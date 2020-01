Brain Corp realiseert record omzetgroei in 2019 bij een sterke vraag van retailers naar autonome mobiele robots

AI-softwareplatformleider is nu de drijvende kracht achter de grootste vloot autonome mobiele robots in de openbare ruimte ter wereld



SAN DIEGO, 23 januari 2020 /PRNewswire/ -- Brain Corp, een in San Diego gevestigd AI-bedrijf dat transformatieve kerntechnologie in de robotica-industrie creëert, heeft vandaag aangekondigd dat het in 2019 een recordomzet en omzetgroei heeft gerealiseerd door een toenemende focus van retailers op robotoplossingen, om zo kosten te verlagen en de winkelbelevingen te verbeteren.



https://mma.prnewswire.com/media/1080161/Brain_Corp_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1080161/Brain_Corp_Logo.jpg]



Brain Corp behaalde vorig jaar een omzetstijging van meer dan 300 procent, aangewakkerd door een sterke toename bij grote winkelbedrijven, waaronder Walmart, in de belangstelling voor door BrainOS aangedreven vloerverzorgingsmachines. Het bedrijf zag ook een wereldwijde toename van 760 procent. Het biedt nu intelligente back-end voor een van de grootste vloten in zijn soort ter wereld - ongeveer 10.000 actieve robots.



"Een groeiend aantal retailers wendt zich tot de volgende generatie mobiele robots om de productiviteit te verhogen en de klantervaringen in hun fysieke winkels te verbeteren," zei Scott Carter, Chief Operating Officer bij Brain Corp. "Het afgelopen jaar was een mijlpaal voor onze klanten en de retail-robotica-industrie. We kijken ernaar uit om samen met onze strategische partners deze trend in 2020 te versnellen en aan te sturen."



Andere zakelijke hoogtepunten van 2019 zijn onder meer:





Volgens ABI Research, een wereldwijd technologisch adviesbureau, zijn robotica-bedrijven zoals Brain Corp klaar om de komende vijf jaar exponentieel te groeien, naarmate retailers automatisering omarmen om stijgende kosten tegen te gaan en de efficiëntie te verbeteren. Vorige maand voorspelde ABI dat meer dan 150.000 mobiele robots [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2698859-1&h=1019022229&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D1970554307%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.abiresearch.com%252Fpress%252Fnext-gen-mobile-robots-cleaning-inventory-management-and-material-handling-are-passing-test-retail%252F%26a%3Dmore%2Bthan%2B150%252C000%2Bmobile%2Brobots&a=meer+dan+150.000+mobiele+robots] zullen worden ingezet in fysieke winkels, voor de schoonmaak, voorraadbeheer en materiaalverwerking.



Brain Corp maakt deze trend mogelijk door strategische OEM's gemakkelijk in staat te stellen commerciële robots op schaal te produceren, te implementeren en te ondersteunen met behulp van het robot AI-platform. Na te zijn begonnen met een universele, arbeidsintensieve activiteit - vloerverzorging - helpt het bedrijf fabrikanten uit te breiden naar materiaalhantering, commercieel stofzuigen, schapanalyses en meer. Brain Corp heeft volgens een analyse van de interne markt de afgelopen drie jaar meer geautomatiseerde machines in de openbare ruimte geplaatst dan enige andere aanbieder van oplossingen.



Volgende week, 26-29 januari, zal Brain Corp deelnemen aan de retailgerichte StorePoint Fresh 2020 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2698859-1&h=3484129944&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D356550849%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcpmgevents.com%252Fstorepointfresh%252F%26a%3DStorePoint%2BFresh%2B2020&a=StorePoint+Fresh+2020] in Austin, Texas. Brain Corp zal ook exposeren op MODEX Expo 2020 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2698859-1&h=978786336&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D1105887509%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.modexshow.com%252F%26a%3DMODEX%2BExpo%2B2020&a=MODEX+Expo+2020] in Atlanta, Georgia, van 9 tot 12 maart en op Interclean Amsterdam [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2698859-1&h=3192675147&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D66830402%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.intercleanshow.com%252Famsterdam%252F%26a%3DInterclean%2BAmsterdam&a=Interclean+Amsterdam] op 12-15 mei.



Over Brain Corp:



Brain Corp is een in San Diego gevestigd AI-bedrijf dat transformatieve kerntechnologie voor de robotica-industrie creëert. De uitgebreide oplossingen van Brain Corp ondersteunen de bouwers van de autonome machines van vandaag bij het succesvol produceren, implementeren en ondersteunen van robots in commerciële industrieën en toepassingen. Brain Corp wordt door ABI Research uitgeroepen tot 's werelds grootste aanbieder van oplossingen voor autonomie en wordt gefinancierd door het SoftBank Vision Fund en Qualcomm Ventures. Ga voor meer informatie naar www.braincorp.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2698859-1&h=1737088579&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D972242806%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.braincorp.com%252F%26a%3Dwww.braincorp.com&a=www.braincorp.com].



Over BrainOS®:



BrainOS is een cloud-verbonden besturingssysteem voor commerciële autonome robots. Robots die zijn aangedreven door BrainOS navigeren autonoom, vermijden obstakels, passen zich aan aan dynamische en complexe omgevingen, beheren gegevens, genereren rapporten en werken naadloos samen met menselijke gebruikers. Deze kernmogelijkheden worden allemaal mogelijk gemaakt door BrainOS, waardoor robotbouwers zich kunnen concentreren op productdifferentiatie en ze de marktgang sterk kunnen stroomlijnen.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1080161/Brain_Corp_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2698859-1&h=4067804480&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2698859-1%26h%3D3619977882%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1080161%252FBrain_Corp_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1080161%252FBrain_Corp_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1080161%2FBrain_Corp_Logo.jpg]



CONTACT: Voor de EU, Lauren Lindner, lindner@braincorp.com, +47 463 83 464; of voor de VS, Sara Broyles, braincorp@bulleitgroup.com, +1 408 396 3874



Web site: https://www.braincorp.com//