperk, kunnen honderden 4K HD-video's zonder compressie geüpload worden, zodat je die speciale momenten in je leven altijd en overal kunt opnemen, presenteren en delen.



Versterke 5G-mogelijkheden met ultieme ervaringen



De ZTE Axon 11 5G is compatibel met zowel SA- als NSA-modules, waardoor multichannel gelijktijdigheid mogelijk is in wifi- en cellulaire netwerken (4G/5G). Het toestel gaat niet alleen eenvoudig om met de complexe signaalomgeving, maar bereikt ook de volledige 5G-frequentieband, volledige Netcom en versnelt de snelheid van het bovenliggende netwerk verder. De smartphone wordt aangedreven door het Qualcomm(®) Snapdragon(TM) 765G-mobiele platform en biedt extreme 5G-ervaringen. Samen met ZTE's intelligente technologie voor netwerkversnelling Link-Booster, maakt de ZTE Axon 11 5G de soepele wissel van wifi naar en cellulair netwerk mogelijk door het gebruiksscenario en netwerkomstandigheden automatisch te analyseren en versterkt de downloadsnelheid door gelijktijdig beide netwerken te benutten. De wisselsnelheid kan met 50% worden verbeterd (*getest door het ZTE-laboratorium).



Bovendien maakt de ZTE Axon 11 5G gebruik van de full-scene systeemoptimalisatie-engine Z-Booster 2.0 van de volgende generatie, die op een slimme manier systeemmiddelen toewijst door middel van AI-algoritmes, en daarbij de dimensies optimaliseert die gebruikerservaringen kunnen aantasten, zoals APP-startup, systeemoperatie, netwerkwisseling en meerdere verschillende scenario's. De Z-Booster 2.0 bestaat uit drie functionele modules, waaronder App-Booster, System-Booster die de RAM-Booster dekt, FS-Booster, Power-Booster, en Link-Booster. Deze maken de apps respectievelijk sneller, laten ze beter presteren, en bieden betere internet- en communicatie-ervaring.



De intelligente aanpassingsoplossing voor de stroomvoorziening levert slimme controle door diepe combinatie van gebruikersgewoonten met de APP-operationele status, wat de batterijduur verbetert met 35% (*getest door het ZTE-laboratorium). Het voldoet volledig aan gebruikersvereisten voor een sneller netwerk, een soepeler gebruik en een langere batterijduur in het 5G-tijdperk.



Elegant ontwerp met gebogen display



Op het gebied van uiterlijk, behoudt de ZTE Axon 11 5G het gebruikelijke dunne en elegante ontwerp. Het toestel heeft een flexibel gebogen 6,47 inch waterdrop display, met een screen-to-body ratio van 92%. Het 3D-quadscherm van gebogen glas geeft een prachtig en dunner optisch effect. Het heeft de perfecte afmeting om in een handpalm te passen en een soepeler handgevoel te geven. De zijkant van de smartphone heeft een uniek ontwerp in de vorm van een skateboard, en de onder- en bovenkant hebben G3-buigingen waardoor het gehele toestel 360 graden geïntegreerd is. Daarom is het logischer deze smartphone vast te houden met een horizontaal scherm. Door het zeer dunne ontwerp is de ZTE Axon maar 7,9 mm dik. Het is op het moment de lichtste smartphone op de markt, met een gewicht van 168 gram.



De ZTE Axon 11 5G is vanaf 23 maart in China onmiddellijk beschikbaar voor vooruitbestelling via de e-commercekanalen, waaronder www.myzte.com, [http://www.myzte.com,/] zte.jd.com, [http://www.jd.com,/] zte.tmall.com [http://www.tmall.com/]. De ZTE Axon 11 5G zal in China verkrijgbaar zijn vanaf RMB 2.698.



De volgende link geeft toegang tot de productvideo: https://www.ztedevices.com/en/videos/axon11/ [https://www.ztedevices.com/en/videos/axon11/]



ZTE Axon 11 5G Specificaties:







Netwerk

5G: n1/n3/n41/n78/n79





FDD: B1/3/4/5/7/8/12/17/20





TDD: B34/38/39/40/41





UMTS: B1/2/4/5/8





CDMA: BC0





GSM: B2/3/5/8





LTE 4×4MIMO





DL 3CA,DL 2CA;UL 2CA



---



Platform

Qualcomm(R) Snapdragon(TM) 765G mobiele platform



---



Geheugen

6GB RAM + 128GB ROM





8GB RAM + 128GB ROM





8GB RAM + 256GB ROM



---





OS

MiFavor 10 (Gebaseerd op Android 10)



---





Display

6,47" FHD+(1080*2340), AMOLED



---





Camera

Achter: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP





Voor: 20 MP



---



Batterij

4000 mAh (gewoonlijk), QC4+



---



Interface

USB Type-C 3.1





nano + nano/Micro SD (Tot 2 TB)



---



Afmetingen

159.2*73.4*7.9mm



---



Kenmerken

In-display vingerafdruk, DTS:X (R) Ultra, Earphone Hi-Fi, NFC





GPS/A-GPS/BeiDou/Galileo/GLONASS,





802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.1



Versnellingsmeter, Nabij & Omgeving, RGB-Sensor, Kompas, Gyroscoop



---





