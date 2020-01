De speerpunten van de KYC-hulpprogramma's van Fenergo verhogen de efficiëntie en verlagen de nalevingskosten

e-KYC Connect standardiseert KYC-gegevens voor best practices van de sector



DUBLIN, Ierland, 23 januari 2020 /PRNewswire/ -- Fenergo [https://www.fenergo.com/], de toonaangevende leverancier van digitale Client Lifecycle Management-oplossingen (CLM, levenscyclusbeheer voor klanten) voor financiële instellingen, kondigt vandaag de lancering aan van Fenergo e-KYC Connect, een oplossing waarmee financiële instellingen de efficiëntie en economische voordelen kunnen maximaliseren van KYC-diensten (Know your customer, ken uw klant). Met één onderdeel van de digitale klantorkestratie-oplossing van Fenergo, e-KYC Connect, kunnen financiële instellingen die zich abonneren op een KYC-hulpprogramma onmiddellijk toegang krijgen tot KYC-gegevens en die delen en verifiëren.



Financiële instellingen kregen in het afgelopen decennium boetes van 26 miljard USD [https://www.fenergo.com/press-releases/global-financial-institutions-fined-$26-billion-for-aml-kyc.html] voor KYC en overtredingen van anti-witwaspraktijken en de overheersende inefficiëntie is hiervoor verantwoordelijk. Hulpprogramma's die worden ondersteund door een repository van gestandaardiseerde gegevens kunnen deze efficiëntie-uitdaging aanpakken door het gehele KYC-nalevingsproces te stroomlijnen en te versnellen.



Met deze consistentie in gegevensstandaarden kunnen financiële instellingen en andere nutsbedrijven, waaronder overheidsinstanties, snel en gemakkelijk toegang krijgen tot geverifieerde KYC-gegevens van het hulpprogramma en deze delen en hergebruiken om aanmelding van klanten te versnellen, kosten te verlagen, wettelijke zekerheid te waarborgen en de klantervaring te verbeteren. e-KYC Connect biedt de eindklant een zelfbedieningsportaal om KYC-documenten te uploaden en toestemming te geven voor het delen van zijn gegevens binnen een KYC-netwerk van financiële instellingen. Door deze single client view kan de klant snel en naadloos een financieel product kopen of een account openen bij andere aangesloten financiële instellingen.



Niall Twomey, Chief Technology Officer, Fenergo: "KYC-hulpprogramma's zouden in principe enorme efficiëntiewinsten moeten opleveren voor consortia van financiële instellingen en andere organisaties, maar succes is afhankelijk van consistente gegevensstandaarden bij alle deelnemers. Zonder normen en best practices wordt de gegevenskwaliteit aangetast, waardoor verificatie lastig en duur is. Dit alles heeft nare consequenties voor de ervaring van de eindklant. Met e-KYC Connect van Fenergo kunnen financiële instellingen die deel uitmaken van een netwerk een solide basis bieden, met gestandaardiseerde gegevens van hoge kwaliteit die gemakkelijk kunnen worden gedeeld door alle leden van een KYC-hulpprogramma, voor snelle, frictieloze aanmelding en wettelijke zekerheid."



Fenergo's client, Bahrain's Electronic Network for Financial Transactions (BENEFIT), gebruikt e-KYC Connect om KYC-processen voor zijn netwerkabbonees te vergemakkelijken en te stroomlijnen. Klik hier [https://www.fenergo.com/resources/videos/fenergo-partners-with-benefit-for-national-e-kyc-utility.html?utm_source=pr&utm_medium=newswire&utm_campaign=eKYC] voor de volledige video van de case study.



Fenergo maakt digitale klant- en voorschriftentechnologie voor financiële diensten mogelijk. Het biedt digitale software-oplossingen voor Client Lifecycle Management (CLM) van financiële instellingen, inclusief zakelijk en institutioneel bankieren, commercieel en retailbankieren, bezittingenbeheer en bezittingsdiensten, privaat bankieren en vermogensbeheer. De bekroonde CLM-suite telt 70+ wereldwijde financiële instellingen als klant en transformeert de wijze waarop financiële instellingen klanten beheren digitaal; van initiële aanmelding tot KYC/AML en naleving van de regelgeving, gegevensbeheer en doorlopende beoordelingen en vernieuwingen van levenscyclus-KYC. Fenergo CLM stelt financiële instellingen in staat om een snellere, digitale klantervaring te bieden die voldoet aan de regelgeving en tegelijkertijd een single client view te realiseren bij allerlei kanalen, producten, bedrijfsonderdelen en rechtsgebieden. Fenergo ontwikkelt zich snel tot de KYC-ruggengraat voor banken, waar een gemeenschappelijke set KYC-diensten van Fenergo wordt gebruikt bij de kennis van banken van marktniches, producten, rechtsgebied of klanttype. Door deze ruggengraat wordt toenemende complexiteit vervangen door goed ontworpen eenvoud.



