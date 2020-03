Quectel genoteerd in de FTSE China A 400-index

SHANGHAI, 23 maart 2020 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions [https://www.quectel.com/], een toonaangevende, internationale leverancier van cellulaire en GNSS-modules, kondigt met trots aan dat het Quectel-aandeel nu in de FTSE China A 400-index staat genoteerd. Notering in de index maakt het mogelijk voor internationale investeerders om eenvoudiger toegang te krijgen tot de A-aandelen van het bedrijf op de Shanghai Stock Exchange (SSE). De wijziging is ingegaan na sluiting van de beurs op 20 maart, onder de SEDOL-code (Stock Exchange Daily Official List) BK6CY41.



FTSE China-indexes door zowel nationale als internationale investeerders algemeen beschouwd als een maatstaf voor de aandelenmarkt van China. Bijna 60 procent van de activa onder beheer in wereldwijd uitgegeven Chinese op de beurs verhandelde fondsen volgen een FTSE China-index volgens FTSE Russell, het op één na grootste indexbedrijf ter wereld.



Sinds Quectels IPO op 16 juli 2019 is er volgens de moduleverkoper een drievoudige toename van de marktwaarde geweest. Volgens de kwartaalresultaten van de FTSE China Index Series die zijn aangekondigd door FTSE Russell, schaart Quectel zich op dit moment onder de 600 grootste A-aandeel-bedrijven met volledige marktkapitalisatie. Het bedrijf is om die reden geselecteerd als een bedrijf van de FTSE China A 400-index.



Deze zet markeert de tweede keer dat de moduleverkoper is toegevoegd aan een index die het mogelijk maakt dat buitenlands kapitaal de aandelen kan verhandelen. Het bedrijf is drie maanden geleden geselecteerd als een bedrijf van de SSE 380-index waardoor het kon handelen via het Shanghai-Hong Kong Stock Connect-programma.



Quectel is een iconische naam binnen de IoT-module [https://www.quectel.com/product/]ruimte en ziet al jaren historische groei en zakelijk succes. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de voortdurende innovaties die het bedrijf doet op het gebied van toonaangevende technologieën, zoals 5G, kunstmatige intelligentie oftewel artificial intelligence (AI), low-power wide-area (LPWA) en cellular vehicle-to-everything (C-V2X).



"Ik ben erg verheugd over het feit dat ons aandeel nu voor meer investeerders toegankelijk is. Het is een erkenning van het werk dat we doen aan het opbouwen van een slimmere wereld door middel van IoT-technologieën", zegt Patrick Qian, voorzitter en CEO van Quectel. "We blijven innoveren zodat we superieure producten en diensten kunnen leveren aan onze klanten wereldwijd."



Over Quectel



Quectel is een toonaangevende leverancier van cellulaire en GNSS-modules en heeft een breed productportfolio dat de meest recente draadloze technologieën dekt, van 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, UMTS/HSPA(+) en GSM/GPRS tot GNSS. Ga voor meer informatie naar de website [http://www.quectel.com/] van Quectel, of diens pagina's op LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/quectel-wireless-solutions/], Facebook [https://www.facebook.com/quectelwireless/] en Twitter [https://twitter.com/Quectel_IoT].



Ashley Liu media@quectel.com [mailto:media@quectel.com]



CONTACT: Ashley Liu, +86-551-6586-9386*8016