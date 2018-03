Intralinks onthult geavanceerde regionale gegevensopslag voor klanten in Azië-Pacific



- Komt tegemoet aan nieuwe vraag naar gegevensbeveiliging die niet landgebonden is



SYDNEY, 23 maart 2018 /PRNewswire/ -- Intralinks, een toonaangevende provider van financiële en technologische services voor internationale bankiers, dealmakers en kapitaalmarkten, heeft vandaag een strategische investering in de regio Azië-Pacific aangekondigd. Het bedrijf is van plan de Distributed Content Node-technologie in te zetten in Australië. Deze innovatieve technologie, die een uitbreiding vormt van het Intralinks Platform in Duitsland, biedt klanten die Intralinks' marktleidende VDR gebruiken snellere toegangssnelheden. Ook kunnen ze erop rekenen dat hun gegevens in hun eigen regio worden verwerkt en opgeslagen. Deze implementatie is een reactie op de snelle groei die Intralinks ondervindt in de regio Azië-Pacific.



"Azië-Pacific is strategisch gezien een belangrijke regio voor Intralinks," aldus Leif O'Leary, Chief Executive Officer van Intralinks. "Nu in het kader van de Federal Privacy Act van 1988 voorschriften voor soevereine gegevens in werking treden, zoals de regels voor Notifiable Data Breaches (meldingsplicht bij gegevensinbreuk), is het duidelijk dat regelgevende instanties naleving steeds strikter afdwingen. Overheden zetten zich onophoudelijk in om burgers bewust te maken van hun rechten en verantwoordelijkheden. Dit heeft ertoe geleid dat onze klanten zich meer dan ooit bezighouden met de privacy van hun gegevens. Deze voorschriften vormen een aanvulling op andere wereldwijde regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa, zodat internationale organisaties kunnen voldoen aan hun onwrikbare taak om persoonlijke informatie te beschermen."



Met de Intralinks Trust Perimeter kunnen klanten van Intralinks hun 'eigen perimeter instellen'. Zo beheersen ze de informatiestroom wereldwijd en komen ze tegemoet aan de steeds striktere regelgevende eisen. Verder kunnen klanten bij Intralinks terecht voor producten waarmee ze niet alleen hun productiviteit kunnen verhogen, maar ook normen voor beveiliging kunnen bieden die cruciaal zijn om informatie van klanten te beschermen (waaronder persoonlijke informatie). Op die manier weten ze zeker dat ze voldoen aan de toepasselijke regels.



Intralinks heeft een toonaangevende platforminfrastructuur opgezet die is voorzien van geavanceerde technologie, zoals de Distributed Content Node, die onlangs in Australië in gebruik is genomen. Bij Content Node-technologie bepalen klanten zelf wat de locatie is van hun gegevens. Dit houdt in dat de meest waardevolle gegevens van de klanten van Intralinks nooit de regio Azië-Pacific hoeven te verlaten.



Als onderdeel van de Intralinks Trust Perimeter kunnen klanten van Intralinks het volgende zelf bepalen:





-- De locatie van hun versleutelingscodes: Intralinks was het eerste

bedrijf dat de baanbrekende technologie van Customer Managed Encryption

Keys (CMK, door klanten beheerde versleutelingscodes) beschikbaar

maakte. Hiermee kunnen klanten zelf de codes voor versleuteling beheren

die worden gebruikt voor de beveiliging van de eigendomsrechtelijke

beschermde en vertrouwelijke gegevens in de cloud. De klanten van

Intralinks kunnen helemaal zelf de locatie van hun codes voor

versleuteling instellen.

-- Hoe gevoelige en vertrouwelijke informatie wereldwijd wordt gebruikt,

gedownload en bewerkt op bestandsniveau: Het Information Rights

Management (IRM, beheer van informatierechten) beschermt de gevoelige

bestanden van klanten overal ter wereld op alle apparaten. Bij IRM

worden speciale beveiligingsmaatregelen gekoppeld aan bestanden waarmee

deelactiviteiten, tracking en toezicht worden geregeld. Ook kunnen

bestanden worden herroepen wanneer klanten hieraan behoefte hebben. Met

de beveiliging zonder plug-ins worden de bestanden beschermd als ze

worden bewaard, maar ook als ze worden verzonden.

"Bedrijven moeten precies weten hoe ze de controle kunnen houden over hun informatie zodra die niet meer wordt beschermd door hun firewall. Met de Intralinks Trust Perimeter beschikken klanten over een tool waarmee we een nieuwe, wereldwijde perimeter kunnen instellen voor hun informatie, terwijl ze tegelijk voldoen aan strikte internationale normen voor gegevensbeveiliging," concludeert O'Leary.



Meer dan 15.000 bedrijven wereldwijde hebben Intralinks ingeschakeld om hun meest missiekritieke en risicovolle informatie te beveiligen. Meer dan 80% van de informatie op het platform van Intralinks worden geclassificeerd als zeer gevoelig.



In de 22-jarige geschiedenis van Intralinks hebben meer dan 4,1 miljoen zakelijke klanten het platform gebruikt.



Beschikbaarheid

De Intralinks Distributed Content Node-service in Australië is gewoonlijk beschikbaar voor de klanten van Intralinks die strategische transacties uitvoeren.



Bekijk hoe de Distributed Content Node-technologie werkt [https://www.intralinks.com/products/distributed-content-nodes] om tegemoet te komen aan de richtlijnen voor soevereine gegevens.



Lees meer over hoe onze klanten een Intralinks Trust Perimeter(TM) op maat kunnen maken [https://www.intralinks.com/products/trust-perimeter] voor een optimale beveiliging van hun gegevens.



