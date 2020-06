Eén nieuwe website voor ANP Foto en Hollandse Hoogte

ANP Foto, de fotonieuwsdienst van het Algemeen Nederlands Persbureau, en fotobureau Hollandse Hoogte hebben vanaf 27 juni 2020 samen een nieuwe website.



Alle collecties van ANP Foto en Hollandse Hoogte zijn vanaf 27 juni te vinden via www.anpfoto.nl. De nieuwe website kent veel verbeteringen: bijvoorbeeld nieuwe zoekfuncties als gezichtsherkenning en meer aandacht voor regionale nieuwsfotografie. Ook is het persoonlijke dashboard voor mediaklanten uitgebreid.



Anpfoto.nl de grootste Nederlandse beeldbank

Hiermee is anpfoto.nl de grootste Nederlandse beeldbank, met nationale en internationale fotocollecties, die samen meer dan 90 miljoen foto’s bevatten; van nieuwsfotografie tot stockcollecties. Een paar honderd professionele fotografen leveren fotografie aan de Nederlandse media via de beeldbank en het beeldmateriaal van tientallen fotoagentschappen als Associated Press, Reuters, AFP, Magnum Photos en Eyeem kan worden gelicenseerd via de website.



Directeur ANP Foto Bas van Beek: “In de zomer van 2018 heeft ANP Hollandse Hoogte overgenomen. Nu, 2 jaar later, zal met de lancering van een volledig nieuwe beeldbank de integratie van de twee fotobedrijven worden afgerond. We hebben wel vaker beeldbanken samengevoegd maar nog nooit op deze schaal; bijna 100 miljoen beelden, duizenden klanten en ontelbare records staan nu in een database. Een noodzakelijke stap voor het samensmelten van de twee fotobedrijven. Tegelijk een grote stap voorwaarts; het systeem is sneller, gebruiksvriendelijker en één nieuwe homepage geeft natuurlijk een beter beeld van onze dagelijkse productie dan twee."



ANP en Hollandse Hoogte

Het Algemeen Nederlands Persbureau is in Amsterdam, in 1934 opgericht als Stichting ANP door de Nederlandse Dagbladpers. Talpa Network wordt in 2018 eigenaar en in hetzelfde jaar wordt Hollandse Hoogte onderdeel van het ANP. Fotobureau Hollandse Hoogte is opgericht in 1985 in Amsterdam door Dick Breebaart, Simon B. Kool, Roel Sandvoort en Louis Zaal. Nu bevindt zowel het ANP als Hollandse Hoogte zich in WTC The Hague.



Hollandse Hoogte staat sinds de oprichting bekend om kwaliteitsfotografie. Nieuwsfotografie en de tweede laag van het nieuws: documentaire reportages, portretten, achtergrondverhalen en historisch materiaal. Deze traditie blijft zich voortzetten op anpfoto.nl: onder de rubriek ‘Gekozen door Hollandse Hoogte’ kiest de redactie fotoverhalen en fotoseries die een verdiepende blik op het nieuws bieden.